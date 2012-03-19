На русской земле проложили мы след.

Своё «наше всё» есть практически у каждого народа России – это одна из уникальных особенностей нашей страны. Для татар «наше всё» – Габдулла Тукай (26 апреля 1886г. – 15 апреля 1913 г.), в этом году 26 апреля исполняется его 135-летний юбилей. Поэт, публицист, литературный критик, переводчик и общественный деятель, он обладает непререкаемым и высочайшим авторитетом среди татар.





Тукай глубоко национален, а такие образы как Шурале и Водяная из его сказок, созданных по сюжетам татарского фольклора, безусловно, являются жемчужиной культуры и словесности нашей страны, и примером сохранения духовного наследия для разных народов на мировом уровне, ведь далеко не в каждой «цивилизованной» стране могут похвастаться хотя бы близкими явлениями, как наш Тукай .





Габдулле с раннего девства досталась тяжёлая судьба круглого сироты, он скитался по разным семьям, пока девяти лет отроду не оказался в Уральске, где учился в медресе (татарские мусульманские школы), посещая русский класс для детей татар. Преуспевая в учёбе, Габдулла приобщился к русской литературе и полюбил её. Нет сомнений, что поэзия Пушкина и Лермонтова во многом сформировала его, «мальчика татарского аула», как глубокого национального мастера татарского поэтического слова. Он перевёл на татарский язык многие русские произведения, одни из первых – басни Крылова.





Болея туберкулёзом, Тукай умер очень рано, немного не дожив до 27 лет. Тем более удивляет его творческая плодовитость и разнородность творческой и общественной деятельности, имеющей суть социального служения малой родине, татарскому народу, России. В Тукае то и другое служения не противоречат друг другу, а в полной мере гармонируют, логично сочетаясь. По политическим предпочтениям Тукай был не только сторонником свободы и демократии (в начале XX века в нашей стране практически все образованные люди были таковыми), он однозначно был имперцем и патриотом России.





Меньше, чем за два месяца до своей смерти Габдулла Тукай написал стихотворение, строчки из которого в переводе советского поэта и переводчика Семёна Израилевича Липкина стали символом русско-татарской дружбы и сейчас крайне модны.





Вот, этот фрагмент Габдулла Тукай:





На русской земле. (Перевод С. Липкина)





На русской земле проложили мы след,

Мы — чистое зеркало прожитых лет. С народом России мы песни певали, Есть общее в нашем быту и морали, Один за другим проходили года, — Шутили, трудились мы вместе всегда.

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,

Нанизаны мы на единую нить. Как тигры, воюем, нам бремя не бремя, Как кони, работаем в мирное время. Мы — верные дети единой страны, Ужели бесправными быть мы должны?





Недурно, правда? Особенно – для многонациональной, как сейчас к месту и не к месту акцентируют, России. Но это лишь отдельный фрагмент, 12 строк из большого стихотворения, написанного совсем ради других целей, чем просто воспеть дружбу народов. Так что же исходно в оригинале написал Тукай?





В том-то и дело, что о целом, об оригинале, об исходном замысле уже угасающего под натиском смертельной болезни татарского гения сейчас никто не «вспомнит» – ни в Москве, ни, тем более, в Казани, и сейчас нам станет понятно – почему.





Что за год был 1913 ? Не только, как считают многие исследователи, это год максимального экономического расцвета России. 1913 – Год начала трагической для страны Первой мировой. А ещё, 1913 – год трёхсотлетия победы над смутой, 300 лет правления в России династии Романовых!

И Габдулла Тукай, будучи имперцем и патриотом страны, верноподданным татарином, не мог обойти этого события стороной и превозмогая смертельную болезнь в феврале 1913 г, менее, чем за два месяца до своей смерти, написал стихотворение «Надежды народа в связи с великим юбилеем», из которого, собственно и взяты те самые строчки, переведённые Липкиным на русский. Поводом к написанию стихотворения стал только что опубликованный «Высочайший Манифест Императора Николая II» (современный текст с сайта «Российский Императорский Дом» см. здесь). С первых строк стихотворения Тукай, как настоящий «любезный подданный» (характеристика из «Манифеста…») Государя с восхищением называет этот документ, написанный Его пером, белым, светлым, что под Его, Государя, крылом собраны все народы.





…Существует лишь несколько переводов полной версии стихотворения Тукая «Надежды народа…», из которых наиболее известен вариант Р.Нугманова от 19.03.2012, но перевод В.Думаевой-Валиевой, опубликованный ранее в 2006 г., с моей точки зрения, более точен. Оба текста помещаем в приложении к данной статье, как и текст в оригинале на татарском языке. Так что каждый желающий может составить собственное представление об исходном замысле автора, но и без знаний татарского, хотя бы из этих двух переводов бесспорно, что Тукай в связи с событием выразил чаяния и надежды татарского народа на благосклонность со стороны «старшего брата», и что канут в лету всяческие взаимные исторические обиды.





Далее – о той самой дружбе татарского и русского народов, и причём в этой серединке, выбранной Липкиным, даже в его переводе есть вопрос, который более выпукло звучит в переводе В.Думаевой-Валиевой:

«Такой народ с другими слева, справа

На справедливость не имеет права?!»





Мог ли Тукай забыть о своём собственном народе, воспевая страну и Государя? Конечно же, не мог, и именно об этих личных чаяниях данные его строки. И, вновь, в конце стиха – ликование по случаю праздника, объединяющее под крыло Государя все народы и подданных…





Кстати, тогда же, в 1913-м, не один Тукай, а без преувеличения – весь татарский народ искренно ликовал по случаю знатного юбилея, силами самих татарских общин проводились массовые праздничные мероприятия. В том числе, и с целью демонстрации верноподданнических чувств татар в отношении Русского Царя. Тут было бы уместным ещё вспомнить, что в процессе предшествующего юбилею формирования православно-монархического движения в него активно вливались татары, мусульмане, вступая в соответствующие организации целыми деревнями. И этому есть вполне логичное объяснение, ведь Белый Царь и крепость его власти – гарантия благополучной и стабильной жизни всех его подданных, включая инородцев и иноверцев.





Переносясь же в наши дни, думаешь, ведь совсем не страшно то, что поэт-переводчик Липкин взял лишь серединку стиха Тукая. Что советская пропаганда подхватила только эту часть, «забыв» исходный посыл автора, хотя, а не есть ли это самая настоящая ФАЛЬСИФИКАЦИЯ? Не страшно и то, что в день рождения Тукая – день татарского языка 26 апреля у памятника ему, что расположен одесную главного входа в Казанский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля соберутся до тысячи гостей, включая почётный ряд татарских стариков, а в день рождения Пушкина – день русского языка 6 июня, у памятника ошуюю от главного входа того же театра, только триста, и в первых рядах – не наши старики, а преимущественно татарские чиновники.





Не страшно, наконец, и то, что некоторые современные татары стали подзабывать даже ту самую вычлененную переводчиком Липкиным серединку тукаевского стиха о русско-татарской дружбе, а надувая щёки, всё твердят о самодостаточности татарского народа. Время пройдёт – исчезнет и это, если не произойдёт действительно страшное.





А страшное для татар – забыть посыл своего интеллектуального и духовного лидера Габдуллы Тукая, данный всем татарам в стихотворении «Чаяния народа…» и подтверждаемый всей его, даже такой короткой, но столь содержательной и творчески насыщенной жизнью.

Посыл о том, что татары – плоть от плоти – Россия, которая для всех нас – единственная Родина.

Тексты переводов и оригинала стихотворения Г. Тукая «Чаяния народа…»

Г.Тукай

НАДЕЖДЫ НАРОДА В СВЯЗИ С ВЕЛИКИМ ЮБИЛЕЕМ





Пер. Р.Нугманова. 19.03.2012

1





Белее снегов и светлее – Манифест, Был написан Государевым пером; Триста лет Романовым! Благая весть, Собирает все народы под крылом.





2





Каждым северным потоком облаков, Счастливые всё мы ждали, что, даст Бог, Снимут с нас обид и унижений сноп, Ждали мы, достойной доли и свобод... Да мы ждали всяких благ и теплых слов!





3





Мы в России ощутимы, славные, Чистые в истории, зеркальные. С русскими прожили словно равные; Знали языки и песни пели мы, И ментально близки мы – державные! В истории, меняясь властью, жили мы.





4





Верен факт – мы рождены в связке лет, Живём под девизом много сотен лет: – Нашему единству конца не быть! В строю воюем вместе с первых лет, Совпадают в стремленьи бой сердец К полноправию у нас надежда есть!





5





Государь поздравляет народы все; Стомиллионный люд ждет земных утех. И мы ждем признанья всех заслуг; Облегчений ожидает наш народ! Мановения руки Вашей мы ждем, Вы способны все решить,что резон. Пусть радуются люди Манифесту! Сбросят тяготы и мы найдем Весну!





* Белее снегов и светлее – Манифест, Был написан Государевым пером; Триста лет Романовым! Благая весть, Собирает все народы под крылом.

Г.Тукай

НАДЕЖДЫ НАРОДА В СВЯЗИ С ВЕЛИКИМ ЮБИЛЕЕМ





Пер. В.Думаевой-Валиевой, 2006 г. публ. с сайта « Тукай доньясы »

1

Белее снега, молока белее

Простер царь "монафис" в честь юбилея. Сбирает свой народ под крылья эти. Романовы справляют три столетья.

2

К нам с севера с надеждой и любовью

Мы ожидали облачко любое, Как падишаха и его корону, Как счастья долгожданного народу, Когда татар осыплют жемчугами, Когда позор и горе сгинут сами.

3

В России наш удел и вес понятен,

В истории мы – зеркало без пятен. Мы с русскими прожили душа в душу, Слова мешая, чести не наруша, Одною жизнью, нравами. Ролями – Менялась жизнь – менялись временами.

4

Неужели это не сберечь единство

Нам – одной скреплённым нитью исстари? Сильнее тигра бьёмся за отчизну, Выносливей, чем лошадь, в мирной жизни. Такой народ с другими слева, справа На справедливость не имеет права?!

5

Твой, падишах, сегодня светлый праздник

Людей справляют миллионы разных. Под белые сбираются все крылья, Твой прославляют род и твое имя С надеждой тайной в измождённом взоре В тени той славы позабыть о горе. Вопрос всегдашний: "Нет ли манифеста?" На всех устах и в душах повсеместно. Одно лишь слово – тысяч душ прощенье, Один твой жест – нет тысяч преступлений. Да обретет народ твой в манифесте Свободу ото всех несчастий вместе.

*

Белее снега, молока белее

Простёр царь "монафис" в честь юбилея.

Сбирает свой народ под крылья эти.

Романовы справляют три столетья.





Это же стихотворение на языке оригинала.





Г. Тукай Олугъ юбилей мөнәсәбәтеиләхалыкөмидләреБастыруөчен





1 Кардан ак, сөттәндәаграк, актанак Падишаһачты «Мөнафис» нам канат. Җыйлахалкышулканатныңастына, Тулдыөчйөз ел Романов нәсленә.





2 Һәркүренгәндәшимальдәнакболыт,

Без көтептордыкөмидләр, шатбулып, -

Дипаны: улпадишаһһәмтәхтедер,

Дип: шушында без татарныңбәхтедер,

Дип: гариббашларгаэнҗүләртөшәр,

Мәңгемихнәт, мәңгерәнҗүләркичәр.





3

Рус җирендә без әсәрле, эзле без,

Тарихындабердәтапсызкөзге без.

Рус беләнтормышкичердексайрашып,

Тел, лөгать, гадәтвәәхлакалмашып.

Бергәтормыш, бергәлекчиктәнашып,

Без шаярыштык, вакытларалмашып.





4

Һичбетәрметарихибубергәлек? —

Без туганберҗепкәбергәтеркәлеп.

Без сугыштаюлбарыстанкөчлебез,

Безтынычтааттанартыкэшлибез.

Шулхалыкныңмыхокуккахаккыюк? —

Хакъкыбызуртакватандашактыйук!





5

Падишаһ, букөнгепарлакбәйрәмең

Котлыйдырйөзләрчәмильонадәмең.

Җыйлахалкыңакканатыңастына,

Ихтирамәнзатыңа, зурнәслеңә, —

Төшсенәзрәк, дип, күләнкәбезгәдә,

Бәлки, кипмәсмебуяшь, дип, күздәдә.

Һәрвакыт: «Юкмымөнафис?» - сүзләре,

Тилмерәэзләпҗиңеллеккүзләре.

Берсүзең — меңканлыколларгафведер,

Беришарәң — меңҗинаятьмәхведер.

Зур «Мөнафис» берләҗанлансынхалык,

Бар моңын, барлыкзарынөстәнсалып.





*





Кардан ак, сөттәндәаграк, актанак

Падишаһачты «Мөнафис» нам канат.

Җыйлахалкышулканатныңастына,

Тулдыөчйөз ел Романов нәсленә.













Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отделения Русского собрания, доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры

г. Казань