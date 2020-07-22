 

"Мы имеем дело с массовой истерией": израильский врач поставил под сомнение исключительную опасность коронавируса

 
Израильский врач-реабилитолог Виктор Леви поставил под сомнение исключительную опасность ковида-19, указав, что даже по данным ВОЗ (которые считаются в сторону увеличения), смертность от ковида сопоставима со смертностью от сезонного гриппа.
 
Леви указал, что так называемый "рост числа инфицированных" происходит от целенаправленного поиска инфицированных, а рост числа "тяжёлых больных" в Израиле связан с изменением параметров, кого считать тяжёлыми больными.
 
Врач считает, что количество действительно тяжёлых больных далеко от того, чтобы здравоохранение с ними не справлялось, и указывает на то, что карантин не может продолжаться бесконечно, поскольку будет иметь самые удручающие последствия. По его мнению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире войдёт в русло тогда, когда перестанет педалироваться.
 
Полностью выступление Виктора Леви можно посмотреть здесь.

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