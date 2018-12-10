Право или бесправие? Навстречу юбилею Конституции России

Как известно, 12 декабря 1993 была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации. Всего двумя месяцами ранее был расстрелян из бронетехники и артиллерии Российский парламент. Существует ли сейчас по прошествии четверти века необходимость улучшить нашу Конституцию? Ответить на этот вопрос в самый день юбилея попытаются в Казани, жители которой называют свой город третьей столицей России – после Москвы и Санкт-Петербурга. «Третья столица» называется и дискуссионный клуб, образованный Казанским отделом международной организации «Русское Собрание». В качестве одного из основных выступающих казанцы ожидают прибытие и самого председателя Русского Собрания главного редактора Интернет-издания «Русская народная линия» Анатолия Степанова.

О необходимости внесения важных изменений в нашу Конституцию говорится не мало. Давно буквально вопиет об этом известный политик и патриот России Евгений Фёдоров, возглавляя целое движение. Как известно, Федоров утверждает о колониальной системе управления современной Россией, а в фундаменте её находятся ряд положений нашей Конституции, по утверждению Фёдорова написанной под диктовку Запада. Действительно, странные положения о приоритете международного права над отечественным и о том, что Центробанк обеспечивает устойчивость рубля независимо от других органов государственной власти. Это прописано в Конституции! А социалисты, коммунисты, да и многие другие – за отмену положения 9 статьи, допускающей частную, и даже какую-то «иную» собственность на природные ресурсы. Трудно спорить с утверждением о том, что большинство граждан только и нужны для того, чтобы обслуживать скважины и олигархов.

Сейчас также в нашем обществе много говорят о необходимости идейного единения российского народа, например на идее любви к Родине – России. Но идеология – тоже запрещена Конституцией! С другой стороны СМИ, особенно либеральные, дружно взялись иронизировать по поводу понятия «скрепы», как только оно попало в публичное пространство, пытаясь превратить его в посмешище. Это действительно, позволяет усомниться в фактической свободе СМИ, вроде бы вполне гарантированной Конституцией. Они то заставляют всю страну разглядывать грязное бельё Джигарханяна, то про внебрачных детей певца Серова, разбросанных по всей стране, а сейчас, вот – запрет концертов рэперов. Причём последний случай – показателен, потому что инцидент обсуждали сначала исключительно либеральные СМИ. Но вдруг на нашей второй телевизионной кнопке «Россия 1» тяжеловес теле аналитики Дмитрий Киселёв на прошедших выходных уделил целых семнадцать минут этой теме в своих «Вестях недели». Разные известные люди стали у него вдруг поддерживать «угнетаемых рэперов». Даже главный ФСБшник и ревнитель истории Нарышкин. А певец Лев Лещенко назвал рэп искусством. Да и сами рэперы, как следует из передачи – нормальные, в общем, ребята. Один про маму вон спел, и что почти все рэперы – патриоты, и вообще, они – НАШИ!

Чем показателен данный случай и что из него следует? Тем, что задача, наверное, почти у всех наших широко распространённых СМИ, не зависимо от направленности – пудрить мозги гражданам и отвлекать от действительно актуальных проблем общества – качества жизни, сохранения здоровья, семейных ценностей и тому подобных действительно важных вещей. Поэтому гарантированная вроде бы статьёй 29 Конституцией свобода наших СМИ – декларативная и риторическая, но не фактическая, включая запрещённый этой же статьёй запрет цензуры.

Но вообще-то каждому не лишне прочесть Конституцию.

И тогда мы увидим, что риторическое значение имеют многие её положения, начиная с незыблемости ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ основы России в самом начале документа – преамбуле.

А, вот ещё ряд «риторических» вопросов по положениям основного закона.

Народ у нас – носитель суверенитета страны, осуществляет свою власть непосредственно?

Мы сейчас – социальное государство, в котором «всё для человека»?

У нас охраняется государством труд и здоровье людей?

Все в России равны перед судом, гарантии прав и свобод независимо ни от чего – обеспечены?

Кто из граждан и сколько сумел возместить от нанесённого ему вреда государством и его должностных лиц?

Достоинство личности – обеспечивается, пыткам и насилию никто не подвергается?

Свобода и личная неприкосновенность – соблюдаются?

А неприкосновенность частной жизни? Папарацци ничего не публикуют, а как насчёт безумных ток-шоу на федеральных каналах? Теперь уже с новомодными детекторами лжи.

А как насчёт равных(выделено мною – М.Щ.) возможностях граждан доступа к государственной службе?

А равноправие регионов – имеется?

А свобода мирных собраний и проведения публичных акций?!

Вот тут – стоп, это уже не риторически, это из ряда ПРАКТИКИ бессовестных и циничных попраний принципов Конституции России чиновниками на местах. Вот, в начале нынешнего декабря в день людей с ограниченными возможностями здоровья (термин «инвалид» – не допустим, привлечь могут) власти у нас в Казани запретили проводить публичное мероприятие, посвящённое событию, в заявленных инициаторами местах, а переместили его на окраину города в парк в районе автовокзала. Бедные инициаторы не могли ничего противопоставить чиновникам, несмотря на Конституцию. Символом акции стала плюшевая игрушка в инвалидной коляске, в которую (коляску – М.Щ.) сам чиновник может попасть только по промыслу Божьему, а так – всё у него «в шоколаде».

Про тех же рэперов – весь Интернет кишит видео и обсуждениями, как двое полицейских деловито так снимают того самого рэпера со странным собачьим ником «Хаски» с крыши автомобиля во время его выступления на улице. Это при свидетельстве многотысячной толпы фанатичных поклонников! Деловито препровождают в участок, и суд даёт ему двенадцать суток, ладно Киселёв озвучил проблему – выпустили. То, что владелец авто, на котором «Хаски» общался с поклонниками не возражал – речи не может быть, ведь тут не собственник автомобиля управляет процессом, а полицаи! Но Киселёв, Лещенко и Нарышкин спасли от более серьёзных мер. Кстати, может не к месту, но смертная казнь нашей Конституцией, допускается. А ещё есть ведь статьи о государственной измене и шпионаже, которые сейчас практикуются буквально валом, если сравнивать с девяностыми – нулевыми. Вон, девушка из Сочи, видя как войска перемещаются в сторону Грузии, отправила СМС на территорию этой страны предупредить близких. Пожалуйста, уголовная статья. Сейчас, вон, весь больной дедушка далеко за семьдесят сидит в застенках, и дело не в виновен или невиновен в измене, а что адвокаты не могут уговорить суд, чтобы больной дед дома сидел в ожидании приговора.

В связи со всеми этими мыслями о Конституции моей страны, перечитывая которую через 25 лет с момента создания её кем не известно, но в облаках порохового дыма, окутавшего столицу Родины, возникает внутренний: диссонанс.

Люди, кого касались репрессии, согласятся, что тревога достигает максимума, когда прессуют личность, а иногда ведь и близких. Зная, каких людей зацепила машина репрессий, инициированных, мягко говоря, мелковатыми «работничками в погонах», наделёнными сейчас почти безграничными возможностями, можно сказать и об этом – и о «равных правах и возможностях в суде» и о прочем риторическом…

А есть и более тонкие вещи: свобода совести и что церковь отделена от государства, например. А как же тогда секты и загубленные ими судьбы людей?...

Но не будем больше здесь рассуждать о тех положениях основного закона, которые, по мнению автора, носят риторическое значение или вообще не выполняются, остановимся на положениях, которые могут составлять предмет общественной дискуссии и улучшения Конституции.

Вот, например, положение о добровольности изучения языков народов, населяющих Россию. Обществу русской культуры Республики Татарстан пришлось ломать копья целое десятилетие, пока лично Президент России не распорядился в 2017-м. Потом быстренько и закон соответствующий Госдума приняла, несмотря ни на какие громогласные заявления возмущённых национал-депутатов разных уровней. А ведь до этого четверть века все дети в Татарии, не зависимо от национальности были обязаны учить татарский язык – по местным «законам». И даже Конституционный суд России по этому поводу заседал в 2004 году и так и не вынес такого решения, которое бы обеспечило выполнение 26 статьи о свободе выбора языка обучения. И ещё тут важно заметить, что инициатор процесса, который довёл это дело до Конституционного суда, казанский юрист Сергей Хапугин через 9 лет после этого решения погиб при странных обстоятельствах – упал с 10 этажа. Это через много лет после «языкового дела» его смерти почти никто не заметил, а в ходе его течения в регионе был огромный общественный резонанс, Хапугин тогда запомнился многим – одним как потенциальный спаситель, другим – как «враг Татарстана и татарского народа».

Но что тогда мешало Конституционному суду принять решение, что произошло почти само собой – без Конституционного суда сейчас в уходящем 2018 году? Фактическое положение регионального устройства, конечно, внутриполитическая конъюнктура, но и та же Конституция! Ведь, например, в её 68 статье написано, что «республики вправе устанавливать свои государственные языки». И ещё в 2013 г. я участвовал в публичных дебатах на местном теле канале со статусными оппонентами – носителям региональной власти и её идеологами. Как раз в день Конституции передача вышла, Конституцию и обсуждали. Я указал на абсурдность ситуации и положений этой статьи, что внутри государства Российская Федерация есть кроме русского государственного языка ещё другие «государственные» языки. Реакции, конечно, тогда не последовало, Васька, как известно, слушает да ест – пока по носу не дадут. Вот, Владимир Владимирович и дал, правда, только почти через пять лет.

Да что – язык, в основах конституционного строя прямо записано – «республики (государства)». Эта норма – соответствует фактическому положению дел сейчас? Или это – мина замедленного действия под Россией, угроза её целостности и безопасности? Или ещё положения о договорах субъектов с федеральным центром. Региональная власть Республики Татарстан как ни лезла из кожи, чтобы этот договор продлили и после 2017 года, ничего не вышло. Даже очередной третий съезд народов Татарстана провели с этой целью за бессчётные деньги. Правители у нас здесь всегда проводят эти съезды, чтобы «все народы» региона обратились к федеральной власти с просьбой, чтобы этот договор между регионом и центром был и в будущем. Чтобы, так сказать, Татарстан позиционировал себя как «равноправный партнёр» России. К слову, в нашей стране сейчас два президента – один по фамилии Путин, другой по фамилии Минниханов, и это не шутка, но факт. Так вот, если всё же и этот «последний оплот сепаратизма» в лице Республики Татарстан – не получил договора с центром, то зачем вообще про такие договоры сохранены статьи в Конституции, да ещё не в одном месте? И даже есть, с оговорками правда, статья, предусматривающая приоритет нормативно-правовых актов субъектов перед федеральными законами! Зачем? Чтобы хвост мог крутить собакой?

И ещё один момент хотелось бы обсудить именно в Казани.

Уже довольно давно идёт обсуждение приданию русскому народу юридического статуса. Даже ещё в 1997 году работал совет Государственной Думы по вопросу создания Комиссии по проблемам русского народа. Не больше, не меньше. Нашлась и стенограмма заседания от 22 апреля года – занятная.

А новая волна обсуждений национального вопроса была спровоцирована не кем-то, а самим президентом Путиным осенью 2016 года, заявившим на заседании Совета по межнациональным отношениям буквально: «Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать, прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать,– это закон о российской нации». Правда, «подсунули» ему эту провокационную тему лукавые этнологи, что было видно невооружённым глазом по видео и стенограмме заседания. Но ведь сам же Путин озвучил, да ещё употребил слова «точно», «совершенно», «нужно», «прямо»... После по поводу данного заседания и идеи «российской нации» конечно много писали и обсуждали и моя развёрнутая статьяоб этом и вокруг этого «Занимательное нациестроительство – 2017 или опасные игры с национальным вопросом?» публиковалась на разных ресурсах, в том числе, федеральных.

И «Русское собрание», конечно, обсуждало тогда на своём заседании в Москве вопрос, поскольку уже через месяц исходная тема формирования «российской нации» – отпала, конечно, то надо ли закреплять за русским народом статус государствообразующего? Ведь, например, в Конституции Республики Татарстан статус татарского народа выделен по отношению ко всем остальным, прямо в преамбуле названным «и многонациональный народ». Тогда в Москве мы сообща решили, что закрепление государствообразующего статуса за русским народом будет вредным – и для России и даже для самого русского народа.

Но это – в Москве, а в Казани на ноябрьской нынешнего года конференции, посвящённой 25-летию Общества русской культуры Республики Татарстан, участники вновь и вновь говорили об актуальности этой темы. Да и о том, что татарам в России – тоже надо придать статус государствообразующего народа – не раз и не два предлагалось на разных форумах. Вот и обсудим в Казани эту тему в день российской Конституции – русские, татары и все желающие.

Резюмируя данную статью о том – есть ли что улучшить в нашей Конституции – не покидает мысль: а изменится ли что-то в нашей жизни, если изменить что-то в Конституции?

Реальность сейчас – это ведь не только низкие доходы большинства, проблемы социальной сферы, жилья, ЖКХ и пенсионеров – сейчас и ещё для них сюрприз готов.

Ведь, посмотрите, приставы нажатием кнопки «Ок» на своём рабочем компьютере снимают с карты гражданина присуждённый даже заочно платёж. И никто прежде не позвонит владельцу карты – а не оголодают ли до смерти его малолетние дети. Да что приставы – силовики блокируют счета граждан только по подозрению в «экстремистской деятельности»! Всерьёз говорится о перспективе автоматического списания денег с граждан за проезд, ЖКХ и многое другое. Личность гражданина неуклонно привязывают к его банковскому счёту, смартфону, «государственным услугам». На повестке создание сообщества «электронных граждан», в которое постепенно будут загонять всех?

… В России никогда не доминировал культ Римского права. В силу бесконечности просторов или русского менталитета у нас всё-таки важнее судить не по праву, а по совести. Совесть – глас Божий в человеке. Ну и здравый смысл, ведь созданные законодателями в кабинетах конструкции порой могут доводить до абсурда реальность. Но означает ли это, что править в нашей стране должны произвол и беззаконие?

Ответ очевиден: законы должны работать. Поэтому Основной Закон – Конституцию России – надо улучшать и воплощать в реальную жизнь страны и общества.



