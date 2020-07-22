Россиянам подкинут денег на внутренний туризм

Правительство России намерено выделить 15 млрд. рублей на субсидирование внутреннего туризма. Выполнив ряд условий, путешественники по России смогут вернуть часть денег, потраченных на поездку.

Туры должны приобретаться через платёжную систему МИР. При покупке тура от 25 000 до 50 000 рублей на карт вернётся 5 000 рублей.

При покупке тура стоимостью от 50 000 до 75 000 рублей на карту вернётся 10 000 рублей.

Для туров стоимостью 75 000 и выше -- 15 000 рублей.

Туристическое направление должно быть выбрано из списка, предложенного Ростуризмом; частичный возврат средств возможен за поездки, совершённые с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что для Краснодарского края и Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга этот срок назначен вне высокого сезона -- с 1 октября.



