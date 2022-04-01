 

Нанесён удар по штабу украинских войск в Донецкой области

 

 

"Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское, - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. -- Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения".

Также в течение дня поражены сорок военных объектов Украины (в том числе два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК "Бук-М1", одна пусковая установка "Оса"); средствами противовоздушной обороны российских ВКС сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 и четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

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APN.ru