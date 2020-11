Великая перезагрузка, или Как нас постараются лишить всего

Если вы не понимаете, почему рушат экономики стран, почему вся шизофрения не кончается, и к чему все идет – прочитайте этот разбор. Все материалы я брала исключительно из официальных источников – сайта всемирного экономического форума (ВЭФ), МВФ, у западных ведущих экономистов и западной прессы. Никаких теорий заговора и всего прочего. Если вы в курсе про планы ООН - agenda21, agenda2030, event 201, -- то вы уже понимаете, что всё идёт по плану. И если весной мне эти документы казались притянутыми за уши, то в ноябре уже понятно, что есть чёткий план, он осуществляется и он не меняется. Прививки тоже ничего не изменят. Это не про КВ -- это про изменение всего миропорядка, про изменение жизни каждого из нас навсегда, неважно – следите вы за политикой или нет. Весной я думала, что локдаунами подсдуют пузырь, устроят кризис вроде 2008 года, и потом всё вернется к норме. Сейчас я понимаю, что возврата уже не планируется.

Если бы они на ровном месте такое начали вводить – никто бы не согласился. Но в гегелевской парадигме – проблема, реакция, решение – всё пока что получается. Проблема – КВ, реакция – обрушение экономик, «решение» – всё, что разобрано ниже. ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ



















Где-то в начале октября британский премьер Джонсон выступил с какой-то нелепой речью с надрывным энтузиазмом, о том, как жизнь больше не вернётся в прежнее русло и как мы старый мир разрушим, и новый построим. Тут я очень сильно напряглась, так как мы, русские, это уже всё проходили. Выступал он под лозунгом Build Back Better – отстроим лучше. Под таким же лозунгом и примерно в то же время вступили ещё ряд западных политиков. Я пошла гуглить, и поняла, что build back better – это лозунг и новояз из великой перезагрузки и что она реально начала воплощаться из анти-утопичной теории в реальную жизнь.





ИДЕОЛОГ

Итак, у любого кипеша всегда есть идеологи и стратеги. Самый главный идеолог в мире на сегодняшний момент – Клаус Шваб (Klaus Schwab), глава Всемирного экономического форума (ВЭФ). Именно он в соавторстве с другими годами разрабатывал план Великой перезагрузки, четвёртой промышленной революции. По сути ВЭФ и был создан под этот план. Клаус Шваб основал в 71 году ВЭФ, где монополистские (в основном американские) корпорации, решают как сделать так, чтобы нам всем по всему миру жить стало лучше, жить стало веселее, у них так и заявлено - improving the state of the world. Монополисты заботятся о нас. Тут уже становится страшно

Про личность Шваба известно не так уж много. Родился в фашистской Германии. Профессор, экономист. Основатель ВЭФ. Достаточно посмотреть на фото, чтобы прочувствовать, что это очень добрый, заботящийся о нас человек. Он совсем не выглядит как хрестоматийный злодей из научной фантастики.

Чтобы вы не думали, что ВЭФ -- это так, кот чихнул, ну вроде как собираются монополисты и олигархи потусить – я вам скажу, что в прошлом году ООН и ВЭФ подписали базовое партнёрское соглашение, и МВФ, и Всемирный банк говорят тем же новоязом и теми же лозунгами уже несколько лет, что и Шваб. А в плане членов правления, участников, партнёров и прочих – так это всё и вообще одна собачья свадьба. Поэтому все документы ВЭФ являются исключительно серьезными и, как показывает сейчас каждый месяц, выполняются "от и до", и всеми странами. А это и не удивительно - в однополярном мире с единственным полюсом – США, где все остальные страны на оси вассалов и колоний. Что папа скажет, то все и делают.

Шваб исключительно за поднятие пенсионного возраста, и мы видим, что МВФ давно уже осуществил это на практике. В РФ в том числе. Поднятие пенсионного возрасте в РФ было сделано исключительно по указке МВФ, ослушаться которую РФ не имеет права по колониальной конституции (см. мои предыдущие статьи).

Этим летом на слёте ВЭФ Шваб открыто заявил, что КВ показал, что капитализм в современном виде больше не может продолжаться (логически это никак не обосновывается), и открыто призвал к великой перезагрузке и четвёртой промышленной революции. Его поддержал МВФ, ООН, фонд Сороса, фонд великого филантропа в джемпере, не будем всуе его поминать, вся британская корона, и еще ряд подобных структур. Они все, как попугаи, затвердили одно – narrow window of opportunity to change the world – узкое окно возможностей поменять мир (запомните этот новояз), глава МВФ Кристалина Георгиева аж в одном месте чуть не прослезилась от экзальтации, когда призывала к изменениям. К великой перезагрузке Шваб призывал задолго до начала заразы.

Почему после испанки вернулись к норме, которая намного больше людей убила, – а сейчас прямо невозможно вернуться. Вопрос из вопросов.



ЧТО ХОТЯТ ПРОТОЛКНУТЬ ПОД БРЕНДОМ ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ



Целых 10 лет назад американский профессор Ричард Флорида написал книгу "The Great Reset”, в ней он «предсказывает» экономический кризис в 2020, который запустит великую перезагрузку и четвертую промышленную революцию. А Шваб с 2016 по 2018 г. выпускает книги "Fourth Industrial Revolution” и "Shaping the Forth Industrial Revolution”. А в июле 2020 года он выпускает книгу в соавторстве с другим деятелем, которую называет совершенно незатейливо – КВ-19 и великая перезагрузка. Очень плодовитый и прозорливый автор.

В целом великую перезагрузку можно охарактеризовать следующим образом:

- Глобально централизованная экономика - читайте, централизованная у нынешнего мирового гегемона США. Вообще когда вы в каких-то пропагандистских материалах видите слово "глобальный", это значит почти всегда одно – американский. Так вот, централизованная экономика с главным фокусом на sustainable development во всех без исключения секторах, индустриях и каждодневной частной жизни. Я тут поясню, что словцо sustainable – это не совсем «устойчивое развитие», как его переводят в России. Это почти всегда имеется в виду переход на якобы безотходное производство, снижение CO2 до нуля и прочая эко-наци-зелень. Уверена, что люди, работающие в промышленностях, понимают, что на данном этапе зеленая энергия - это что-то вроде слез единорога – в худшем случае нереально, а лучшем - дорого и неэффективно.

- Огромное увеличение налогов и контроль центра за распределением доходов - "top-down spending”, что должно создать процветание с акцентом на равенство (equality) через технологии и переформатирование социальной среды. Мы, русские, это все проходили, и нас такими сказками не убаюкаешь

-Уменьшение и устранение частной собственности чего-либо, включая движимое и недвижимое имущество. Да, лишение частной собственности. И я ниже расскажу, как это произойдёт. Мы тоже это проходили.

- Цифровизация всего и вся через отмену налички (об этом ниже) и через роботизацию, искусственный интеллект прочие аспекты четвертой промышленной революции. Об этом тоже ниже

- Переключение с shareholder capitalism на stakeholder capitalism Вот на этих терминах shareholder capitalism и stakeholder capitalism остановлюсь подробнее. Это очень важно понимать. В этом вообще вся суть.

Буквально shareholder – это тот, кто имеет право собственности и право управления, будь то через акции или доли, или по праву учредителя. Stakeholder – это по сути рядовой пайщик, или просто работник или участник. Так вот, если капитализм меняется от системы шэрхолдеров на стэйкхолдеров, это значит только одно – контроль над своим же бизнесом будет минимизирован и/или устранен. В случае если вы крупный бизнес - минимизирован, и если вы бизнес средний или малый - полностью устранен. Монополисты наоборот – получат баснословные прибыли и баснословный контроль

Удивительно, но эту терминологию Шваб предложил еще в далеком 71 году, как раз в году основания ВЭФ, в своей книге Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering, в которой он определил людей не как граждан, свободных личностей или членов общества, а как вторичных участников в огромном коммерческом секторе. Это и есть капитализм стэйкхолдеров – миром рулит 1 процент олигархата, а все остальные являются вторичными участниками огромного, связанного между собой, сектора, и все под эгидой «социального контракта», это тоже новояз, и свободы, равенства, братства.

На сайте ВЭФ уже есть метрика, по которой будут оценивать бизнесы. Называется 4 столпа (4 pillars). Этим столпам в будущем должны будут соответствовать все бизнесы. Но соответствовать им смогут только огромные монополисты. Не всякий крупный бизнес выживет. Средний и малый, которые еще не уничтожили локдаунами, уничтожат и раздавят "столпами”. Даже чисто с точки зрения compliance – придётся нанимать огромные юридические корпорации, так как забюрократизируют. Я молчу про налоги и поборы в пользу бедных. Поэтому будет либо банкротство, либо продажа, либо слияние с монополистами, в зависимости от размера бизнеса. По сути, это устранение среднего класса и поляризация общества – будут только бедные (равенство и братство) и один процент управляющего олигархата

Еще в 2019 году Financial Times запустили видео-агитку, где говорилось о смене капиталистической модели на стэйкхолдерскую. В этой агитке четко сказано, что все компании, от мала до велика, должны будут продвигать, верить во все ценности ВЭФ и выделять средства на все нужды и вещи, которые обозначит ВЭФ и «ведущие компании» т.е. монополисты. Если не подчинишься, - акции упадут, банки откажут в кредитах, инвесторы уйдут, а репутацию растопчут. По сути это тоталитаризм, где роль государства будут выполнять глобальные монополистические монстры вроде Монсанто, Майкрософт и пр., государства будут в роли цепных псов по налоговому бремени, реугляциям и пр. – а идеологами будут ВЭФ и ООН (невыборные структуры). Схема не новая, когда-то целой колонией Индией от лица Британии управляла частная Ост-индийская компания. Политики в отдельных странах совершенно ничего не смогут сделать в противоречие. Они и сейчас действуют все по одной методичке, а великой перезагрузки еще не произошло.



НОВОЯЗ ДИВНОГО НОВОГО МИРА



Для понимания всей темы – вам необходимо выучить новояз перезагрузочного мирового порядка. В английском есть хорошее выражение feel good buzz words – т.е. какие-то клишированные фразочки, который звучат задорно и позитивно. Но в случае великой перезагрузки они значит совершенно другое. Новояз нового дивного мира: Sustainability, environmental responsibility, equality, inclusion, wealth distribution, fair society, global community, value, equitable and sustainable future – пресловутые равенство с братством только приправленные зеленью и заботой о матушке-природе, которые на деле будут значить тотальный контроль, рабство и бедность

Важно заметить, что в новоязе прибыль с профита (profit) теперь поменялось на value (ценность). Но как была прибылью, так и осталась.

narrow window of opportunity to change the world – узкое окно возможностей, чтобы изменить мир.

the New Normal – новая норма, да-да, они так и пишут, это уже официально во всей западной прессе, т.е. возврата к прежнему миру уже не планируется, и сам Шваб, и еще ряд деятелей напрямую это говорят.



ПРЕДСКАЗАНИЯ. КАК НАС К 2030 ГОДУ ЛИШАТ ВСЕГО, ДАЖЕ ТРУСОВ И КАСКИ



Если для вас выше было сложновато, или вы считаете, что вас такие глобальные дела не коснутся, то ВЭФ уже всё по-простому объяснил. Я давно уже пишу, что никто ничего никогда не скрывает. Надо просто включать мозги. Итак, обратимся к самому ВЭФ и посмотрим, как они видят наше будущее.

Статья с ВЭФ, датированная 2016 годом, как оно будет в 2030 году – "Добро пожаловать в 2030 год, у меня нет собственности, нет неприкосновенности частной жизни, и я никогда не был счастливее."

Вкратце – совершенно анти-утопичный ужас, где нет даже своих кастрюль, все в ренту, нет приватности, нет частного транспорта, все под контролем, доступ к дикой и живой природе закрыт, только зеленые анклавы в городе, а те, кто не согласился с этим всем – стали изгоями и неприкасаемыми. Всё это описано в позитивном ключе, тем новоязом, что я уже растолковала.

Но ВЭФ и на этом не остановился. Целых четыре года назад ВЭФ выпустил видео-агитку совсем потрясающую по своей откровенности

Нас лишат собственности, мясо будет редким деликатесом, так как это хорошо для окружающей среды и здоровья. Это они так решили. Ну коровы же пукают, а в планах ООН снизить парниковый эффект до нуля

Далее вообще красота, всех переведут на пайки из прессованных насекомых, ну ведь два миллиарда людей и так питаются насекомыми. И нам предложат бургеры из сои

В планах США давно -- перестать даже указывать информацию об ингредиентах на упаковках. Сейчас огромные деньги выделяются на фермы червей и насекомых, пока что для прокорма скота и рыб, но, думаю, скоро и на людей перейдут.

А вот еще из прогнозов. Тоже ВЭФ Недалекое будущее, когда половина населения потеряет работу, и агитка о том, как люди переучатся и все будет прекрасно, ага. Люди названы человеческим капиталом, кстати в английском capital очень созвучно cattle, что значит скот. На агитке все в масках. Это отменять не планируется. И еще заметьте – в графике у людей нет глаз, совсем.

И еще немного совсем жути, один из прогнозов, озвученных в июле Швабом на ВЭФ, прогноз про некую огромную кибер-атаку, которая массово вырубит электричество и больницы. Я даже на данном этапе не хочу думать, что он имеет в виду. Но человек он очень прозорливый, великолепное предвидение будущего, как мы уже убеждаемся

И еще ООН в плане-2030 нам показывает, что 14 из 17 "целей по экологическому развитию" связаны с поголовными прививками.

Презентацию подготовил Робб Батлер, ученый социолог, долгое время работал в Афганистане. Азии и Африке. Знает толк, как управляться с огромными массами бедных людей

Вся социальная жизнь, все радости будут под запретом, все перейдет в онлайн, путешествие и все остальное под запретом – СО2 же, да и что-то плебс в последнее время слишком разлетался. Рестораны и бары – зачем. Скот должен быть в стойле. Натурально. Уже поговаривают о локдауне во имя климата.





ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЦИФРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ



Рука об руку с великой перезагрузкой идет Четвертая промышленная революция (4ПР), тоже термин, придуманный Швабом.

Идея 4ПР в спасении планеты, в снижении СО2 до нуля, что значит гибель реального сектора экономики, и в развитии технологий. Всё очень красиво упаковано и просто прямо яблони на марсе, искусственный интеллект в услужении человеку. Только если приглядеться, то получается чистая анти-утопия

В видео-агитке 4ПР - равенство, распределение ресурсов, помощь машин, искусственного интеллекта человеку и прочий оруэлловский новояз. Но что на самом деле стоит за фасадом, всему этому есть одно название – ТЕХНОКРАТИЯ. Т.е. централизованное управление странами, обществами, ресурсами, которое будет осуществляться тонкой прослойкой технократов, которых никто не выбирал и не назначал, все под марксистским соусом, и как главная цель – тотальный контроль

В ролике открытым текстом говорится, что тела станут такими хай-тековскими, что граница между телом и технологиями сотрется. Еще говорится о том, что «они» получат доступ к нашим мыслям и желаниям и смогут по сути ими манипулировать. Это чистейший трансгуманизм и цифровой концлагерь

Будут новые касты людей – genRich genPoor – это те, кто пошел на генетическую модификацию, и кто нет.

Образование и сми будут полностью оцифрованы – это значит цензура, буквально, в секунду по алгоритмам. Мы уже наблюдаем, как буйствует цензура, когда еще нет никакой перезагрузки. Дойдет до того, что вы просто не сможете по зуму связываться, будут глушить на подходе

На сайте ВЭФ есть график трансформации, такая интерактивная карта. Там нет ни одной сферы жизни, которая бы не была просчитана. Она касается всего – и геополитики, и добычи ископаемых, и того, как будем пользоваться интернетом. На такие вещи уходят годы. Сама карта, по информации с сайта ВЭФ, существовала уже с 2017 года, к ней только прибавили слова про заразу. Идеологи отлично подготовились. И это лишнее доказательство, что ни одна сфера жизни не останется прежней.

Там и human enhancement, бихевиоризм, нейропрограммирование и прочее – это всё нападение на само человечество.

Паспорта здоровья уже почти готовы. Так что всё уже почти готово, и напомню, что планы по великой перезагрузке не на один год, а на, минимум, следующее десятилетие.

Кстати, по документам Всемирного банка, первая фаза «узкого окна возможностей» будет длиться до 2025 года. Всемирный банк -- тоже организация, где работают удивительные прозорливцы.

Вот несколько прямых цитат из самого Шваба:

«Инструменты 4ПР предоставят новые формы наблюдения и слежки и других способов контроля, что противоречит открытым обществам». Потом он оптимистично заключает «криминал уменьшится благодаря новым технологиям.»

Шваб предсказывает, что технологии будут внедряться в наш ум, будут считывать мысли и влиять на поведение. Шваб даже говорит о том, что технологии позволят судам оценивать вину, рассчитывать склонность к преступлениям, можно даже будет получать воспоминания из мозга, а в аэропортах будут сканировать мозг на предмет безопасности. Он мечтает о чипах, смарт-тату, биологическом программировании и искусственно выведенных организмах.

Всё это под эгидой заботы о природе. С потеплением Шваб предлагает бороться огромными зеркалами в стратосфере, которые бы отражали солнечные лучи, распылять химию, чтобы вызвать дождь и еще какой-то ряд шизофрении. Он правда очень любит матушку-природу.

Корпорации перейдут на более жёсткий контроль, компании будут наблюдать и даже записывать, что делает их «раб сила». Тренд может выразиться в том, что будут замерять температуру и через приложения следить, соблюдают ли соц дистанцию.

Простые удовольствия как понюхать дыню, или сдавить фрукт будут осуждаться в обществе и уйдут в прошлое, всё из-за соблюдения гигиены. Он еще обожает фразы, как "не упустить кризис", и как "использовать пандемию по максимуму".

ВЭФ дошел до того, что у них есть подкасты про великую перезагрузку для детей с героями улицы Сезам, где им объясняют, что хоть и нельзя играть с друзьями, зато можно играть в видео игры. Занавес.



СТАРЫЙ, НЕДОБРЫЙ ЧУТЬ ПОЗЕЛЕНЕВШИЙ НЕО-МАРКСИЗМ И ЭКО-ТЕРРОРИЗМ



По сути коренной идеологией великой перезагрузки является марксизм. С людьми, страдающими краснухой, я даже спорить не стану ни о чем, я всеми руками за социальное государство, а капитализм в форме западной колониальной экспансии, конечно, зло, но то, что предлагается – еще зло адовое.

Чтобы понять, что собой представляет идеология или течение – мне надо посмотреть, кто финансировал и к чему это привело. В 1995 году известный историк и экономист Энтони Саттон публикует книгу "The Federal Reserve Conspiracy”, в которой фактически доказывает, кто реально финансировал работы Маркса и Энгельса. Источников финансирования у Маркса было четыре, и все они восходят к властным элитам Германии и США. Финансисты - Жан Лаффит, Клинтон Рузвельт, и еще несколько представителей германских элит. Кстати, именно в те годы и разворачивалась первая промышленная революция. Маркс и Энгельс были нужны исключительно в геополитических целях и во внутренней борьбе властных элит. Как результат – один из геополитических противников запада -- РИ – раздавлена и растоптана. Чуть смогла восстановиться в форме СССР, но всего на жалкие 70 лет, после которых сами же коммунисты и сдали свою же страну, и РФ стала колонией. Западные стратеги планируют на века вперед. Поэтому марксизм работает и работает отлично.

Маркс, по сути, первый идеолог и технолог цветных революций, и марксизм есть первая теория глобализации. Как там у Маркса? – «У пролетариата нет отечества». Стирание национальных суверенитетов с расчищением поля лишь для одного государства-гегемона. Это прошло успешно по всему миру за последние полтора века. Первая часть к общемировому концлагерю почти завершена

Помните предсказания ВЭФ? Как не будет собственности? Приведу тут цитату из манифеста Компартии – "теория коммунизма может быть резюмирована в одном предложении: уничтожение частной собственности", и не важно частной собственности на средства производства или нет. Земля -- это тоже средство производства.

Если в 19 веке фиговым флагом для марксистов был пролетариат и его права, то теперь пролетариат поменяли на зеленых, блм, меньшинства и прочее. Но суть от этого не поменялась.

Уже несколько десятилетий детям на западе со школы промывают мозги глобальным потеплением и левачеством. В прессе не уходят страшилки про глобальное потепление, хотя это всего лишь теория, а не факт, и наука в который раз доказывает, что из раза в раз бывает продажной девкой. Все смеялись над Гретой, а теперь мне не до смеха. Всё теперь сходится в одной точке. Вся эта зеленая леваческая камарилья спонсируется Соросом и подобными. В Британии уже годы агрессивно протестует организация под названием "extinction rebellion” – они перекрывали метро, дороги. В локдауны они тоже не утихают, полиция арестовывает мирных протестующих против локдаунов, а зелёных почти не трогает.

Одна из учредительниц BLM - Patrisse Cullors – по само-признанию (см. ютуб) является "trained marxist” – натасканная в марксизме. БЛМ уже зарегистрировались как полит-партия. Есть еще одно сходство с марксизмом. Так как это, по сути, античеловеческое учение – церкви становятся под запертом. Их закрывают в каждый локдаун.

Британия и США уже давно разрабатывали и вступают в новую зеленую сделку – Green New Deal, соблюдение ее условий будет обязательным для всех секторов экономики. Уже сейчас Джонсон говорит о запрете продажи топливных автомобилей. Министр финансов говорит о введении налога на каждую милю для топливных автомобилей. В Британии страшная безработица, а правительство выделяет сотни миллионов на велосипедные дорожки, которые по сути блокируют дороги, даже скорые и полиция не могут проехать

Выше я писала о том, что все бизнесы обязаны будут подчиняться идеологии партии. Это уже началось. Плэйстэйшн залепил лого блм. Самсунг туда же.

Даже глава британской национальной галереи заявил, что музеи не могут больше оставаться нейтральными в отношении блм, и всем надо принять их идеологию. Недавно прочитала статью: терапевт в Британии сообщил, что им поступил инструктаж от внутренней структуры национальной системы здравоохранения проспонсировать блм. Глава НЧС заявляет, что глобальное потепление - самая большая угроза. Это уже ни в какие ворота. Недавно мэр Лондона заявил, что впредь полиция должна набирать до 40 процентов небелых рас в свои ряды. Опыт, заслуги не имеют уже значения. Не напоминает это все рабоче-крестьянское происхождение при СССР и институт лишенцев?

В последние годы история Британии и вообще Европы переписывается. Уничтожаются и оскверняются памятники. Как это было и при советах в СССР, все, что было до 17 года – пропагандировалось как мрак и ужас. Стираются патриотизм уже остаточный и национальные государства.





ПРОДРАЗВЁРСТКА, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, ЭКСПРОПРИАЦИЯ V.2.0



МВФ и еще ряд организаций открыто говорят о переходе на цифровую валюту центральных банков и, как следствие, -- отмене всей налички. В качестве узкого окна возможностей тут используется экономический кризис, разразившийся по всей планете. Цифровая валюта сама по себе не является опасностью. Но это всё становится опасным, когда она отвязана от реального состояния экономики и когда собираются отменять наличку. Чем страшна отмена налички -- я объяснять не буду. Это понятно любому. При цифровой валюте отпадает нужда в коммерческих банках. Они будут уничтожены. МВФ уже говорит о жесткой централизации.

Когда ликвидируются коммерческие банки, которые, помимо всего прочего, были способны оценивать риски по кредитованию предприятий и каждого отдельного человека, - центральные банки не смогут этой работой заниматься. Поэтому оценка риска будет идти по системе социального рейтинга, уже практикуемого успешно в Китае. Ужас соцрейтинга я тоже объяснять не стану. У центральных банков появится беспрецедентный контроль над всеми финансами каждого человека. Будут взимать налоги напрямую, блокировать счета в секунду. Бизнесам, которые дальше будут только банкротиться, будет предложен выход из долгов и банкротства – МВФ и центральные банки простят все долги за сдачу всей собственности и переход на централизованный аккаунт. Ричард Вернер, немецкий профессор и экономист, говорит именно об этом в одном из своих семинаров.

По сути готовится вторая бреттон-вудская финансовая перетасовка, и МВФ об этом тоже открыто говорит.

Далее, что планируется делать с ордами безработных и разоренных: их планируется перевести на универсальный базовый доход, в той же цифровой системе. И в Британии уже давно говорят об этом. Цифровой кошелек тоже будет мониториться центральными банками. На первый взгляд кажется, что это благо – дать всем базовый доход, но благом он не будет, так как к этому доходу будет масса условий, ограничений и мониторинга.

Помните про предсказания, что мясо будет деликатесом и что это прекрасно для окружающей среды и нашего здоровья? С едой будет все просто, уже давно курсируют статьи о том, что животные -- разносчики вирусов, норок убили, что мешает сказать, что, помимо CO2, коровы и прочий скот еще и переносчики какой-то супер-заразы и надо всех утилизировать? Нет, насильно ни у кого ничего отнимать не будут. Просто создадут «узкое окно возможностей». Скот массово утилизируют, фермеры и мясные промышленники массово банкротятся, вот и мясо уже становится деликатесом. Тотальный контроль над продовольствием -- давняя мечта олигархата. Вот Амазон уже начал запрещать продажу семян на территории США, которые завезены через импорт. То ли еще будет. Земель тоже будут легко лишать, введут такой огромный налог, что содержать землю простому фермеру будет просто не под силу. Налоги в Британии уже начали существенно повышать

Бывший глава центрального Банка Англии примерно год назад говорил, что все секторы экономики обязаны перейти на нулевой выброс СО2. Те компании, которые не перейдут на эти рельсы – сто процентов обанкротятся. А те, кто будет отставать, будут наказаны.



КАК УДАЧНО ТАСУЕТСЯ КОЛОДА ИЗ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО



Удивительно удачно как раз во время КВ в Британии у руля встали нужнейшие люди. Джонсон -- сын отца, который всю свою карьеру положил на теории депопуляции, по сути -- евгенику, работал на Всемирный банк, написал книжку про вирус, который убивает человечество. Сам Джонсон еще в 2007 году написал статью, под названием "Мировое перенаселение – реальная проблема".

Британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок в прошлом заведовал департаментом по цифровизации и в 2017 году выступил с речью про четвертую промышленную революцию, а теперь он министр здравоохранения -- вообще внезапно. (Да, в Британии не нужно иметь профильного образования министерского портфеля).

Принц Чарльз, которому королева, по слухам, весной передаст престол – давнишний обнимальщик деревьев (tree-hugger) и зелен до тошноты. Тоже призывает новоязом ко всему плохому, против всего хорошего, т.е. наоборот, или нет… в общем к великой перезагрузке на ВЭФ.

Отец Чарльза, принц Филип, еще давно говорил, что после смерти он бы хотел перевоплотиться в вирус, чтобы уменьшить количество людей на планете.

В США тоже крайне левые рулят во многих областях. Вице-президентша полностью во всем этом с головой, чтоб маршировали от точки А до Б одинаково.

Все оказались на своих местах в ситуации узкого окна возможностей.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У НИХ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ. БУДЕТ ПЛОХО, НО ОНИ ВСЕ РАВНО ПРОИГРАЮТ



Как сатанизм ни называй, в какие упаковки ни завертывай, а рога будут торчать. Всё происходящее, помимо экономики, геополитики и пр., имеет под собой еще и совершенно сатанинскую подоплеку. По сути, все творящееся -- это подготовка к антихристу. Я не буду долго на эту тему распространяться, по-моему, и так все предельно понятно. Даже в части трансгуманизма, ведь тело человека – храм божий, поэтому они хотят осквернить его то выращенной в свинье печенью для трансплантологии, то скрещиванием с роботами. Лишение воли через технологии – это тоже исключительный сатанизм. Один из главных постулатов в христианстве - это свобода воли.

Тут удивительная новость прошла. Папа римский недавно призвал молиться за Искусственный Интеллект, да-да, практически вот прям на него или за него и молиться, чтобы он служил людям. Всегда знала, что Ватикан – это еще одна рука западных элит, с фальш-крестом наперевес. Вон какой конференц-зал папе построили, от одного взгляда на который столбенеешь, ну уж куда красноречивей. Ну да ладно, вроде бы формально все равно себя называют христианами, так вот - молиться не на здравоохранение например, что было бы более логично, ну или просить Господа, чтобы помиловал нас и избавил от мора, что было бы по-христиански, и как молятся в нашей православной церкви... А молиться на Искусственный интеллект, или за него, или чтобы он нам служил… это просто я не знаю, какая-то дичайшая залепуха в лужу. Это во время мора и глада натурально, безработица колоссальная, люди массово не получают плановых операций, какой к чертям искусственный интеллект? Но только если знать про великую перезагрузку, то все опять складывается в одну логическую картину. Ведь искусственный интеллект будет самым главным надсмотрщиком в будущем цифровом концлагере, потому учить паству на него молиться надо заранее. А еще папа заговорил аккурат новоязом про «неработающий капитализм»

Пусть они молятся на кого хотят. Все равно Бога они не переиграют. Тот, кого они так ненавидят – Бог, никого не неволит. Господь никого не неволит ни в рай, но и ни в ад. А то, что пытаются сейчас провернуть, это, по сути, насильное затаскивание в ад. Да, антихрист придет. Только, если мы вспомним Апокалипсис, то придет он исключительно по просьбе самих людей. Антихрист будет самым демократично избранным правителем. Он будет великий филантроп и гуманист, до поры до времени. И люди сами попросят одного правителя. Поэтому сейчас - обманом у них ничего не выйдет, но они будут очень сильно стараться, они знают, что окно возможностей действительно узкое.

И есть еще один важнейший фактор. По словам самого Шваба, великая перезагрузка не произойдет, если не будет всемировой и глобальный переход на эти рельсы, т.е. они рассчитывают на однополярность мира. А если хоть одна из значимых стран по какой-то причине будет иметь смелость и ресурс пойти против – всё развалится. Развалится теперешний однополярный мир. Этот ресурс есть у России. Давно начался процесс по выхождению из колониального статуса. Он сейчас будет набирать обороты, так как давление запада будет усиливаться, русские не перекрестятся, пока гром не грянет. А он скоро грянет. Поэтому я уверена, что Россия опять спасет всех от мирового концлагеря, как она сделала в 45-м году. Если Россия вернет суверенитет, мир автоматически становится многополярным, и весь план рушится как карточный домик