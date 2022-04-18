Белорусская политэмиграция ищет субъектность в СВО на Украине

Специальная военная операция России на Украине стала удобным поводом для политиков третьих стран напомнить о себе. Попутно и политиканы разных мастей стремятся использовать этот же повод для придания себе значимости большей, чем это могло быть даже в самом смелом полёте воображения.

Особое внимание к себе привлекла Белоруссия, являющаяся союзницей России в нынешнем конфликте. С 24 февраля Армия России использует белорусскую территорию для нанесения ударов по украинской, а также для решения вопросов снабжения и медицинского обеспечения. Владимир Зеленский и другие представители официального Киева считают Белоруссию военно-политическим союзником России, «страной-агрессором», «пособником агрессора». Все эти эпитеты сводятся к тому, что Киев считает Минск частью стороны конфликта, участницей «агрессии» наравне с РФ.

ОБСЕ при этом не называет официальный Минск участником конфликта, «несмотря на то, что Белоруссия допускает использование своей территории для российских атак на Украину». Киев предпочитает такие констатации игнорировать, и такой же подход демонстрируют русофобски ориентированные политические мигранты из Белоруссии.

Много критики обрушилось на Александра Лукашенко и главы его дипломатии Владимира Макея после того, как в начале апреля они заявили требование присутствия официального Минска на переговорах по будущему Украины. В частности, Лукашенко7 апреля на расширенном заседании Совбеза сообщил, что поручил МИД реализовать следующую позицию:

«Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии».Обосновывая необходимость своего участия, он отметил, что «никаких сепаратных за спиной Белоруссии договоренностей быть не может».

В тот же день Макей выступил с заявлением«о необходимости участия Белоруссии в переговорах». Однако ни МИД РФ, ни МИД Украины не продемонстрировали ощущения такой необходимости. Пользователи соцсетей и блогеры тоже задумались над внезапно возникшей необходимостью, а также корректностью использования термина «сепаратные договорённости».

Украинский посол в Белоруссии иронично прокомментировал эти заявления, отметив, что не видит ни пользы, ни смысла в участии Лукашенко или его представителей в украинско-российских переговорах. Игорь Кизим изложил своёмнение 9 апреля на своей странице в Фейсбуке (запрещён в РФ) после посещения белорусского министерства иностранных дел.

По мнению, представителя официального Киева, Россия сама в состоянии донести свою позицию на переговорах без белорусского участия. Кизим в очередной раз подчеркнул участие Белоруссии в конфликте на стороне Москвы и отметил (орфография и пунктуация оригинала):

«Теперь новая "инициатива" - никаких переговоров "по мирному урегулированию ситуации на Украине без участия Беларуси не может быть". Причем озвученная первоисточником инициатива выглядит настолько непонятной, что мне ее не смогли толком объяснить и в МИДе Беларуси, где вчера у меня была встреча. Ведь речь идет об украинско-российских переговорах? Так в каком качестве Беларусь хочет брать участие в них - жертвы, агрессора, миротворца, посредника и т.д. ???».





Дипломаты и главы государство обозначили официальные позиции. Специальная военная операция России наложила отпечаток на выражение мнений общественности. Таковое происходит в разных формах гражданской активности и также заслуживает внимания.

Государственные СМИ Белоруссии, подконтрольные президентской администрации, партии и организации демонстрируют полную лояльность официальному курсу. Таковой, в свою очередь, демонстрирует полную поддержку российской СВО на Украине, однако без белорусского военного участия. Территория предоставляется, однако ни одного солдата и даже ни одного патрона белорусского в спецоперации не задействовано, неоднократно подчёркивал Лукашенко.

Отдельной жизнью живёт белорусская прозападная фронда, чьё влияние резко сократилось во время прошлогодней реакции на события лета-осени 2020 года. Она не исчезала полностью, ведёт закулисную дипломатию и периодически осуществляет вылазки. Из недавних примеров - откровенно ревизионистские выпады минского «союзного парламентария» Валерия Воронецкого против зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Бывший комсомольский лидер, как и его коллега по фронде – осевший в Варшаве политмигрант Павел Латушко, - вовремя перековался в националиста и периодически продвигает, казалось бы, чуждую официальному Минску идеологическую повестку.

Белорусская политэмиграция продвигает такую же повестку, но без лоялизма. Внесистемная прозападная фронда после августа 2020 года представлена преимущественно заграничными центрами. Два главных из них – «офис» экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в Вильнюсе и «Народное антикризисное управление» экс-министра культуры Павла Латушко в Варшаве. Их особенностью является полный отрыв от широких масс в самой Белоруссии, даже элит и даже хоть-сколько заметных групп. По этой причине слово «народный» в аббревиатуре варшавского НАУ выглядит, по меньшей мере, комично.





Оба центра созданы в 2020 году. С тех пор они находятся на полном содержании западных правительств и под опекой их спецслужб. Деятельность обоих центров сводится к PR-кампаниям, формально ориентированным на белорусскую аудиторию. Старшим в иерархии является вильнюсский «офис Тихановской».

Вскоре после заявлений Лукашенко и Макея на тему белорусского участия в российско-украинских переговорах Тихановская выступила с заявлением на эту тему. Как и во многих других случаях, оно было выверено вашингтонскими кураторами.

Выступая на Ютуб-канале «В гостях у Гордона», Тихановская заявила о необходимости участия Белоруссии в переговорном процессе. Из этого следует, что Тихановская поддержала Лукашенко.

Однако не всё так просто, ибо под Белоруссией номинальная «лидерка» части белорусской диаспоры понимает себя. В этом она тоже продемонстрировала солидарность с дискурсом официального Минска. Однако и здесь есть нюанс: Лукашенко и Макей действительно представляют Белоруссию. В политическом лексиконе «Белоруссия» и «официальный Минск» понятия фактически тождественные. Тихановская же пытается казаться представительницей Белоруссии и народа этой постсоветской республики без малейших на то оснований. Примерно тем же самым занимается и её коллега по цеху Латушко.

«Сейчас мы сражаемся и с режимом, и за Украину», - заявила Тихановская в интервью. Примечательно, что «сражения» она проводит в формате ею же ранее объявленной «антивоенной кампании». Как ни парадоксально, но, согласно её же предыдущим заявлениям в рамках этой кампании, «офис Тихановской» содействует направлению граждан Белоруссии на Украину воевать на стороне нынешнего киевского режима. То есть антивоенный и военный аспекты у якобы сражающихся с «режимом Лукашенко» вполне согласуются.

Тихановская также отметила, что в переговорах Киева и Москвы не только должны появиться новые участники, но и переговорщики якобы должны «обязательно учитывать белорусский вопрос». Однако многое указывает на то, что ни Киев, ни тем более Москва даже не догадываются о своих новых обязательствах.





После этого Тихановская пояснила свою позицию в интервью сетевому изданию «Зеркало», дойдя до крайних форм нарциссизма. «Моя задача — быть голосом белорусов, защищать их интересы. Очевидно, что Лукашенко не может представлять белорусский народ: он движим жаждой личной власти и находится под контролем Путина», - сказала она.

Тихановская уточнила, что намерена продвигать в случае чудесного включения себя в переговорный процесс по Украине:

«Мы будем также добиваться освобождения всех заключенных, брошенных за решетку по политическим мотивам, и привлечения виновных к ответственности, а также проведения честных выборов».

На прямой вопрос о своих конкретных предложениях на переговорах, она ответила так:

«Это может быть озвучено на самих переговорах. В первую очередь, мы можем быть надежным партнером и союзником, исполнять взятые на себя международные обязательства, быть гарантом безопасности и донором мира, а не войны».

На этом можно было бы поставить точку, так как степень адекватности Тихановской вполне ясна. Вполне возможно, что у самозванного «голоса белорусов» действительно нет никаких предложений, кроме как перевести обсуждение «войны на Украине» в классический «бульбосрач». С таким же успехом украинско-российский переговорный процесс может быть расширен за счёт вовлечения Молдавии, политиканам которой тоже есть что обсудить в рамках своей местечковой повестки.





Небольшой штрих для полноты картины. На вопрос о возможностях для исполнения заявленных Тихановской обязательствах она ответила так:

«Власть в Беларуси будет избрана на новых свободных выборах. До них я взяла на себя ответственность представлять белорусский народ. Мы готовы вести переговоры со всеми, кто также ищет выход из кризиса, и сформировать переходный кабинет, куда войдут разные силы, в том числе представители номенклатуры и силового блока».





Такие заявления можно было бы назвать безответственными, если бы они исходили не от вашингтонской содержанки, которая не может освободить из мест лишения свободы даже своего мужа – не говоря уж о тысячах политзаключённых и всей Белоруссии. Такие заявления можно было бы критиковать всерьёз, если бы за содержанкой стояла хоть какая-то реальная сила в самой Белоруссии. Однако ничем подобным госпожа Тихановская в реальности не располагает. В том числе и по этой причине провалились попытки её окружения установить контакт с Кремлём.





Претендуя на статус участника переговорного процесса по Украине, прозападная националистическая, откровенно русофобская политэмиграция из Белоруссии не обладает субъектностью. У марионеток и самозванцев нет даже представления о теме процесса, не говоря уж о конструктивных предложениях в рамках альтернативной «дорожной карты» или тому подобного.

Как верно отметил Кизим, статус Лукашенко на двусторонних переговорах с Москвой непонятен. Хотя понятно желание воспользоваться любым поводом, чтобы заявить о себе, обозначить себя в новостных лентах. Участие официального Минска в переговорном процессе сейчас представляется невероятным, а у политэмигрантов их Белоруссии шансов ещё меньше. Многое указывает на то, что у них та же цель при «отзеркаливании» Лукашенко – банально напомнить о себе. Попытка по итогу неудачная, принёсшая гораздо больше вреда, чем пользы с точки зрения теории политической рекламы.

Ещё менее удалось организаторам бенефиса Тихановской поставить под сомнение статус официального Минска как союзника России в СВО на Украине. Впрочем, как говорил известный имиджмейкер, – тем хуже для фактов.





Реалии таковы, что Лукашенко полностью поддерживает союзника в конфликте с Западом, платя взаимностью за поддержку в белорусском кризисном 2020 году. Более того: Минск демонстрирует готовность реализовать 28 союзных программ во исполнение договора о создании Союзного государства, создавать совместные предприятия и совместно противодействовать врагам. Поэтому у Кремля нет резона даже задумываться о свержении Лукашенко сейчас, при напряжении военных и иных ресурсов в условиях жёсткого противостояния с мощнейшим глобальным конгломератом. Украина выступает всего лишь полем битвы.





Зеленский и Тихановская дебютировали в смутные времена, однако стоящие за ними команды оказались разной степени профессионализма. В нынешней грандиозной батальной панораме обанкротившимся марионеткам нет места даже на пятом плане. Акторы разговаривают напрямую.

Мир любой ценой хуже победы любой ценой. Vae Victis. России нужна только победа.