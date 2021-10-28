Почему в Казани вцепились за пост президента?

Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который был внесён в Государственную Думу России во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Это решение было принято депутатами Госсовета республики единогласно.





Переименование президентов в глав субъектов началось в Российской Федерации в 2010 году. Застрельщиком здесь выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, он ещё до принятия соответствующего федерального закона объявил об отказе называться президентом и посоветовал коллегам последовать его примеру. «В России только один государственный деятель имеет право называться президентом», – сказал тогда Кадыров и призвал прекратить «парад региональных президентов».





В конце 2010 года Госдума и Совет Федерации приняли федеральный закон, прямо запрещающий главам субъектов РФ называться президентами, и, несмотря на возбуждённую реакцию в Татарстане, его подписал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. На переименование высших должностных лиц республик было отведено четыре года, к 1 января 2015 года никаких других президентов, кроме русского, в России не должно было остаться.





Однако в Татарстане посчитали, что им русский закон не писан, и никакие изменения в части наименования высшего должностного лица в региональное законодательство внесены не были. Даже несмотря на то, что татарстанскому лидеру сделали особое приглашение – срок переименования продлили до 1 января 2016 года.





В обоснование своего упрямства элита Татарстана приводила весьма сомнительные аргументы. Так, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявлял, что слово «президент» объединяет республику, поскольку оно «не подлежит переводу ни на татарский, ни на русский языки». Также руководством республики высказывалось мнение, что раз договор о разграничении полномочий между органами власти Российской Федерации и Республики Татарстан (который истёк летом 2017 года) заключался именно президентом Татарстана, то у первого лица республики есть законное право именоваться президентом.





Проект закона о региональной власти, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сводит на нет лингвистическую и юридическую казуистику татарстанских властей. Проект внесён в Госдуму 27 сентября, и в ближайшее время должен быть рассмотрен депутатами.





Почему власти Татарстана так держатся за наименование «президент»? По мнению исполнительного директора мониторинговой организацииCIS-EMO, кандидата политических наук Станислава Бышка, здесь имеет место проявление татарского национализма. «Чем больше у Татарстана атрибутов суверенитета, тем насыщеннее там националистические чувства. Национализм – это про культуру, а следовательно про символику. Наличие президента символично и отражает националистические чаяния части татарского общества. Если этот пост переименовать (пусть даже глава республики будет наделён теми же полномочиями, что и президент), это будет ошибочно воспринято как ущемление татарской национальности, а не как унификация всех республик Российской Федерации», – пояснил Бышок.





Отметим, что это далеко не первый случай, когда власти Татарстана встают на стражу постулатов татарского национализма. Например, в августе 2019 года тот же Госсовет Татарстана направил в Госдуму отрицательное заключение на инициативу властей Калужской области установить день окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве всероссийской памятной даты. Татарстанские власти посчитали, что память о победе русского войска над ордынцами, с которыми отождествляют себя татарские национальные деятели, «разжигает рознь между русскими и татарами». В результате Госдума отказалась рассматривать одобренный правительством РФ законопроект, и важное для русского самосознания историческое событие – свержение татаро-монгольского ига – не нашло отражение в общероссийском списке памятных дат.





Как завершится спор о татарстанском президентстве – скоро узнаем. Но уже сейчас можно констатировать, что руководство Татарстана решительно настроено добиваться от Москвы уступок в том, что в Казани посчитают вопросами татарской национальной гордости. Если же этой «гордости» во всём потакать, она может разрастись до идеи татарской государственной независимости, как уже было в 90-х.





Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что татарстанские власти своими действиями обостряют отношения между федеральным центром и Республикой Татарстан. «Фронда татарстанской элиты говорит о том, что она не оставляет попыток завоевать себе особый статус внутри России, в том числе не предусмотренный Конституцией Российской Федерации. По большому счёту, уже сейчас имеются противоречия между российской Конституцией и законодательством Татарстана. Это выражается, например, в принуждении жителей Татарстана к изучению в школе татарского языка. Хотя по федеральному закону здесь должен действовать факультативный порядок. Проблемы с обязательным изучением в общеобразовательных учреждениях национальных языков существуют во многих республиках Российской Федерации, но Татарстан выступает в качестве локомотива этих процессов и открыто фрондирует, в том числе используя внешнеполитический фактор. Я не понимаю, на каком основании президент Татарстана проводит встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это прерогатива федерального центра, Министерства иностранных дел и президента России. С моей точки зрения, все противоречия между федеральным и татарстанским законодательством должны быть разрешены в пользу первого. В нашей стране может быть только один президент. И это Владимир Путин», – заявил Безпалько.





Проблемы согласования татарской самобытности с общегосударственными интересами периодически возникали и в Российской империи. В частности во второй половине XIX века высказывалось мнение о том, что Россия не должна сражаться с Турцией за свободу южных славян, поскольку татары якобы будут против войны со своими турецкими единоверцами. Фёдор Достоевский в «Дневнике писателя» ответил на это так: «Хозяин земли русской – есть один лишь русский (великорус, малорус, белорус – это всё одно) – и так будет навсегда, и уж если православному русскому придёт нужда воевать с мусульманами-турками, то верьте, что никогда русский не позволит кому бы то ни было сказать себе на своей земле veto!»





Сегодня татарстанские деятели говорят veto по вопросу принуждения их к соблюдению федерального законодательства… Следующая остановка – провозглашение государственного суверенитета. Не пора ли центральной власти обратиться к формуле Достоевского в разговоре со строптивыми элитами Татарстана?