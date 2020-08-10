Тихановская заявила, что не признаёт итоги выборов в республике и выступает за мирные перемены

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции в Минске заявила, что не признаёт обнародованные Центризбиркомом предварительные итоги выборов в республике.

Согласно предварительным итогам ЦИК Белоруссии за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 4 млн 652 тыс. человек, или 80,23%. При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

Тихановская также заявила, что выступает за мирные перемены и будет делать все, чтобы события в Минске не повторились.

Напомним, что по окончании голосования в центре Минска и других городах 9 августа прошли акции протеста и столкновения протестующих с ОМОНом. СК Белоруссии объявил о возбуждении уголовных дел из-за столкновений и насилия в отношении сотрудников охраны правопорядка.