Полмиллиона британцев увлеклись выпивкой за время карантина

Газета "Дейли Мейл" пишет , что за время карантина число британцев, выпивающих по пять бутылок вина в неделю, увеличилось на треть и теперь составляет 2,2 млн человек.

В первую очередь это касается женщин 30-40 лет, которые, предположительно, почувствовали большое напряжение из-за необходимости совмещать работу и заботу о детях, а также в целом людей среднего возраста, чувствующих неуверенность в завтрашнем дне. В группе от 35 до 44 лет число пьяниц (heavy drinkers) практически удвоилось, увеличившись на 178.700 человек.

В то же время потребление аналогичного количества алкоголя в возрастной группе 18-24 года несколько уменьшилось.

Предположительно, в последующие годы увеличение потребления алкоголя окажет влияние на здоровье нации.







