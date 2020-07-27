 

Полмиллиона британцев увлеклись выпивкой за время карантина

Газета "Дейли Мейл" пишет, что за время карантина число британцев, выпивающих по пять бутылок вина в неделю, увеличилось на треть и теперь составляет 2,2 млн человек.
 
В первую очередь это касается женщин 30-40 лет, которые, предположительно, почувствовали большое напряжение из-за необходимости совмещать работу и заботу о детях, а также в целом людей среднего возраста, чувствующих неуверенность в завтрашнем дне. В группе от 35 до 44 лет число пьяниц (heavy drinkers) практически удвоилось, увеличившись на 178.700 человек.
 
В то же время потребление аналогичного количества алкоголя в возрастной группе 18-24 года несколько уменьшилось.
 
Предположительно, в последующие годы увеличение потребления алкоголя окажет влияние на здоровье нации.
 

 

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APN.ru