Роспечать предложила создать сервис, который будет распознавать фейковые новости с помощью искусственного интеллекта
- 04.08.2020, 16:39,
- Новости
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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать дата-сервис для проверки достоверности новостей. Об этом сообщается в письме замруководителя Роспечати Ильи Лазарева, направленном в курирующее ведомство Минкомсвязь 31 июля.
С помощью искусственного интеллекта дата-сервис сможет сопоставлять максимальное количество фактов, относящихся к сообщению и выявлять неверные. Траты на разработку этого проекта составят 94 млн руб.