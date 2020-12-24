Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

26 декабря 1991 г. генсек и президент Михаил Горбачев заявил о самоликвидации СССР. Это действие можно сравнить с подписанием акта о безоговорочной капитуляции советского народа перед англосаксонским Западом после поражения в Третьей мировой (Холодной) войне. Те руководители, которые пытались сохранить единство страны и суверенитет советского народа (ГКЧП) к этому времени было уже посажены в тюрьму. На их место победители поставили новых руководителей, во всём зависимых от Запада. Начались демобилизация армии и уничтожение запасов так и не использованного в ходе войны ядерного оружия. В экономику страны ринулся иностранный капитал, который вскоре осуществил ее деиндустриализацию, превратил в источник сырья и рынок сбыта своей продукции. Доминирующие позиции в постсоветском обществе заняли олигархи, которые занимались торговлей, банковской деятельностью или добычей сырья. Советская идеология была разрушена и заменена на новую -- англосаксонскую.

С целью ослабления советской нации победители расчленили СССР на 15 отдельных государств, в каждом их которых были инициированы процессы строительства самостоятельных наций. Только в России, выступившей наследницей СССР, англосаксы подтолкнули правящие элиты к строительству внеэтнической российской нации – аналог оказавшейся нежизнеспособной советской нации. Вдобавок, победителям в Холодной войне удалось при разделе советской нации оставить за пределами России, в рассеянии, более 35 млн. человек, которые идентифицировали себя русскими. Русские стали самой крупной разделённой нацией в мире.

За прошедшие после 1991 г. три десятилетия русские в России смогли отчасти восстановить свой экономический и военный потенциал. Укрепился суверенитет страны. Начался процесс возрождения русской нации. Одним из его элементов стала консолидация русского рассеяния вокруг ядра русской нации в России.

В наиболее ярком виде эта консолидация проявилась в присоединении к России населенного русскими Крыма и в оказании помощи русским Донбасса. В Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Молдавии Россия смогла обеспечить соблюдение основных прав и свобод русского населения. Из Туркмении, республик Закавказья практически все русские бежали от организованного правящими элитами преследования. В республиках Прибалтики, на Украине русские стали объектом усиленной ассимиляции.

Рассмотрим подробнее проблемы консолидации латвийских русских в единую русскую нацию.

На момент выхода из состава СССР в Латвийской ССР проживало более 2,6 млн. человек, из которых представители русского этноса, в широком, культурно-языковом смысле этого слова составляли почти половину -- 1,3 млн. человек.

После обретения республикой независимости латышские правящие элиты стали проводить политику силового выдавливания русских за границу. Делалось это посредством ущемления русских в политических и социально-экономических правах. Так, две трети русских были в 1993 г. лишены прав гражданства и превратились в неграждан.

Формально гражданство давалось тем, кто был наследником граждан Латвийской республики до июня 1940 г. Так же поступили в Эстонии. Их было около 15%, и этим удалось расколоть русскую общину. В Литве так не сделали, поскольку все поляки имели довоенное гражданство и цель исключения инородцев из политического процесса таким образом не решалась.

Неграждане не могли работать в госаппарате и на государственных предприятиях, выбирать «свободные» профессии, перемещаться по миру. Немаловажную роль играло и идеологическое давление на русское население: возвеличивание нацистских легионеров и унижение советских ветеранов войны, величание оккупантами, лишение права сохранять свою историческую память.

В результате, к 2000 г. властям удалось сократить численность живущих в республике русских почти на 300 тыс. – до 1,0 млн. человек. Доля русских в общей численности населения при этом сократилась до 43%.

После вступления Латвии в ЕС началась политика принудительной ассимиляции оставшихся членов русской общины республики. Если до 2004 г. в республике было запрещено образование на русском языке в государственных высших учебных заведениях, то после присоединения к «дружной семье европейских народов» его запретили в государственных средних школах. Если сразу по обретению Латвией независимости русский язык был вытеснен из сферы государственного обращения, то теперь и из частного бизнеса. Специальные инспекторы ходили по частным предприятиям и штрафовали их работников за плохое знание латышского языка, а при повторном уличении в «языковом преступлении» понуждали хозяев выбрасывать «пойманных с поличным» работников на улицу. Даже русские дворники должны были сдавать языковые тексты такой сложности, что их не могли пройти латыши - выпускники университетов. Все государственные теле- и радио каналы, вещавшие на русском языке, были закрыты, а для частных каналов установили жёсткие языковые квоты на вещание. Русская по этническому происхождению гуманитарная интеллигенция была поголовно уволена из исследовательских, проектных, учебных, культурных учреждений. Она также была лишена возможности заниматься свободными профессиями. Полностью прекратилось финансирование русской культуры из средств государственного бюджета. Всё это обрекало русскую интеллигенцию на маргинализацию.

Если описывать происходившее в Латвии в терминах Холодной войны, то выходило, что русские получили статус побеждённого этноса. Они оказались поражены в политических и социальных правах, не имели представительства и платили репарационные платежи. Ведь как иначе можно определить сбор государством с русских всех налогов, но не предоставление им взамен права на образование на родном языке и лишение финансирования русской культуры, если не репарацией? А запрет на использование русскими советского гимна, флага, герба, формы Красной Армии и Советской Армии при проведении массовых мероприятий трудно определить иначе, чем распоряжением оккупационной англосаксонской администрации по обеспечению мер «перевоспитания» покорённого этноса.

Русская община республики сопротивлялась политике насильственной ассимиляции.

В 2004 г. стал действовать Штаб защиты русских школ, который организовал протесты родителей и учеников против ликвидации образования на русском языке. На митинги протеста выходили десятки тысяч человек по всей стране. Были организованы массовые голодовки родителей. Процесс ликвидации русских школ удалось задержать на полтора десятка лет.

В 2012 г. русская община организовала референдум за предоставление русскому языку статуса второго государственного. На референдуме за повышение статуса родного голоса проголосовало абсолютно все правоспособное русское население – 300 тыс. человек, или 25% избирателей. Ещё 15% русских жителей республики, имевших унизительный статус неграждан, властями к референдуму не были допущены, хотя решался вопрос о сохранении их этнической идентичности. Под воздействием поднятой властями националистической истерии латышская часть населения проголосовала против права русских говорить на родном языке.

В 2014 г. русские учредили движение Конгресс неграждан и избрали его руководство -- Парламент непредставленных. Эти организации стали бороться за возврат гражданства тем русским, у которых оно было украдено в 1991 г. Конгресс неграждан установил связи с Генеральным секретарём ООН, с посольствами многих европейских стран в борьбе за ликвидацию массового безгражданства.

На активность русского населения власти страны отвечали репрессиям. Активисты движения русского сопротивления подвергались преследованию: их регулярно арестовывали, штрафовали, их бизнес разрушали, их увольняли с работы. Многие из-за преследований были вынуждены эмигрировать в Россию. Не желавших оставлять свою родину выдворяли насильственно.

Всё это время помощь Москвы русской общине Латвии выражалась в мягких протестах Смоленской площади по поводу политики дискриминации и преследования соотечественников официальной Ригой.

Причиной полного безразличия российской правящей элиты к судьбе своих соотечественников было давлении на неё со стороны собственных олигархов. Российские олигархи экспортировали через латвийские порты нефть, газ, калийные удобрения, уголь, лес и, в благодарность за создание благоприятных условий для транзита грузов, делали значительные взносы в фонды латышских национал-радикальных партий. Этой же линии придерживались многочисленные российские банкиры, которые отмывали деньги в латвийских банках. Российские торговые и финансовые олигархи совместно лоббировали интересы латышских национал-радикалов в московских коридорах власти. Соотечественники в Латвии были для российских олигархов не более чем камни преткновения.

Под усилившимся давлением латышской этнократии члены русской общины массово бежали из Латвии, а из-за ухудшившихся социально-экономических условий смертность в их среде значительно превышала рождаемость. Как результат, на момент переписи населения 2011 г. русских в Латвии насчитывала уже только 783 тыс. человек, а их доля составляла лишь 38% от общей численности населения республики.

В последовавшее десятилетие эта негативная тенденция усилилась, и число русских в Латвии на конец 2020 г. вряд ли превышало 600 тысяч человек.

После того как Россия вернула в свой состав Крым и оказала поддержку русским на Донбассе, англосаксы дали команду своим сателлитам на всём постсоветском пространстве ускорить ассимиляцию оставшегося русского населения и ликвидировать его элиты. Для облегчения реализации этих планов в Прибалтику были введены силы НАТО.

После получения от англосаксов команды на уничтожение всего русского власти Латвии приняли закон, по которому с 2020 г. было прекращено обучение на русском языке во всех государственных и частных школах, во всех частных вузах и детских садиках. Был введён запрет на ретрансляцию в Латвии основной части российских телепрограмм. Против латвийских журналистов, которые работали на российские СМИ, стали возбуждать уголовные дела. Уголовные дела стали возбуждать и против тех, кто выступал в защиту права русских детей учиться на родном языке. Ряд русских активистов власти республики бросили за решётку. Других депортировали в Россию. Эта политика была направлена уже на физическое уничтожение оставшейся русской элиты в Латвии.





Все эти действия следует квалифицировать как совершение латышской правящей элитой преступления против человечности. Они подпадают под ст. 7. п.h Римского статута Международного уголовного суда. Этот пункт гласит, что преступление против человечности включает в себя: «преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам». Действие Римского статута распространяется на Латвию, поскольку она его подписала.

Официальная Москва, между тем, продолжает обходиться мягкой критикой действий официальной Риги. Реальные шаги по защите русской диаспоры от преследования латышской этнократии не предпринимаются. Российские олигархи по-прежнему защищают своих бизнес партнёров из числа латышских национал-радикалов. Это происходит на фоне жёстких экономических и политических санкций, введённых англосаксами против России, когда у неё не оставалось других союзников, кроме как диаспоры.

В это время в среде российской правящей элиты стало распространяться мнение, что зарубежным соотечественникам, в том числе живущим в Латвии, надо возвращаться «на родину». При этом под родиной понимается территория, очерченная границами нынешней Российской Федерации, которые были определены ей тридцать лет тому назад англосаксами.

Выходит, что князь Александр Невский зря сопротивлялся нашествию орд шведских и немецких рыцарей в XIII в. Выходит, что царь Иван Грозный по недомыслию воевал в XVIв. с немцами за исконно русские земли в Ливонии, а царь Алексей Михайлович по недомыслию воевал в XVIIв. с поляками в Инфлянтах. Неужели император Пётр I ошибся, отвоевав в XVIIIв. у шведов Лифляндию и Эстляндию, а императрица Екатерина II не от большого ума присоединила к Российской империи Курляндию, находившуюся тогда под властью немцев и поляков? Неужели в XIX в. земли восточного побережья Балтийского моря зря обороняли от французов русские войска под предводительством императора Александра I? Согласно предлагаемой логике действий, императору Николаю IIнадо было сдать в 1915 г. Ригу наступающим немцам. Выходит, что зря погибли 300 тысяч бойцов Красной Армии, сражавшихся в 1941-1945 гг. под водительством генсека Сталина на территории Латвийской ССР с немецкими нацистами и их местными приспешниками.





Ведь можно было эвакуировать русских с территории Прибалтики ещё восемьсот, пятьсот, четыреста, триста, сто, семьдесят лет тому назад? Эвакуировать их под Псков, Великий Новгород, Петербург, Смоленск, Москву – «на родину». Только большой вопрос, были бы ли эти города сейчас русскими, в том случае, если бы князья, цари, императоры, советские генсеки последовали идее эвакуировать русских с территории Прибалтики.

При выработке Москвой направлений консолидации русской нации в Прибалтике, не лишним было бы использование опыта тех же англосаксов.

После революции 1640 г. внешнюю политику Англии во многом определяли интересы английских торговых и банковских олигархов. Они создавали крупные компании, которые проводили экспансию в другие страны: вели неэквивалентную торговлю, подкупали или свергали местных князьков, эксплуатировали рабов и крепостных крестьян, вели кровопролитные колониальные войны. При этом английские предприниматели с удовольствием использовали в основанных ими колониях рабский труд своих соотечественников. На вест-индийских островах, например, англичане эксплуатировали сотни тысяч ирландских мужчин, женщин и детей, которых туда сослало правительство в наказание за их сопротивление ассимиляции у себя на родине. И только когда все ирландские рабы вымерли от непосильного труда, англичане стали завозить в Вест-Индию рабов из Африки им на смену.

Ост-Индийская английская торговая компания эксплуатировала в первую очередь туземное население в завоёванных ею колониях. Однако в Австралии, на о. Тасмания английские предприниматели эксплуатировали каторжников-англичан из числа привезённых из метрополии луддитов, чартистов и мелких воришек. Английских соотечественников в железных кандалах везли в колонии целыми флотилиями.

Правительство Англии отменило рабовладение в колониях только в 1838 г., более чем через две сотни лет после победы буржуазной революции. Это решение было принято при сильном сопротивлении английской торговой и финансовой олигархии.





Ещё более поучительна история с английскими соотечественниками в Америке. Колонии там были организованы беженцами из метрополии ещё в начале XVIIвека. Английские купцы установили монополию на внешнюю торговлю с американскими колонистами и нещадно обирали их. На многие ввозимые в колонию товары, например, на чай, Лондоном были установлены высокие акцизные налоги. К этому добавилось введение дополнительных пошлин (гербовый сбор) на жителей колоний. Жадность английской торговой олигархии была столь велика, что привела к бунту американских поселенцев, и они начали борьбу за независимость от Великобритании. После двух войн колонисты создали своё собственное государство -- США. Только после этого они приобрели политические права, то есть освободились от статуса неграждан, в котором их держала до этого метрополия.

После этого случая правящая британская элита пересмотрела политику в отношении своих соотечественников и стала в местах их массового проживания создавать самоуправляемые сообщества – доминионы. Статус доминионов получили Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканская республика. Все они имели смешанное в этническом отношении население, но при помощи Великобритании англичане сохранили повсюду своё доминирующее положение. Произошло это более ста лет тому назад, в период правления английской королевы Виктории. Принятые при ней законы позволили Лондону сохранить взаимовыгодную связь со своей диаспорой до настоящего времени. Только Британская империя стала именоваться Британским содружеством.





Российское руководство должно сделать выводы из опыта правления королевы Виктории, проведшей реорганизацию отношений Великобритании со своими соотечественниками. Прежде всего следует окоротить российских олигархов в их лоббировании интересов национал-радикалов, которые совершают преступления против человечности в отношении русских.

Представляется не лишним Москве пересмотреть и статус бывших союзных республик. Например, есть интересный опыт управления нынешней английской королевой Елизаветой II Британскими Вирджинскими островами. В этом небольшом вест-индийском государстве проживает только пять процентов белого населения. Однако оно управляется назначаемыми королевой губернатором и министрами. И в этой стране не запрещают использовать английский язык в публичном обращении, не препятствуют получению на нём образования, не вводят квоты на передачи "Би-Би-Си" и распространение газеты "Гардиан". В государстве Британские Вирджинские острова нет неграждан, а людей, которые имеют собственное мнение не бросают в тюрьму.

Так что существует очень много разных путей консолидации русской нации, не только присоединения к России территорий, на которых живут русские люди.