8 августа в Москве откроется книжная лавка "Листва"

Книжная лавка издательства "Чёрная сотня" -- "Листва" -- уже вызвала истерику в ряде столичных СМИ.

Тем не менее 8 августа состоится торжественное открытие по адресу Москва, улица Жуковского, 4, с.1 (во дворе); пока работает как пункт выдачи заказов.

Два года назад "Листва" открылась в Санкт-Петербурге, а теперь пришла в Москву. Это не только книжный магазин, но и лекторий на 50 мест.



