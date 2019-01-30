Мы, нижеподписавшиеся. По поводу одного публичного обращения

Сперва извинения. Я должен был бы, не отвлекаясь на сиюминутный треск, продолжать писать о важных вещах. Например, завершить «церковный цикл». Или – написать статью про Венесуэлу (что тоже важно). Или уделить какое-то внимание скорбным нашим внутренним делам. И, несомненно, я всё это исполню – но в феврале. А сейчас я хочу потратить немного своего и вашего внимания на очень забавную тему.

Группа лиц, именующих себя «европейскими интеллектуалами» - о составе этой группы мы поговорим ниже – опубликовала в ряде европейких газет (таких, как The Guardian) манифест в 800 слов. Называется он «Боритесь за Европу – или вредители уничтожат её».

Текст этот настолько хорош и смачен, что мы, пожалуй, приведём его целиком. Оригинал здесь, перевод ниже.

БОРИТЕСЬ ЗА ЕВРОПУ – ИЛИ ВРЕДИТЕЛИ УНИЧТОЖАТ ЕЁ Идея Европы в опасности. Со всех сторон мы слышим критику, оскорбления и изменнические речи. «Хватит строить Европу»!» - слышится крик. Давайте воссоединимся вместо этого с нашей «национальной душой»! Давайте заново откроем нашу «потерянную личность»! Это повестка дня, которую разделяют популистские силы (populist forces), омывающие весь континент. На Европу нападают лжепророки, которые пьяны от рессентимента (drunk on resentment) и бредят возможностью привлечь к себе взоры, быть в центре внимания (to seize the limelight). Нас оставили два великих союзника, которые в предыдущем столетии дважды спасли (Европу) от самоубийства; один за Каналом (Англия), а другой за Атлантикой (Америка). Континент уязвим для все более наглого вмешательства оккупантов Кремля. Европа как идея разваливается на наших глазах. В этом нездоровом климате в мае состоятся парламентские выборы в Европе . Если ничего не изменится; если ничего не случится, чтобы повернуть вспять этот восходящий, возбухающий, непрекращающийся прилив; если не появится новый дух сопротивления, эти выборы обещают быть самыми ужасными из всех, что мы знали. Они дадут победу вредителям. Тех, кто все еще верит в наследие Эразма, Данте, Гете и Коменского, ждёт только позорное поражение. Политика презрения к интеллекту и культуре победит. Будут взрывы ксенофобии и антисемитизма. Нас постигнет бедствие. Мы, нижеподписавшиеся – среди тех, кто отказывается смириться с надвигающейся катастрофой. Мы считаем себя европейскими патриотами (группа, более многочисленная, чем принято считать, но часто слишком тихая и слишком смирная), которые понимают, что здесь поставлено на карту. Через три четверти века после разгрома фашизма и через 30 лет после падения Берлинской стены идет новая битва за цивилизацию. Наша вера в великую идею, которую мы унаследовали, и мы считаем, что это была единственная сила, достаточно мощная, чтобы поднять народы Европы над собой и своим агрессивным (warring) прошлым. Мы считаем, что сегодня она остается единственной силой, достаточно действенной, чтобы отразить новые признаки тоталитаризма, которые тянут за собой старые страдания темных веков. То, что поставлено на карту, запрещает нам сдаваться. Поэтому мы приглашаем присоединиться к новой волне (new surge). Поэтому мы призываем к действию (appeal to action) накануне выборов, когда мы отвергнем могильщиков европейской идеи. Поэтому мы требуем снова поднять факел Европы, которая, несмотря на свои ошибки, провалы и случайные акты трусости, остается маяком для каждого свободного мужчины и женщины на планете. Наше поколение ошибалось. Как и последователи Гарибальди в 19-м веке, которые, подобно мантре, повторяли « Italia se farà da sè» (Италия сама себя создаст), мы верили, что континент объединится сам по себе, без необходимости бороться за него. или работать на это. Это, как мы говорили себе, было «естественным ходом истории» (“the direction of history”). Мы должны полностью порвать с этим старым убеждением. У нас нет выбора. Теперь мы должны бороться за идею Европы или увидеть ее гибель под волнами популизма. В ответ на националистический и идентаристский натиск (nationalist and identitarian onslaught) мы должны заново открыть дух активности или признать, что обида и ненависть окружат нас и погрузят в воду. Нам срочно нужно поднять тревогу против поджигателей души и духа, которые, от Парижа до Рима (с остановками по пути в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене и Варшаве) хотят разжечь костер, на котором сгорят наши свободы. В этом странном поражении «идеи Европы» (strange defeat of “Europe”), которое маячит на горизонте, в этом новом кризисе европейского самосознания (conscience), который обещает разрушить все, что сделало наши общества великими, благородными и процветающими, мы стоим перед проблемой, более серьезной, чем любая другая, начиная с с 1930-х годов. Мы стоим перед вызовом либеральной демократии и ее ценностям. Авторы:Бернар-Анри Леви (философ), Милан Кундера, Салман Рушди, Эльфрида Елинек и Орхан Памук (литераторы). Подписанты:Василис Алексакис (Афины), Светлана Алексиевич (Минск), Энн Эпплбаум (Варшава), Йенс Кристиан Грёндаль (Копенгаген), Давид Гроссман (Иерусалим), Агнес Хеллер (Будапешт), Исмаил Кадаре (Тирана), Антонио Лобо Антунес (Лиссабон), Клаудио Магрис (Триест), Ян Макьюэн (Лондон), Адам Михник (Варшава), Герта Мюллер (Берлин), Людмила Улицкая (Москва), Роб Римен (Амстердам), Фернандо Саватер (Сан-Себастьян) ), Роберто Савиано (Неаполь), Эудженио Скальфари (Рим), Симон Шама (Лондон), Питер Шнайдер (Берлин), Абдула Сидран (Сараево), Лейла Слимани (Париж), Колм Тойбин (Дублин), Марио Варгас Льоса (Мадрид), Адам Загаевский (Краков).

* * *

Непосредственным автором этого крика измученной совести является Бернар-Анри Леви, персонаж одиозный до крайности. Мне трудно подобрать этому человеку достойную характеристику, так как он достоин многого. С точки зрения философии это типичный шарлатан, нечто вроде нашего местного мамардашвили. С точки зрения деятельности общественной это рупор европейских структур, последовательно поддерживающий любую пакость, этими структурами творимую – от войны в Югославии (где Леви «защищал боснийских мусульман») и кончая убийством Каддафи, войной в Сирии и бешеного заукраинства. С точки зрения морали это неоднократно разоблачённый лжец и клеветник [2]. С точки зрения генезиса и габитуса это фанатичный еврей, безумно гордящийся этим фактом и всячески подчёркивающий величие своего народа [3]. С точки зрения экономической это очень успешный бизнесмен с состоянием в 150 миллионов евро – которое он унаследовал от родителей и приумножил удачной игрой на фондовом рынке. Его, правда, подозревают в использовании инсайдерской информации, так как Леви дружен с разными информированными людьми (он, кстати, близкий друг Николя Саркози). В общем, это такая образцово-показательная жаба, сферическая в вакууме.

Что касается остальных подписантов, то это люди той же породы, что и Леви, только не так раздувшиеся. Кто такие Улицкая и Алексиевич, мы прекрасно знаем. Остальные – такие же.

Теперь, когда вы это прочитали, можно задать закономерный вопрос – а чего это вдруг «европейские интеллектуалы» так разорались, будто им на дискурс сапогом наступили?

Явных причин для этого три.

Во-первых, Брекзит. «Ах, любимая Британия, наша духовная и финансовая мама, на кого ж ты нас покидаешь?!» То, что «европейские интеллектуалы» как явление сидели и сидят на плотном подсосе у англичан, давно не новость. В сущности, само явление «европейских интеллектуалов» - начиная как минимум с Вольтера - это результат пропагандистской и финансовой подпитки британской пятой колонны на континенте. Всякий «прогрессивный европейский интеллектуал» - английский агент влияния (понимает он это или нет; верхушка понимает). Точно так же, как старая «русская интеллигенция» - результат общеевропейской пропагандистской и финансовой подпитки пятой колонны в Россiи.

Во-вторых, Трамп. По причине, изложенной выше, все «европейские интеллектуалы» - верные пажи Хиллари Клинтон (и стоящего рядом Барака Обамы), паладины мультикультурализма, господства женщин и цветных и вот этого вот всего. Трамп у них вызывает животную ненависть – именно животную, на уровне рефлексов. Разумеется, все они участвуют в холодной гражданской войне против Трампа; однако сам тот факт, что в Белом Доме сидит именно Трамп, лишает их сна и покоя. Соответственно, горькие слова про потерянных союзников за Каналом и за Океаном – отсюда.

И, наконец, есть третья причина. Она внутриевропейская, и устранить её очень сложно.

Я имею в виду подъём ЕВРОПЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. То есть – европейские народы, затравленные и униженные леваками и их боевыми машинами, от феминисток до мигрантов, вдруг стали вспоминать, что у них тоже есть какие-то права. Что они когда-то создали эти государства, да и саму Европу в целом. Что у них тоже есть идентичность, а не только у афропакистанцев. И что за неё, пожалуй, можно и побороться.

Обратим внимание. Главную опасность для своих идей «европейский интеллектуалы» усматривают в ПОПУЛИЗМЕ. То есть, если переводить с левого языка на человеческий – в НАРОДНЫХ ЧАЯНИЯХ. В которые, естественно, входит всё то, что ненавистно левым. Народы Европы выступают против левого угнетения, против наступления на свободу слова, на традиционную демократию, на права большинства. Народы Европы не хотят кормить чудовищные орды мигрантов. Они хотят больше уважения к своим национальным чувствам. И даже религиозным – представьте себе, европейцы хотят праздновать Рождество, а не «праздник терпимости». Что может привести к успеху правых партий на ближайших европейских выборах.

Чтобы не возбуждать лишние надежды, скажу сразу – я уверен, что никакого серьёзного «правого поворота» в Европе не будет. Решение о создании безнациональной евроимперии принято на невообразимо высоком уровне. Кто именно избран быть «единым европейцем», тоже решено – это будет потомок цветных мигрантов. Это решили Высшие, а желания обычных немцев или французов (пусть миллион раз справедливые) не будут приниматься в расчёт. Но некоторая коррекция курса всё же возможна. В Европе нет специальной цели мучить коренное население. Более того, в сущности-то говоря всё делается для его же пользы, это тебе не РФ. Так что вполне могут разрешить людям более нормальную, то есть более «правую» жизнь. Мигрантов не уберут, но Рождество разрешат или ещё что.

Однако у левых интеллектуалов подобная перспектива – даже на уровне нескольких подачек - вызывают неистовую злобу. Тут они готовы потрясать прахом Эразма Роттердамского и Данте Алигьери [4]. И придержать память о своих настоящих кумирах – Вольтере, например.

Почему?

Собственно, ради этого я и пишу эту статью. Чтобы ответить на вопрос – почему «европейские интеллектуалы» так ненавидят европейские народы?

Это связано с происхождением «левых» как таковых. Я имею в виду не социальный тип, а тип психологический.

«Левые» обычно получаются из людей, чьи амбиции не соответствуют их способностям. Если совсем точно – амбиции властные. Это люди, которые хотят править (желательно – миром), но не могут. Просто физически не способны. Во всяком случае, в нормальном обществе. Из-за отсутствия целого ряда качеств, которые правителю должны быть свойственны.

Чтобы было понятно. Несоответствие аппетитов и возможностей – извечная человеческая беда. Но почти всегда она является бедой только для самого человека. Например, человек, стремящийся быть писателем или поэтом, даже получающий удовольствие от процесса письма, но не обладающий литературным талантом – это смешной персонаж, графоман. Человек, воображающий себя бизнесменом, но не имеющий к этому делу природной склонности – это вечный неудачник, шлимазл, банкрот с дырявым карманом. Туда же идут остальные персонажи такого рода – умничающие глупцы, похотливые импотенты, некрасивые жеманницы и т.п. Которых можно разве что пожалеть.

Однако люди, мечтающие о власти и неспособные при этом править – это отдельная категория. Это люди ОПАСНЫЕ. Потому что энергия и напор у них есть, и они вполне могут быть использованы другими людьми, поумнее. Которые могут дать им надежду на власть. Причём не ложную и не тщетную. Это надежда на социализм.

Современным сложным буржуазным обществом должны управлять очень умные и очень ответственные люди. Но если общество достаточно упростить,то им может управлять кто угодно. Социумом, где всё что можно отрезано и обрублено, где все отношения упростились до послушания в обмен на пайку хлеба (это и называется социализмом), может рулить любой наглый дурак. Не кухарка, может быть (хотя фраза эта про кухарку приписана Ленину совсем не случайно), но, скажем, недоучившиеся журналисты, скверные адвокаты, жулики, мошенники и т.п. Именно такие люди были поставлены (англичанами) у власти в России в 1917 году – и они эту власть удерживают до сих пор. Ограниченную сверху (потому что серьёзные вопросы решают люди, находящиеся по ту сторону границы), но всё-таки власть. Такие же люди имеют немалую власть в Европе и Америке. Не такую, как у нас, разумеется, но всё-таки они многое решают. И хотят решать ещё, ещё, ещё больше. Если коротко – они хотят «как в России в семнадцатом», при этом будучи уверенными, что у них получится ещё лучше.

Очень естественно слияние подобных людей со служебными меньшинствами – то есть группами населения, имеющими особые привилегии от властей. Называть я их не буду, они слишком известны. Важно то, что свои привилегии они тоже получили не от себя. Они прекрасно понимают, что их исключительное положение – это не плод их собственных усилий, а милость Высших. И по этому поводу испытывают сильнейший рессентимент.

Разумеется, сказанное относится не ко всем людям с левыми симпатиями. Есть вполне нормальные, даже талантливые люди, которые по тем или иным причинам совратитлись в левизну. Но это уж, извините, как с гомосексуализмом. Несколько «настоящих» геев могут склонить к этому делу сколько-то нормальных мужчин. «Дело понятное» - в обоих случаях.

Но в данном случае мы имеем дело именно с ядром актива.Этот документ писали и подписывали настоящие, законченные паразиты.

Интересно было бы прочесть вышеприведённую декларацию как саморазоблачение его автора. Господин Бернар-Анри Леви – это человек, занимающий чужое место. Это бездарная плодожорка, все активы которой – от еврейства до денег – достались от родителей. Леви не придумал ни одной оригинальной мысли, не написал ни одной интересной книжки, не высказал ни единого запоминающегося афоризма или хотя бы удачной шутки. Всё, что он говорит – это слегка подкрашенные дешёвым пафосом указивки европейского начальства. Он – воплощённая посредственность. Но нельзя отрицать, что у него есть энергия. Которую питает именно рессентимент. Я могу себе представить, как этот Леви ненавидит всех, кто лучше его – а таких в Европе до сих пор слишком много. И как бы он не устраивался в жизни, какие бы роскошные костюмы не носил (он, как и Деррида, известен как модный идол) и с какими бы женщинами не спал – он всё равно знает, что занимает это место не по праву.

Ровно то же самое можно сказать об остальных подписантах вышеприведённого текста. Это бездарности, посредственности, дегенераты и дегенератки, свой статус выслужившие низким служением низким людям. И они это понимают.

Так что «европейские ценности» и «либеральная демократия», за которую они ратуют – это ИХ ЦАРСТВО. Царство погани, мрази, сучьей породы и крапивного семени, каковым они и являются. Диктатура бездарности и угнетение лучших людей. Именно за её сохранение и укрепление они ратуют. И они до ужаса, до скрежета зубовного боятся, что их господство будет хоть чуточку поставлено под сомнение, что их хотя бы в чём-то подвинут. Не дай Бог – придётся, скажем, не затыкать рот правым мыслителям (которые в Европе ещё существуют), а спорить с ними. Потому что любой публичный спор хотя бы немножечко на равных покажет – правые бесконечноумнее, тоньше, выше и гуманнее всех этих разъевшихся дискурсивных жаб.

Как я уже сказал, я не верю в победу Истины – то есть правых ценностей. На это нет шансов. Но будем всё-таки помнить, что эти ценности существуют. И никакие улюлюканья поганых «леви», «улицких», «алексиевич» и равноподлых им существ этого факта не изменят. Как и того факта, что тот же Данте, чьё имя они имели наглость потревожить, поместил бы всю эту сатанинскую камарилью в низшие круги Ада.

Где им и место.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Он является автором очередного варианта «нового мышления» - а именно, «новой философии». Тут достаточно одного названия: учитывая, сколько раз в истории мысли выступали под этим лейблом, можно сразу сказать, что его использование – признак крайней интеллектуальной небрежности и лени. По сути: «новые философы» - это бывшие (как бы бывшие) марксисты, «критикующие» марксизм с марксистской точки зрения, но имеющие те же цели, что и все леваки вообще. Подробнее о «новых философах» см. известное интервью Жиля Делёза, данное в мае 1977 года, которое кончается словами «новые философы – это инфекция».

[2] Для любителей фразы «преступником человека может назвать только суд»: в апреле 2013 года французский суд признал Леви виновным в клевете на журналиста Бернара Кассена.

[3] Разумеется, в его работах есть томик под названием «Гений иудаизма». С государством Израиль он находится в сложных и тесных отношениях, то его критикуя (но это сыновняя критика), то возвращаясь на лоно. Больше всего в Израиле он любит армию, считая её образцом демократичности. См. также статью «Бернар Леви обнажает свою еврейскую душу».

[4] Забавно, что Эразм был антисемитом, а на идеи Данте обожали ссылаться итальянские фашисты («виденье Алигьери» упоминаются даже в главной фашистской песне, «Джовинецце»). Обычно «левые интеллектуалы» к таким моментам крайне чувствительны – но не в этот раз.