Язык как средство этнической мобилизации

В последнее время тема языка снова начинает звучать всё громче, напоминая 1990-е или даже 1980-е годы. Правда, в основном это информация относится к внешнеполитическому периметру, хотя и близкому России. Это либо бывшая советская республика Молдавия, где проявили агрессию по отношению к девушке за русский язык, либо Украина, где несколько неожиданно для своих избирателей президент ввел в действие закон о тотальной украинизации, либо Казахстан, где этническое лобби способствует формированию «языковых патрулей», унижающих русскую часть населения. Стыдно сказать: русский язык и русских людей унижают даже в Киргизии, живущей за счёт гостевых рабочих, и в части «союзного государства» - Белоруссии, где начиная с 2002 года полностью меняют топонимику.





Все эти случаи порождают массу чувств, среди которых, конечно, выделяется благородный гнев, но ещё больше – бессилие. Мы не можем ничего сделать: суверенные государства. Пусть и лимитрофные, но достаточно мощные для того, чтобы нивелировать наши частные, человеческие усилия. Ведь все эти деструктивные процессы происходят за пределами наших границ. Поставить на место руководство этих стран, заставить внести изменения во внутреннюю политику может только Государство Российское силой наличествующих у него инструментов. Но пока наше государство тоже в перечень целей и задач этого не вносит – по разным причинам. Как по вполне оправданным, так и по надуманным. Единственное, что приходит в голову – это эвакуировать всех русских людей из этих стран, предоставив им права гражданства и льготы при переселении в Россию.

Более опасными и серьёзными, а самое главное – запущенными и ожидающими решения -- видятся нам процессы, развивающиеся собственно на территории России. И здесь тоже очень важную роль играет язык – как русский, являющийся и государственным в РФ, и родным, что законодательно закреплено, так и родные языки народов России, и государственные языки республик.

Речь идёт об уродливых практиках, которые сложились в ряде субъектов РФ, или которые пытаются воплотить в жизнь этнические элиты.





Прежде всего, конечно, речь пойдёт об образовании. В школах ряда субъектов ранее распространилась порочная практика принуждения всех школьников, независимо от их этнической принадлежности, к изучению республиканского языка. Такие практики широко применялись ранее в Татарстане.

Тех, кто пытался бороться с этим, подвергали открытому преследованию, выдавливая за пределы региона (как Раиса Сулейманова) или просто в маргинес – как Михаила Щеглова. Особенности этнической властной вертикали до сих пор позволяют главе региона именоваться «президентом» и устанавливать свои внешнеполитические связи – с Турцией.

Попытки навязывания языка предпринимались в Мордовии – где языков даже два, в Башкирии, Бурятии. В Якутии в ряде регионов население при разговоре с вами может сделать вид, что не понимает русский язык. Всем, думаю, памятна история с отказом в приёме детей на учёбу в школу в Якутске, потому что они – русские. Мало кто знает, что в Якутии в школах, помимо языка, теперь преподают ещё и якутское язычество (не аутентичное).





Перечень не полон, и, по сути, подобные явления присутствуют во всех национальных субъектах России или даже в тех, где просто уделяется внимание этническому компоненту, пример -- Магаданская область и другие дальневосточные регионы, где школьников заставляют учить языки и культуру малых народов.





Попытки внедрения подобных практик предпринимались даже в Карелии, где карелы составляют всего 2% от населения и где у них нет возможности придать карельскому языку статус государственного и, соответственно, навязать его изучение остальным 98% населения республики. Впрочем, сейчас усилия карельских националистов привели к тому, что начали дублировать топонимику – на карельском и латиницей. Это прямое нарушение законодательства, так как карельский язык не является государственным, и даже если был бы признан таковым -- не мог бы пользоваться латинской графикой.

Несмотря на массовые протесты родителей, культурных и общественных организаций, центральная власть не предпринимала значимых усилий по выправлению ситуации. Потребовалось личное вмешательство Президента РФ В.В. Путина, выступившего на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле в 2017 году с осуждением этих практик и чётким декларированием их недопустимости, чтобы ситуация стала меняться.

В качестве правовых оснований внедрения подобных дискриминационных практик этнонационалисты указывают на государственный статус языка в пределах субъекта, закреплённый в конституции субъекта, и, соответственно, на обязательность его изучения в пределах субъекта.

Надо отдать должное – правовые противоречия здесь действительно присутствуют. Потому что 1)конституции национальных субъектов (республик) вступают в противоречие с Конституцией России; 2) сама структура федерации асимметрична и предполагает у национальных субъектов (республик) более высокий статус («государств», в Конституции РФ).





Кроме того, сложилась парадоксальная ситуация, когда русский язык, обладая правами государственного на всей территории РФ, не имел статуса родного, из-за чего школьники не могли ранее его выбрать в качестве такового для изучения в школе. То есть если татарский школьник изучал в обязательном порядке русский как государственный и татарский как родной, то русский ученик также должен изучать русский как государственный, но не мог выбрать себе в качестве родного язык русского и был вынужден... изучать неродной татарский.

В настоящее время эти практики несколько притушены, особенно после вмешательства Президента, но этнические лоббисты не оставляют попыток вернуть всё обратно другими путями и внести изменения в законодательство.





Язык во всех этих процессах только средство.

Во-первых, это маркер этничности, призванный отделить «своих» от «чужих». Главной задачей для национальных элит субъектов РФ здесь видится даже не столько противостояние «чужим», сколько навязывание, настойчивое напоминание «своим» об их этничности. Мне пришлось лично слышать от одного из представителей малых кавказских народов во время выступлений на форуме, посвящённом Году языков коренных народов России в Ханты-Мансийске в 2019 г., жалобы на то, что, как только отменили обязательность выбора «родного» языка в соответствии с этничностью, половина его соплеменников тут же выбрала в качестве родного языка русский. Данные статотчётов не подтверждают этих сведений, но намерения спикера и его идеология очевидны.





Во-вторых, язык - это достаточно мощный инструмент давления на «чужих». Помимо маркирования территории, это один из способов сделать жизнь «чужим» максимально некомфортной. Русский человек, которого заставляют учить в школе чуждый ему «государственный» татарский или якутский язык, чьи дети будут подвергаться нарастающему языковому и культурному давлению, а то и вовсе будут признаны пришлыми и «некоренными», скорее всего, примет решение о переезде в другой регион, благодаря чему территория станет ещё более этнически гомогенной и ещё более «своей».



В-третьих, постоянные спекуляции на «родных» языке и культуре – один способов оппонирования федеральному центру. В кавычки эти понятия берутся потому, что и русский язык, и другие могут быть родными для представителей разных народов, без привязки к этничности. Такие спекуляции – безусловный шантаж, зачастую даже ничем не прикрытый и фальшивый, который призван оправдать либо усиление самостоятельности национального субъекта, либо экономические послабления и преференции.

В Конституции России государственным на всём протяжении её границ является русский язык (Ст. 68, ч. 1). В ней же обеспечиваются правами на «языковое многоообразие» все народы России (Ст. 69, ч. 2).

К сожалению, в Конституции не заложены механизмы по преодолению тех негативных рудиментов позитивной дискриминации, которые способны перерасти в серьёзную болезнь и угрозу для нашего государства, приведя его к тем же результатам, что и Советский Союз. Потребуется масса кропотливой совместной работы государственных структур и общественных организаций для преодоления этого наследия и выработки нового, справедливого и эффективного механизма, учитывающего интересы всех народов, и прежде всего – русского народа.