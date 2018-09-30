Этих дней не смолкнет слава. Часть 2

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5

Большинство русских националистов относится к Российской Федерации и её порядкам, скажем так, невосторженно. Трудно любить государство, являющееся материальным и духовным наследником СССР, который сто лет воевал с русским народом, и довольно успешно. Русские в России – самый униженный, самый ограбленный, самый бесправный народ из всех 666 (или сколько их там) «российских многонациональных народов». Быть русским в России крайне невыгодно, выгодно быть кем угодно ещё. На русской крови жируют «диаспоры» и «лица национальностей», им принадлежат все лучшие бизнесы и ключевые позиции во власти и культуре. А правят этой страной нерусь, они же новиопы, лица вообще без национальности, объединённые только общей неприязнью к коренному населению. Что может быть хуже?

Однако же. Русский вопрос в РФ нельзя решить по-быстрому– поскольку русские всё-таки составляют большинство населения, русский язык является государственным (не потому, что начальство так хочет, а потому, что другого языка не знает), а главное – другого народа, могущего стать официальным владельцем государства, просто нет. Приходится играть в «многонационалочку», а это даёт хоть какую-то возможность выживания.

При этом рядом с Россией находится другое государство, тоже являющееся наследником СССР. Причём обязанное этому самому СССР всем, включая собственное существование, не говоря уже о прирезанной большевиками огромной территории. Это Украина. В отличие от РФ, на Украине есть официально признанная нация-хозяин – это украинцы. Отношение к русским там такое же, как в РФ – «русские не нужны». Но возможностей избавиться от них куда больше – поскольку Украина является национальным государством, в многонационалочку там никто не пляшет, а у власти находятся ощеренные, клыкастые националисты-русоеды. Которые русским горло не режут и не изгоняют их из страны толькопотому, что сейчас не девяностые, «опоздали». А в девяностые украинцы ещё не пылали настолько сильной ненавистью к русским – для этого потребовалось двадцать с лишним лет антирусской пропаганды по «телебаченню». Но теперь дело сделано, украинцы русских ненавидят больше смерти, и этот фарш уже назад не провернёшь.

И это ещё полбеды. Беда состоит в том, что русский, даже если его бить, никогда не сможет по-настоящему стать таджиком или кавказцем. А вот украинцем стать можно. Потому что украинцы в массе своей – это потомки бывших русских, которых битьём и голодовками (Талергофом и Голодомором) заставили изображать из себя «нерусскую нацию». Потомки, разумеется, уже родились «такими» - но вписаться при желании можно и сейчас. А это значит, что русский вопрос на Украине будет решён так или иначе. То есть русских ждёт или геноцид/изгнание, или добровольно-принудительная ассимиляция. Которая сейчас идёт семимильными шагами: достаточно запретить высшее образование на русском языке и русские СМИ, чтобы люди сами стали бы запихивать детишек в украинство.

То есть с точки зрения русских интересов выбор между Украиной и РФ – это выбор между «сразу умереть» или «ещё помучиться». Товарищ Сухов из фильма сказал «лучше, конечно, помучиться», но такое легче сказать, чем на это согласиться. К тому же для русских в России свинцовые прелести РФ – вот они, перед нами, а что там на Украине – этого мы не видим. В отличие от живущих на Украине русских. Которые как раз не видят творящегося в РФ, а вот украинский гнёт чувствуют постоянно.

Однако до Евромайдана это было ещё терпимо. После – когда власть перешла к людям, для которых разрыв с Россией стал главной и основной целью – ситуация стала однозначной. Эмиграция русских из Украины – в Россию или на Запад – заметно возросла. Люди не хотели перековываться в украинцев или отдавать на перековку детей.

События в Крыму дали надежду, что можно бежать из Украины вместе с землёй и хозяйством. То есть отложиться от ощеренных хохлов и присоединиться к России. Ка это получилось у Крыма, который всё-таки вернулся домой. Пусть даже дома будет не так уютно, как, может быть, мечталось.

Авто этих строк в своё время думал, что те же крымчане в Россию не так уж и рвутся – потому что знают, как оно здесь. Оказалось, что не знают – или даже знают, но всё равно хотят сюда. Потому что лучше помучиться при Путине, чем получать по голове от правосеков.

Жучковский подробно описывает, с какими настроениями люди в 2014 году скидывали с официальных зданий украинские флаги, как встречали первых ополченцев. Они были уверены, что это Россия пришла их забрать обратно. Что важно – в это же верили и первые ополченцы, да и сами стрелковцы верили в это тоже. Не могут же они нас кинуть?

Смогли. Но это было потом.

6

Славянск был выбран как самая удобная цель. Все остальные города – например, Шахтёрск, который первоначально планировался как цель захвата – были небольшой группе Стрелкова просто не по зубам. Кроме того, Славянск уже показал себя как прорусский город. Когда СБУ арестовала Павла Губарева и по всей Донецкой области шли митинги, то в Славянске они были самыми активными. Уже существовало подполье, и можно было надеяться, что ополчение удастся создать достаточно быстро. Так и вышло: в первые же дни в ряды стрелковцев вступило несколько сотен человек. На следующий же день после захвата города – 13 апреля – был первый бой с украинцами.

Дальше Жучковский подробно описывает три этапа обороны города.

Первый – с 12 апреля по 2 мая. Это было время побед и успехов – но и ожиданий. Все надеялись, что Россия всё-таки придёт. Ополчение росло, концентрировалось, училось воевать. И продолжало надеяться на скорую помощь России.

Второй продолжался где-то месяц – с 2 по 4 мая, с первого штурма Славянска, по 3 июня, последним штурм Семеновки. Выяснилось, что Россия не торопится. В лучшем случае она позволяла помогать восставшим, пропускала через свою территорию – всё с меньшим желанием – людей и снаряжение. Украинская же сторона училась воевать настоящим образом, оттачивая зубы на ополченцах.

И наконец – с 4 июня по 5 июля. Это было время поражений, закончившихся блокадой города и уходом из Славянска Стрелкова и его людей. Уход очень тяжёлый, почти невозможный. А потом Россия сделала Стрелкову «предложение, от которого нельзя отказаться».

Дальнейшее знают все, кто хоть как-то интересовался этой темой. Ну то есть – с одной стороны, «задул северный ветер», то есть начались прямые поставки вооружений с российской стороны. С другой – началась подготовка к чудовищному «минску», который сводился к капитуляции России перед Украиной. Капитуляцией нелепой и бредовой, если только предполагать, что российские власти имеют хоть какое-то отношение к России.

7

На вопрос о том, в чём состояла стратегическая цель захвата и обороны Славянска, автор отвечает совершенно определённо: защита Донецкой Народной Республики. Славянск сыграл роль щита: прикрыл ДНР в апреле-мае 2014 года, пока шло строительство. Ну то есть – наводился элементарный порядок. В результате дело довели до референдумов о независимости, построения функционирующих институтов и появления дееспособных протогосударственных образований.

Сейчас, когда из республик Новороссии российские чекисты усердно клепают «ещё одно Приднестровье» (с прицелом на «районы в составе Украины», разумеется), всё это звучит печально, как это угасших надежд. Однако для русского дела этот опыт бесценен – поскольку бьёт по одному укоренившемуся русофобскому мифу. Ударило так сильно, что образовавшиеся трещины до сих пор затыкают дерьмом и тряпками.

Миф состоит в следующем. Русские – тихий, смирный, трусливый народ, который не способен дать силовой отпор своим врагам. Может, когда-то это было и не так, но сейчас – так. У русских отсутствует национальная солидарность. Они способны только ссориться друг с другом, а вот когда нужна крепость руки – позорно сливаются. То ли дело пассионарные кавказцы, сразу сбивающиеся в толпу, или упорные азиаты, тихо-мирно захватывающие бывшие русские территории! Это сила, а русские – так, дерьмецо жидкое.

Русские националисты на это всегда отвечали: легко бить и оскорблять связанно человека, а русских связывали, били, истязали и закатывали под асфальт сто лет подряд. При этом им ещё и непрерывно лгали. Против русских работал и работает огромный аппарат оболванивания, лжи и замалчивания – российские СМИ, телевизор, газеты, радио, теперь ещё и интернет. Если к тому же учесть, что сотни тысяч людей (если не больше) принуждены работать на чекистов (являющихся единственной реальной властью в этой стране, особенно сейчас), то сравнение становится совсем уж несимметричным. При таких-то любой народ можно довести до состояния томатной пасты – можно пальцем намазывать… Но всё это не отменяло факта: кавказцы со своими врагами воевали, а русские – нет. «Не можете».

События на Украине и особенно в Славянске показали иное. Когда встал вопрос о том, что русских где-то собрались убивать, и это не замалчивалось – просто не замалчивалось! – в телевизоре, по всей стране поднялось добровольческое движение. И не надо мне тут рассказывать, что его «чекисты придумали». Я лично знаю людей, которые поехали воевать в Донецк, не имея никаких симпатий ни к чекистам, ни к Путину, ни к современной Российской Федерации в целом. И убеждения у этих людей были самые разные. Я хорошо помню, как мы ехали в Донецк (мы передавали гуманитарную помощь) в машине, где сидели два ополченца. Один по убеждениям был левый, другой – родновер. Они подкалывали друг друга, но совершенно беззлобно. А уж в самом Донецке я столкнулся с такой мешаниной взглядов и убеждений, что мама не горюй. Однако все прекрасно понимали, что они здесь делают и зачем.

Кстати, о гуманитарной помощи и о людях, понимающих, что они здесь делают. «Гуманитарку» собирали по всей России, и её потоки были очень значительны. До такой степени, что она стала предметом охоты местного и приезжего криминала. Это тоже были люди, которые знали, зачем они здесь. Жучковский в книге освещает и эти темы. Без криков «ужас – ужас», но достаточно откровенно. Если коротко – многие поехали туда не за русскую идею, а в надежде где-нибудь пограбить, отжать какой-нибудь бизнесок и т.п. С каковыми любителями наживы пришлось разбираться долго и нудно, особенно с хорошо организованными диаспорами… Но это уже другая тема.

8

Сейчас перешедшие на украинскую сторону товарищи с наслаждением читают новости из ДНР и ЛНР. Что и неудивительно. Власти Российской Федерации, опасаясь превращения этих кусочков земли в подобие русских государств, принялись наводить там чекистско-бандитские порядки. И весьма преуспели в этом.

Начиная с 19 сентября 2014 года – день подписания «минских соглашений» - проект Новороссии постепенно сворачивался. ДНР и ЛНР тоже, в общем, стали восприниматься как помеха. Целью стало создание ОРДИЛОСОСа – то есть «отдельных районов Донецкой и Луганской областей с особым статусом». Разумеется, в составе Украины, как же иначе. То есть целью всего того, что устроила Россия в Новороссии стало впихивание её обратно под украинскую юрисдикцию.

Разумеется, чекистами было сделано всё, чтобы жители этих областей хорошенько пожалелио том выборе, который они сделали в 2014 году. Для того, чтобы этого добиться, пришлось приложить немало усилий со всех сторон. Тем более, в этом вопросе частично совпали интересы чекистов, Украины и «международного сообщества». Фактически, одни убивают и куражатся, а другие держат за руки и дают отвечать. Кто настоял на издевательском «перемирии», которое принуждают соблюдать только одну сторону (угадайте какую)? Кто отодвигает от власти лучших людей в республиках и передаёт её подлецам и политиканам? Кто, наконец, стоит за планомерным истреблением лидеров, первых ополченцев, всех тех, кто мог сказать «мы воевали не за это», но не покинул поле боя? Последней (боюсь, что не последней) жертвой был легендарный Александр Захарченко, глава ДНР. Который был подписантом минских соглашений, но всё-таки следовал своей линии. До того и после того было убито – кем именно, иногда приходится только догадываться – множество бойцов. Этот скорбный мартиролог вы, скорее всего, знаете. Как знаете и о бесконечных делёжках доходов и разборок между силовыми ведомствами республик, о раздербанивании всё сокращающихся российских подачек и так далее. Впрочем, о чём говорить, если до сих пор между ДНР и ЛНР существует таможня?

9

Что касается современного Славянска, снова украинского. О нём я слышал разное. Одни говорили, что там продолжается украинский террор. Скудная информация из города это подтверждает: украинцы регулярно радуются, чтосхватили какого-то «пособника боевиков». Множество людей сидят по тюрьмам, дожидаясь суда. А с другой стороны – Украина постаралась наладить в городе «мирную жизнь». Первое время даже подкидывали денег, чтобы показать преимущества украинской власти. Сейчас там регулярно проходят какие-то литературные фестивали (разумеется, литература украинская), выставки, концерты и так далее. Судя по славянским блогам и соцсетям, местные жители стараются не говорить на «эти темы». Их можно понять, чего уж там.

Помнится, в семнадцатом году я беседовал на эту тему с одним компетентным человеком. Который мне сказал, что с точки зрения российской государственности – к которой он имел непосредственное отношение – всё идёт очень даже путём. Особенно его радовало, что жители Донбасса бегут в Россию. «У нас сейчас не хватает рабочих рук» - говорил товарищ – «а этим деться некуда, стоят они недорого». Учитывая и без того нищенские российские зарплаты, можно себе представить, что такое «недорого». Всё остальное государственного человека тоже устраивало. Особенно он подчёркивал, что никаких «русских республик» там не будет, а будет «порядок». Теперь мы видим, что это за порядок.

10

Значит ли это, что на события 2014 года нужно плюнуть и забыть? А то и перекинуться на украинскую сторону – где националисты (украинские) и государство (украинское) едины, и на их стороне весь цивилизованный мир?

Нет, конечно. И потому, что это было бы подлостью – и потому, что историческая память народа является не пассивом, а активом. В том числе и память о поражениях, которые бывают славнее побед. И о несбывшихся мечтах, которые иной раз важнее действительности. И, наконец, о том, что честь, свобода и национальное достоинство всегда достойны восхищения.

Александр Жучковский, написав свою книгу, не только утвердил историческую правду, но и защитил честь достойных людей, отдавших жизнь за русский народ.

В этом её значение.

PS. Пока я писал эту рецензию, произошло следующее. Презентацию книги «85 дней Славянска» в Донецке, намеченную на 30 сентября, запретили местные власти. Причина запрета – участие в презентации Павла Губарева, одного из героев книги и политического оппонента г-на Пушилина, имеющего репутацию ставленника Суркова и очень гибкого политика. Далее - исчезла лидер общественного движения «Свободный Донбасс» депутат Екатерина Губарева, которая собиралась на съезд движения. В её отсутствие было сорвано общее собрание движения. Далее – произошёл взрыв на съезде местной компартии. Что будет дальше – неизвестно.