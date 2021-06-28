Кому следует отказаться от вакцинации или повременить с прививкой.

Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с прививкой.

На текущий момент россиян прививают четырьмя препаратами отечественного производства –

«Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

При этом, как и в случае с любым медицинским препаратом, для прививок против COVID-19 существуют противопоказания.

Их перечень определяется инструкцией к каждой вакцине. Со временем он может меняться, обновляться разработчиками с последующей официальной регистрацией «правок».

Также, разработаны методические рекомендации Минздрава о порядке проведения вакцинации тем или иным препаратом: в которых есть важные пункты о том, когда прививка не делается (помимо прямых медицинских противопоказаний).

«СПУТНИК V»: кому повременить с прививкой





Противопоказаниями являются:





- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины «Спутник V» или другой вакцины, содержащей аналогичные компоненты (это выясняет врач в прививочном кабинете при осмотре и опросе пациента перед вакцинацией);

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, анафилактический шок);

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;

- обострение хронических заболеваний - вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии;

- беременность и период грудного вскармливания. Важно: как сообщил глава команды разработчиков «Спутника V» академик Александр Гинцбург, в самое ближайшее время планируется внести дополнения к инструкции, разрешающие вакцинацию беременных;

- возраст до 18 лет. На заметку: по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице с начала июля стартуют клинические исследования «Спутника V» для подростков 12-17 лет.

Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины. Пациенту дается медотвод от второго укола «Спутника», если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся:

- анафилактический шок,

- тяжелые генерализированные аллергические реакции,

- судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д.





Если после первого укола антитела не сформировались, а второй компонент «Спутника» противопоказан, врач может принять решение о проведении полного курса вакцинации другой прививкой - «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. «Повторная вакцинация другим препаратом возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция», - уточнила эксперт.





Можно, но с осторожностью





При ряде тяжелых хронических заболеваний «Спутник V», как сказано в инструкции, «применяется с осторожностью». Это означает, что в прививочном кабинете в случае сомнений пациента могут направить на предварительную консультацию к профильному лечащему врачу (урологу, эндокринологу, неврологу и т. д.). Еще раз уточним: сами по себе эти болезни не являются «автоматическим» противопоказанием к вакцинации. Медотвод дается, если состояние конкретного пациента нестабильно, и врачи считают, что в данный момент от прививки нужно воздержаться.





С осторожностью проводится вакцинация «Спутником» при таких болезнях:





- хронические заболевания печени и почек,

- эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы),

- острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,

- миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).





Оценить соотношение пользы и риска





При некоторых болезнях вакцинация может представлять риск, говорится в инструкции к «Спутнику V». Однако коронавирус зачастую способен нанести таким пациентам еще больший вред. Поэтому «принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации», - отмечается в документе. Такая тщательная оценка должна проводиться перед решением о прививке для:





- онкологических пациентов;

- пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

В последнем случае стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, подчеркивается в инструкции. С повышенной осторожностью следует относиться к пациентам «с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний».





И еще один важный момент





У пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию, то есть подавляющую иммунитет (онкобольные, лица, перенесшие пересадку органов, с аутоиммунными заболеваниями и др.), может не развиться достаточный иммунный ответ, предупреждают авторы инструкции. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации. Принять решение о корректировке приема лекарств может только лечащий врач.





Если уже переболел или перед прививкой был контакт с больными





Если у человека, который пришел на вакцинацию, был контакт с больными ковидом в течение последних 14 дней либо проявлялись какие-либо симптомы инфекции в такой срок, то пациенту должны выдать направление на ПЦР-тест на COVID-19 либо на экспресс-тест на наличие кopoнaвиpyca SARS-CoV-2. Такое правило содержится в пункте 6.2 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения».





На основании этого же пункта, лица, переболевшие ковидом, и имеющие положительный результат анализа на антитела, «не прививаются». Отметим: исходя из последних данных, с учетом распространения нового опасного штамма коронавируса врачи призывают переболевших вакцинироваться спустя 7-9 месяцев после заболевания. Однако, если у вас сохраняется достаточный титр антител (не менее двух, а лучше четырех норм - в зависимости от референсных значений конкретного теста) и в вашем регионе введена обязательная вакцинация, то, строго говоря, вы вправе настаивать, что не подпадаете под нее на основании указанного пункта Рекомендаций Минздрава.





«ЭПИВАККОРОНА»: не раньше, чем через месяц после обострения хронических болезней





Противопоказаниями являются:





- гиперчувствительность к компонентам препарата (в частности, к гидроокиси алюминия и другим);

- тяжелые формы аллергических заболеваний;

- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- иммунодефицит (первичный);

- злокачественные заболевания крови и новообразования;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.





Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:





- хронические заболевания печени и почек,

- выраженные нарушения функции эндокринной системы,

- тяжелые заболевания системы кроветворения,

- эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС,

- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца).





Вакцина может представлять риск и применяется после оценки врачом соотношения риска и пользы у конкретного пациента:





- при первичных и вторичных иммунодефицитах,

- при аутоиммунных заболеваниях,

- у пациентов с аллергическими реакциями.





Важно знать еще несколько важных пунктов из документа под названием «Стандартная операционная процедура «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению»:





- Врач в день прививки проводит опрос и осмотр пациента с обязательной термометрией. При температуре выше 37 °C вакцинацию не проводят.

- У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (то есть препараты, подавляющие иммунитет), и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ.





- В случае контакта пациента с больными ковидом в течение последних 14 дней либо при наличии симптомов инфекции в такой срок выдается направление на ПЦР-тест на COVID-19 либо на экспресс-тест на наличие кopoнaвиpyca SARS-CoV-2 (пункт 7.3.2 документа).

- Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов (то есть антител) классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются (пункт 7.3.3 документа).





«КОВИВАК»: абсолютные и временные основания для медотвода





Противопоказаниями являются:





- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе, то есть на любую предыдущую прививку в вашей жизни. К таким реакциям относятся: температура выше 40 °С, гиперемия (то есть покраснение) или отек более 8 см в диаметре%

- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе. К таким осложнениям относятся: коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием;

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции, которые по любым причинам когда-либо случались у пациента. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.;

- беременность и период грудного вскармливания.

- возраст до 18 лет.





Кроме того, вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение на применение у лиц старше 60 лет.





Временные противопоказания:





- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания;

- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.





Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:





- хронические заболевания печени и почек,

- выраженные нарушения нейроэндокринной системы,

- тяжелых заболевания системы кроветворения,

- заболевания ЦНС (эпилепсии, инсульты и др.),

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты),

- заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.),

- заболевания желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п),

- заболевания иммунной системы (аутоиммунные и аллергические заболевания).





Важно знать





- Инактивированные вакцины (такого типа, как «КовиВак») не противопоказаны людям с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. В то же время у пациентов, получающих препараты, подавляющие иммунитет, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием таких лекарств противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации. Принять решение о корректировке медикаментозной терапии может только лечащий врач.





- Для выявления противопоказаний в день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является опрос, общий осмотр и измерение температуры тела. Если температура превышает 37 °С, вакцинацию не проводят.

Источник: https://www.kp.ru/daily/28293/4432659/