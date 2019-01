Мы, нижеподписавшиеся. По поводу одного публичного обращения

Сперва извинения. Я должен был бы, не отвлекаясь на сиюминутный треск, продолжать писать о важных вещах. Например, завершить «церковный цикл». Или – написать статью про Венесуэлу (что тоже важно). Или уделить какое-то внимание скорбным нашим внутренним делам. И, несомненно, я всё это исполню – но в феврале. А сейчас я хочу потратить немного своего и вашего внимания на очень забавную тему.

Группа лиц, именующих себя «европейскими интеллектуалами» - о составе этой группы мы поговорим ниже – опубликовала в ряде европейких газет (таких, как The Guardian) манифест в 800 слов. Называется он «Боритесь за Европу – или вредители уничтожат её».

Текст этот настолько хорош и смачен, что мы, пожалуй, приведём его целиком. Оригинал здесь, перевод ниже.

БОРИТЕСЬ ЗА ЕВРОПУ – ИЛИ ВРЕДИТЕЛИ УНИЧТОЖАТ ЕЁ

Идея Европы в опасности.

Со всех сторон мы слышим критику, оскорбления и изменнические речи. «Хватит строить Европу»!» - слышится крик. Давайте воссоединимся вместо этого с нашей «национальной душой»! Давайте заново откроем нашу «потерянную личность»! Это повестка дня, которую разделяют популистские силы (populist forces), омывающие весь континент.

На Европу нападают лжепророки, которые пьяны от рессентимента (drunk on resentment) и бредят возможностью привлечь к себе взоры, быть в центре внимания (to seize the limelight). Нас оставили два великих союзника, которые в предыдущем столетии дважды спасли (Европу) от самоубийства; один за Каналом (Англия), а другой за Атлантикой (Америка). Континент уязвим для все более наглого вмешательства оккупантов Кремля. Европа как идея разваливается на наших глазах.

В этом нездоровом климате в мае состоятся парламентские выборы в Европе . Если ничего не изменится; если ничего не случится, чтобы повернуть вспять этот восходящий, возбухающий, непрекращающийся прилив; если не появится новый дух сопротивления, эти выборы обещают быть самыми ужасными из всех, что мы знали. Они дадут победу вредителям. Тех, кто все еще верит в наследие Эразма, Данте, Гете и Коменского, ждёт только позорное поражение. Политика презрения к интеллекту и культуре победит. Будут взрывы ксенофобии и антисемитизма. Нас постигнет бедствие.

Мы, нижеподписавшиеся – среди тех, кто отказывается смириться с надвигающейся катастрофой.

Мы считаем себя европейскими патриотами (группа, более многочисленная, чем принято считать, но часто слишком тихая и слишком смирная), которые понимают, что здесь поставлено на карту. Через три четверти века после разгрома фашизма и через 30 лет после падения Берлинской стены идет новая битва за цивилизацию.

Наша вера в великую идею, которую мы унаследовали, и мы считаем, что это была единственная сила, достаточно мощная, чтобы поднять народы Европы над собой и своим агрессивным (warring) прошлым. Мы считаем, что сегодня она остается единственной силой, достаточно действенной, чтобы отразить новые признаки тоталитаризма, которые тянут за собой старые страдания темных веков. То, что поставлено на карту, запрещает нам сдаваться.

Поэтому мы приглашаем присоединиться к новой волне (new surge).

Поэтому мы призываем к действию (appeal to action) накануне выборов, когда мы отвергнем могильщиков европейской идеи.

Поэтому мы требуем снова поднять факел Европы, которая, несмотря на свои ошибки, провалы и случайные акты трусости, остается маяком для каждого свободного мужчины и женщины на планете.

Наше поколение ошибалось. Как и последователи Гарибальди в 19-м веке, которые, подобно мантре, повторяли « Italia se farà da sè» (Италия сама себя создаст), мы верили, что континент объединится сам по себе, без необходимости бороться за него. или работать на это. Это, как мы говорили себе, было «естественным ходом истории» (“the direction of history”).

Мы должны полностью порвать с этим старым убеждением. У нас нет выбора. Теперь мы должны бороться за идею Европы или увидеть ее гибель под волнами популизма.

В ответ на националистический и идентаристский натиск (nationalist and identitarian onslaught) мы должны заново открыть дух активности или признать, что обида и ненависть окружат нас и погрузят в воду. Нам срочно нужно поднять тревогу против поджигателей души и духа, которые, от Парижа до Рима (с остановками по пути в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене и Варшаве) хотят разжечь костер, на котором сгорят наши свободы.

В этом странном поражении «идеи Европы» (strange defeat of “Europe”), которое маячит на горизонте, в этом новом кризисе европейского самосознания (conscience), который обещает разрушить все, что сделало наши общества великими, благородными и процветающими, мы стоим перед проблемой, более серьезной, чем любая другая, начиная с с 1930-х годов. Мы стоим перед вызовом либеральной демократии и ее ценностям.

Авторы:Бернар-Анри Леви (философ), Милан Кундера, Салман Рушди, Эльфрида Елинек и Орхан Памук (литераторы).

Подписанты:Василис Алексакис (Афины), Светлана Алексиевич (Минск), Энн Эпплбаум (Варшава), Йенс Кристиан Грёндаль (Копенгаген), Давид Гроссман (Иерусалим), Агнес Хеллер (Будапешт), Исмаил Кадаре (Тирана), Антонио Лобо Антунес (Лиссабон), Клаудио Магрис (Триест), Ян Макьюэн (Лондон), Адам Михник (Варшава), Герта Мюллер (Берлин), Людмила Улицкая (Москва), Роб Римен (Амстердам), Фернандо Саватер (Сан-Себастьян) ), Роберто Савиано (Неаполь), Эудженио Скальфари (Рим), Симон Шама (Лондон), Питер Шнайдер (Берлин), Абдула Сидран (Сараево), Лейла Слимани (Париж), Колм Тойбин (Дублин), Марио Варгас Льоса (Мадрид), Адам Загаевский (Краков).