 

Роспечать предложила создать сервис, который будет распознавать фейковые новости с помощью искусственного интеллекта

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать дата-сервис для проверки достоверности новостей. Об этом сообщается в письме замруководителя Роспечати Ильи Лазарева, направленном в курирующее ведомство Минкомсвязь 31 июля.

С помощью искусственного интеллекта дата-сервис сможет сопоставлять максимальное количество фактов, относящихся к сообщению и выявлять неверные. Траты на разработку этого проекта составят 94 млн руб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Google начинает предоставлять услуги беспроводной связи
» Google согласился удалять ссылки на приватную информацию по требований пользователей в Евросоюза
» Госдума атакует «Яндекс»
» Вслед за Живым Журналом оказался недоступен twitter
» Российская компания "СУП" покупает сервис LiveJournal
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Митинги и коронавирус: почему режим самоизоляции был не нужен

Митинги и коронавирус: почему режим самоизоляции был не нужен

Роспечать предложила создать сервис, который будет распознавать фейковые новости с помощью искусственного интеллекта

  • 16:39
  • 167

В России запретили пополнять наличными анонимные кошельки

  • 22:10
  • 309
Наследство Сердюкова для Шойгу: мифы и реальность. Танки, новейшие и не очень.

Наследство Сердюкова для Шойгу: мифы и реальность. Танки, новейшие и не очень.

Время упоительных историй: иногда они сбываются

Время упоительных историй: иногда они сбываются

Правительство обещает увеличить число бюджетных мест в магистратуре

  • 18:21
  • 603
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru