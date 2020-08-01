8 августа в Москве откроется книжная лавка "Листва"
- 01.08.2020, 12:30,
- Новости
- 186
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Книжная лавка издательства "Чёрная сотня" -- "Листва" -- уже вызвала истерику
в ряде столичных СМИ.
Тем не менее 8 августа состоится торжественное открытие по адресу Москва, улица Жуковского, 4, с.1 (во дворе); пока работает как пункт выдачи заказов.
Два года назад "Листва" открылась в Санкт-Петербурге, а теперь пришла в Москву. Это не только книжный магазин, но и лекторий на 50 мест.