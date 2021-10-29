Дистанционное электронное голосование в России — нужно ли это?

В этом году исполняется 9 лет с того момента, как я выступил технологическим аудитором в онлайн-голосовании в Координационный Совет оппозиции. Подробнее об этом можно прочесть здесь и здесь.

Тогда многие из представителей оппозиции были настроены к онлайн-голосованию скептически, но основной объём критики шёл со стороны провластных оппонентов.

Сейчас ситуация развернулась на 180 градусов. Власти продвигают ДЭГ, со стороны оппозиции, в основном, раздаётся серьёзная критика самого подхода — хотя есть и исключения. Насколько я помню, во время выборов мне дважды звонили из штаба Анастасии Брюхановой, к которой я каким-то образом попал в список их call-центра и призывали голосовать хоть дистанционно, хоть как угодно — лишь бы проголосовал.

С прошлого года я участвую в работе технической экспертной группы, которая занимается мониторингом и анализом работы систем дистанционного электронного голосования. В прошлом году наше внимание было, в основном, сосредоточено на системе, разработанной ДИТ Москвы, а в этом — на федеральной системе, разработанной «Ростелекомом» для ЦИК РФ и применявшейся в 6 регионах — Курске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Мурманске, Ростове и Севастополе.

После окончания выборов и объявления их результатов у меня возникло желание поделиться своими наблюдениями и выводами с читателями АПН. Сразу скажу, что, в отличие от 2012-го года, меня никто не торопит с публикацией. Объём материала, который приходится сейчас отрабатывать — на порядок больше, предмет исследования — сложнее.

По этой причине я вижу, что для достаточно подробного и понятного читателю описания ситуации с дистанционным электронным голосованием в России, мне не удастся обойтись одной или двумя статьями. Я намерен выпустить серию статей, раскрывающие отдельные аспекты происходящего. Эту следует рассматривать как вводный материал.

Так же как и в прошлый раз, я не являюсь полностью нейтральным политически. Во время выборов 2012-го года я действовал от имени националистической курии и одной из кандидатов-националистов. С декабря 2020 года я вхожу в ВКС Партии Прямой Демократии — и до этого момента также сотрудничал с ней.

Однако я считаю, что в представленном на суд читателей материале я сумею сохранить объективность. Надеюсь, он будет полезен для обсуждения перспектив и деталей осуществления ДЭГ в России.

Начну с обсуждения аргументов общественной полемики вокруг самой идеи ДЭГ, а затем перейду уже непосредственно к тому, как дистанционное электронное голосование реализуется в стране и как оно повлияет на перспективы демократического процесса в России.

Востребованность ДЭГ

Прежде всего хочется отметить, что одним из ключевых возражений к введению самой процедуры Дистанционного Электронного Голосования в российскую практику является тезис об «отсутствии социального заказа». Мол, обществом тема не востребована, это — дурная новация из головы начальства. Является ли этот тезис правдивым? Легко показать, что нет.

Хотя бы просто предъявив статистику принявших участие в ДЭГ.

Кроме Москвы, ДЭГ проходило в 6 субъектах федерации — Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях

Точные цифры я опубликую в одной из следующих статей — к сожалению, я не нашёл официальной сводной статистики, однако мои собственные предварительные расчёты показывают, что по федеральной части Дистанционного Электронного Голосования желание проголосовать дистанционно высказали 645560, бюллетени получили 592348 избирателя, фактически проголосовало по партийным спискам 587249.

Общая численность избирателей в этих регионах на 1 июля 2021 года по данным ЦИК составляла 8520407 человек.

Имеют право участвовать в выборах 80 Город Севастополь 326485 55 Нижегородская область 2527990 77 Ярославская область 1001785 49 Курская область 904777 54 Мурманская область 576742 63 Ростовская область 3182628 Итого: 8520407