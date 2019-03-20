Казахстанский транзит: уроки для России

Транзит – табуированное
слово на постсоветском пространстве. По этой причине новость о добровольной
отставке Нурсултана Назарбаева стала шоком для многих ВИП-персон – от Матвиенко до Лукашенко. Почему так? Все политики вокруг нас
привычно клянутся в приверженности демократическим принципам и букве Конституции, но в голове держат
большевистскую максиму: «Если власть
однажды берут, то потом никогда назад не кладут».
Считается, что из
высокого кабинета есть только два выхода – быть вынесенным вперед ногами или
быть сметенным народным гневом. Или, как рабочий вариант, оказаться жертвой заговора
единомышленников. Такая мрачная
перспектива порождает у лидеров желание зафиксировать статус-кво. Медицинскими
впрыскиваниями и медийными вливаниями продлить миг всевластья. В итоге, у
верхов возникает иллюзия «конца истории», а у низов – стойкое ощущение «дня
сурка».
Есть ли выход из
порочного круга? Оказывается есть! Это добровольная отставка и плановый
политический транзит. Правда, для этого надо быть дальновидным политиком как
Нурсултан Назарбаев. Это настоящий политический деятель, для которого интересы страны выше сиюминутных
политических выгод. Управленческое кредо президента Казахстана можно
сформулировать так: не подлаживаться под политические процессы, а направлять их
и управлять будущим.
О чем идет речь? Сегодня
мы подошли к рубежной дате, когда больше половины населения Казахстана составят родившиеся после 1991 года. На всем постсоветском пространстве, в том
числе и в самой России, происходит естественная смена поколений – в экономике и
в политике. Нурсултан Назарбаев в своем
обращении к нации особо подчеркнул это: «Как основатель независимого
казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к
власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране
преобразования».
Как уже приходилось
писать, смысл многолетней политики Назарбаева заключался в постепенном переводе
управления страной «с ручного на автоматический режим». Ставка всегда делалась
на создание государственных институтов и формирование ответственного
политического класса.
Сегодня у Казахстана есть
устойчивая траектория развития — «курс Назарбаева», — которая обеспечит как
успешное развитие, так и плавную преемственность власти без потрясений. Это
курс – точка сборки политического класса. И что важно, этот «образ будущего» четко понимается и разделяется гражданами страны.
Опыт политического
транзита Казахстана крайне важен для России по ряду причин. Во-первых,
Казахстан — наш главный стратегический партнер по евразийскому проекту. И, во-вторых, Казахстан не раз показывал себя
как политическая «машина времени» для Российской Федерации. Апробированные элементы казахстанского
транзита, например, закон о Лидере нации и повышение роли Совбеза, вполне могут
быть использованы в российской политической системе.
Есть еще один интересный
момент. Как известно, в 2005 году в стенах Института национальной стратегии был
подготовлен проект Конституции «Новый строй». Этот новаторский проект был
адресован не только политическому классу России, но и всем постсоветским
странам, имеющим схожие проблемы политического транзита.
В результате, ряд
ключевых идей Конституции «Новый строй» (концепции «некоронованный монарх» и
«блюстительная власть», идея о правительстве, ответственном перед парламентом,
при одновременном продлении полномочий президента и др.) были на практике
реализован в 2007 году в ходе конституционной реформы в Республике Казахстан.
Чтобы не быть
голословным, процитирую выступление тогдашнего главы Сената РК, ныне и.о президента
РК: «Теперь верхняя палата наделяется функцией так называемой
"блюстительной власти", то есть будет выполнять функции всего
парламента в период временного отсутствия мажилиса, вызванного досрочным
прекращением его полномочий", - напомнил К.-Ж. Токаев. Кроме того,
внесенными в Конституцию поправками устанавливается ответственность
правительства не только перед главой государства, но и перед парламентом».
В реализации модели
казахстанского транзита можно выделить три главных момента. Во-первых, многие десятилетия
шел упорный поиск собственного пути в формировании успешной государственности.
Во-вторых, Назарбаев постоянно создавал запас устойчивости политической системы
на многие годы вперед. В-третьих, неуклонное повышение роли правительства и
парламента позволило Казахстану построить эффективную и современную систему
управления страной.
Так, в ходе конституционной реформы 2007 года
суперпрезидентская власть в Казахстане была частично пересмотрена в сторону
президентско-парламентской формы. Тогда впервые появилось правительство,
подотчетное Парламенту. Возник базис для формирования нового, более устойчивого
президентско-парламентского контура власти. Затем тонкая настройка Конституции
была продолжена в 2011 и в 2017 году. Важно отметить, что Нурсултан Назарбаев
не реформировал страну кулуарно, но всегда предлагал конституционные поправки
на всенародное обсуждение.
Много разговоров было о
том, что после своей отставки Первый президент Казахстана превратится в
безвластную фигуру. А это далеко не так! Если присмотреться внимательно, то Нурсултан
Назарбаев на переходный период сохраняет все необходимые, в том числе силовые и
правовые рычаги по управлению страной.
Напомним, что сегодня
Нурсултан Назарбаев имеет особые полномочия Первого президента — Лидера нации. Приведу
только один пункт из закона — «Разрабатываемые инициативы по основным
направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым
президентом Республики Казахстан — Елбасы».
Н.А. Назарбаев является также
председателем Совета Безопасности, к функциям которого относятся многое: координация
деятельности страны в сфере национальной безопасности, обороны, законности и
правопорядка; мониторинг и оценка стратегических программ, законопроектов,
важных внешнеполитических и инициатив. А также прогнозирование внутренних и
внешних угроз национальной безопасности, выработка предложений и определение
мер по их предупреждению и так далее.
Кроме того, Назарбаев - член важнейшего Конституционного совета и
глава правящей партии «Нур Отан», контролирующей парламент и маслихаты всех
уровней. Как видим, статус Елбасы и
новые полномочия Первого президента РК позволяют даже после добровольной
отставки оказывать значительное влияние на большую политику. Можно сказать, что
Первый президент РК задает стратегический курс страны и контролирует
конституционные рамки.
Фактически Н.А. Назарбаев
сохранит статус верховного арбитра, к которому сходятся все нити власти. По
сути, это роль «республиканского монарха». При этом Назарбаев не осуществляет
оперативное управление страной и избавлен от мелочной опеки над новым
президентом.
Надо понимать, что добровольный
уход резко прибавил популярности Первому президенту, как внутри страны, так и
за ее пределами. Казахстан подтвердил статус демократической страны, где
созданы все условия для конституционной передачи власти. Например, в Евросоюзе – втором по значимости торговом партнере Казахстана -
позитивно отреагировали на отставку Назарбаева.
Как показало время,
казахстанская модель со снятием ограничений на сроки президентской легислатуры и
формированием президентско-парламентской республики оказалась более системной в
плане политического транзита, чем российская. Напомню, что в 2008 году Россия
переживала важную политическую развилку - между «третьим сроком» Путина и
временной передачей власти местоблюстителю. Однако использованная в России
концепция «тандемократии» оказалась успешной лишь тактически.
Скажем прямо, тандемократия не решила стратегических задач
транзита, но создала ряд потенциальных угроз для российского суверенитета. Например,
в ходе «рокировочки» символьный статус института президентства девальвировался
от уровня «верховного арбитра» до простого «разводящего». Затем возникла
проблема «несменяемого премьера» и, как следствие, синдром постоянного ухудшения
качества госуправления , переход к экономической стагнации. Произошло
расщепление политического класса, проявившееся в событиях на Болотной и
неизжитое поныне. В российском обществе накопилась усталость от практики
спецопераций и раздражение манипулятивными технологиями власти, ярко
проявившиеся в ходе пенсионной реформы.
В итоге, в ходе
неизбежного политического транзита в России будут решаться ранее отложенные
проблемы. Но это будет происходить в гораздо худшем внешнеполитическом
окружении и при более острых внутриполитических условиях.
Хорошо, что добровольная
отставка Назарбаева вывела тему политического транзита в топ новостей и сняла
негласный мораторий на обсуждение это острой темы. У нас есть еще время для
публичной и компетентной дискуссии по самому главному вопросу нашего
политического будущего. Никакие «хитрые планы», разработанные в кабинетной
тиши, сегодня уже не могут быть безропотно восприняты сильно изменившимся
обществом.
Уверен, что опыт
Казахстана по плановой передаче власти должен быть внимательно изучен. В
противном случае Россия будет может стать страной «невыученных уроков».
Автор - директор по международным проектам
Института национальной стратегии.