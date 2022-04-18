Путин установил выплаты семьям пограничников в случае их гибели

Президент РФ Владимир Путин установил
дополнительные выплаты по 5 млн рублей для российских пограничников "в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач".