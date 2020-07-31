 

Москвичи не страдают из-за отсутствия мигрантов и готовы работать

По данным исследования аналитического центра "Авито. Работа", 43% москвичей считают, что закрытые границы, благодаря которым мигранты не могут вернуться в Россию, -- это хорошо. 49% относятся к этому нейтрально. Лишь 8% москвичей считают, что мигранты помогают поддерживать экономику.
 
Ещё более интересны цифры, свидетельствующие о желании москвичей занять, в том числе, трудовые места мигрантов: о своей готовности работать строителями и дворниками сказали 28% опрошенных. 37% признались, что рассматривают такую возможность только в самом крайнем случае.
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APN.ru