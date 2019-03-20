Казахстанский транзит: уроки для России

Транзит – табуированное слово на постсоветском пространстве. По этой причине новость о добровольной отставке Нурсултана Назарбаева стала шоком для многих ВИП-персон – от Матвиенко до Лукашенко . Почему так? Все политики вокруг нас привычно клянутся в приверженности демократическим принципам и букве Конституции, но в голове держат большевистскую максиму: «Если власть однажды берут, то потом никогда назад не кладут».

Считается, что из высокого кабинета есть только два выхода – быть вынесенным вперед ногами или быть сметенным народным гневом. Или, как рабочий вариант, оказаться жертвой заговора единомышленников. Такая мрачная перспектива порождает у лидеров желание зафиксировать статус-кво. Медицинскими впрыскиваниями и медийными вливаниями продлить миг всевластья. В итоге, у верхов возникает иллюзия «конца истории», а у низов – стойкое ощущение «дня сурка».

Есть ли выход из порочного круга? Оказывается есть! Это добровольная отставка и плановый политический транзит. Правда, для этого надо быть дальновидным политиком как Нурсултан Назарбаев . Это настоящий политический деятель, для которого интересы страны выше сиюминутных политических выгод. Управленческое кредо президента Казахстана можно сформулировать так: не подлаживаться под политические процессы, а направлять их и управлять будущим.

О чем идет речь? Сегодня мы подошли к рубежной дате, когда больше половины населения Казахстана составят родившиеся после 1991 года . На всем постсоветском пространстве, в том числе и в самой России, происходит естественная смена поколений – в экономике и в политике. Нурсултан Назарбаев в своем обращении к нации особо подчеркнул это: «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования».

Как уже приходилось писать, смысл многолетней политики Назарбаева заключался в постепенном переводе управления страной «с ручного на автоматический режим». Ставка всегда делалась на создание государственных институтов и формирование ответственного политического класса.

Сегодня у Казахстана есть устойчивая траектория развития — «курс Назарбаева», — которая обеспечит как успешное развитие, так и плавную преемственность власти без потрясений. Это курс – точка сборки политического класса. И что важно, этот «образ будущего» четко понимается и разделяется гражданами страны

Опыт политического транзита Казахстана крайне важен для России по ряду причин. Во-первых, Казахстан — наш главный стратегический партнер по евразийскому проекту. И, во-вторых, Казахстан не раз показывал себя как политическая «машина времени» для Российской Федерации. Апробированные элементы казахстанского транзита, например, закон о Лидере нации и повышение роли Совбеза, вполне могут быть использованы в российской политической системе

Есть еще один интересный момент. Как известно, в 2005 году в стенах Института национальной стратегии был подготовлен проект Конституции «Новый строй» . Этот новаторский проект был адресован не только политическому классу России, но и всем постсоветским странам, имеющим схожие проблемы политического транзита.

В результате, ряд ключевых идей Конституции «Новый строй» (концепции «некоронованный монарх» и «блюстительная власть», идея о правительстве, ответственном перед парламентом, при одновременном продлении полномочий президента и др.) были на практике реализован в 2007 году в ходе конституционной реформы в Республике Казахстан.

Чтобы не быть голословным, процитирую выступление тогдашнего главы Сената РК, ныне и.о президента РК: «Теперь верхняя палата наделяется функцией так называемой "блюстительной власти", то есть будет выполнять функции всего парламента в период временного отсутствия мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий", - напомнил К.-Ж. Токаев. Кроме того, внесенными в Конституцию поправками устанавливается ответственность правительства не только перед главой государства, но и перед парламентом».

В реализации модели казахстанского транзита можно выделить три главных момента. Во-первых, многие десятилетия шел упорный поиск собственного пути в формировании успешной государственности. Во-вторых, Назарбаев постоянно создавал запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. В-третьих, неуклонное повышение роли правительства и парламента позволило Казахстану построить эффективную и современную систему управления страной.

Так, в ходе конституционной реформы 2007 года суперпрезидентская власть в Казахстане была частично пересмотрена в сторону президентско-парламентской формы. Тогда впервые появилось правительство, подотчетное Парламенту. Возник базис для формирования нового, более устойчивого президентско-парламентского контура власти. Затем тонкая настройка Конституции была продолжена в 2011 и в 2017 году. Важно отметить, что Нурсултан Назарбаев не реформировал страну кулуарно, но всегда предлагал конституционные поправки на всенародное обсуждение

Много разговоров было о том, что после своей отставки Первый президент Казахстана превратится в безвластную фигуру. А это далеко не так! Если присмотреться внимательно, то Нурсултан Назарбаев на переходный период сохраняет все необходимые, в том числе силовые и правовые рычаги по управлению страной.

Напомним, что сегодня Нурсултан Назарбаев имеет особые полномочия Первого президента — Лидера нации. Приведу только один пункт из закона — «Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым президентом Республики Казахстан — Елбасы».

Н.А. Назарбаев является также председателем Совета Безопасности, к функциям которого относятся многое: координация деятельности страны в сфере национальной безопасности, обороны, законности и правопорядка; мониторинг и оценка стратегических программ, законопроектов, важных внешнеполитических и инициатив. А также прогнозирование внутренних и внешних угроз национальной безопасности, выработка предложений и определение мер по их предупреждению и так далее.

Кроме того, Назарбаев - член важнейшего Конституционного совета и глава правящей партии «Нур Отан», контролирующей парламент и маслихаты всех уровней. Как видим, статус Елбасы и новые полномочия Первого президента РК позволяют даже после добровольной отставки оказывать значительное влияние на большую политику. Можно сказать, что Первый президент РК задает стратегический курс страны и контролирует конституционные рамки.

Фактически Н.А. Назарбаев сохранит статус верховного арбитра, к которому сходятся все нити власти. По сути, это роль «республиканского монарха». При этом Назарбаев не осуществляет оперативное управление страной и избавлен от мелочной опеки над новым президентом.

Надо понимать, что добровольный уход резко прибавил популярности Первому президенту, как внутри страны, так и за ее пределами. Казахстан подтвердил статус демократической страны, где созданы все условия для конституционной передачи власти . Например, в Евросоюзе – втором по значимости торговом партнере Казахстана - позитивно отреагировали на отставку Назарбаева.

Как показало время, казахстанская модель со снятием ограничений на сроки президентской легислатуры и формированием президентско-парламентской республики оказалась более системной в плане политического транзита, чем российская. Напомню, что в 2008 году Россия переживала важную политическую развилку - между «третьим сроком» Путина и временной передачей власти местоблюстителю. Однако использованная в России концепция «тандемократии» оказалась успешной лишь тактически

Скажем прямо, тандемократия не решила стратегических задач транзита, но создала ряд потенциальных угроз для российского суверенитета. Например, в ходе «рокировочки» символьный статус института президентства девальвировался от уровня «верховного арбитра» до простого «разводящего». Затем возникла проблема «несменяемого премьера» и, как следствие, синдром постоянного ухудшения качества госуправления , переход к экономической стагнации. Произошло расщепление политического класса, проявившееся в событиях на Болотной и неизжитое поныне. В российском обществе накопилась усталость от практики спецопераций и раздражение манипулятивными технологиями власти, ярко проявившиеся в ходе пенсионной реформы.

В итоге, в ходе неизбежного политического транзита в России будут решаться ранее отложенные проблемы. Но это будет происходить в гораздо худшем внешнеполитическом окружении и при более острых внутриполитических условиях.

Хорошо, что добровольная отставка Назарбаева вывела тему политического транзита в топ новостей и сняла негласный мораторий на обсуждение это острой темы. У нас есть еще время для публичной и компетентной дискуссии по самому главному вопросу нашего политического будущего. Никакие «хитрые планы», разработанные в кабинетной тиши, сегодня уже не могут быть безропотно восприняты сильно изменившимся обществом.

Уверен, что опыт Казахстана по плановой передаче власти должен быть внимательно изучен. В противном случае Россия будет может стать страной «невыученных уроков».



