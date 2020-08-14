Освящение и открытие Креста-памятника на братской могиле на Кубани

15 августа 2020 г. у железнодорожного переезда близ х. Курчанский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края состоится уникальное событие – освящение и торжественное открытие Креста-памятника на братской могиле воинов, павших на поле междоусобной брани ровно сто лет назад – 2 (15) августа 2020 года.

Уникальность этого события состоит, прежде всего, в том, что, спустя сто лет, на территории Российской Федерации практически не сохранилось массовых воинских захоронений воинов Белых армий, погибших в годы Гражданской войны 1920-1922 гг. Данное захоронение было обнаружено в исторических изысканий, проведённых членами Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). В ходе этих изысканий удалось также установить имена и биографические данные нескольких погибших воинов. Все погребённые в названной могиле воины – от 59-ти до ста офицеров из 16-ти гренадерских полков Русской Армии – были не только участниками Гражданской, но героями Первой мировой 1914-1918 гг., а некоторые – и участниками Русско-японской 1904-1905 гг. войн.

Инициатором установки Креста-памятника является Русский Обще-Воинский Союза – старейшая русская воинская организация, которая считает своей главной задачей сохранение истории и лучших традиций Русской Императорской Армии, а также памяти об участниках Белого движения.

Как заявил Председатель РОВСа И.Б. Иванов, «установка памятника имеет двоякую цель. Прежде всего – по-христиански похоронить воинов, которые ровно сто лет пролежали в кубанской земле без христианского погребения, без креста и намогильного памятника. Это – христианский долг каждого русского человека. Во-вторых, ещё раз обратить внимание российского общества на то, гражданская война стала величайшей трагедией в истории нашего Отечества, и сегодня эта трагедия должна быть должным образом осмыслена всеми, дабы никогда не повториться на Российской земле. Государство и общество должны решительно осудить братоубийство, как метод ведения политической борьбы. И 100-летие последних сражений на Юге России, исполняющееся в этом году – лучший повод для того, чтобы об этом напомнить. Это – наш гражданский и патриотический долг».

В торжественной церемонии открытия Креста-памятника примут участие представители местной районной и поселковой администраций, Русского Обще-Воинского Союза, местного казачества, специалисты местных музеев, представители молодёжных патриотических организаций.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Бой под Свободными хуторами между 3-м (сводно-гренадерским) батальоном Алексеевского полка и превосходящими по силе красными частями (кавалерийская дивизия Мейера с артиллерией) произошёл в ходе Улагаевского десанта Русской Армии генерала П.Н. Врангеля на Кубань 2 (15) августа 1920 г. Десант это был послан ген. Врангелем для помощи кубанским казакам, в расчете на восстание кубанцев. 15 августа 1920 г. батальон Алексеевцев в течение нескольких часов отбивал атаки красных и только когда закончились патроны, был вынужден начать отступление, при этом попав в окружение. Большинство чинов батальона погибли в бою или взяты в плен. Попавшие в плен офицеры и сестры милосердия, во главе с командиром батальона полковником Сергеем Константиновичем Смирновым, были подвергнуты жестоким истязаниям (на лбах пленных вырезали кресты, отрезали половые органы и т.д). и зарублены. К вечеру подоспевшие Белые части отогнали красную дивизию и заняли Свободные хутора, а раздетые и обезображенные трупы замученных товарищей (всего около 200 человек) похоронили в нескольких братских могила, одна из которых находилась у переезда, где ныне и устанавливается Крест-памятник.

Контактная информация:

Председатель РОВСа (С.-Петербург): Иванов Игорь Борисович, 8-905-250-94-60.

Координатор мероприятия на месте: Никишин Михаил Евгеньевич 8-985-774-51-97.