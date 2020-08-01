 

8 августа в Москве откроется книжная лавка "Листва"

Книжная лавка издательства "Чёрная сотня" -- "Листва" -- уже вызвала истерику в ряде столичных СМИ. 
 
Тем не менее 8 августа состоится торжественное открытие по адресу Москва, улица Жуковского, 4, с.1 (во дворе); пока работает как пункт выдачи заказов.
 
Два года назад "Листва" открылась в Санкт-Петербурге, а теперь пришла в Москву. Это не только книжный магазин, но и лекторий на 50 мест.
 
Деньги на ремонт и отделку помещения помогали собирать читатели. Страница сборов активна до 1 августа.
 

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APN.ru