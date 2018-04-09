 

Богатейшие люди России за полдня потеряли более $3 млрд

За первую половину сегодняшнего дня российские бизнесмены, попавшие под санкции США, потеряли $3,3 млрд. Об этом сообщает газета «Ведомости», опираясь на оценочные данные их состояния, публикуемые журналом Forbes в режиме реального времени.

Отметим, что совокупное состояние миллиардеров, оказавшихся под санкциями, на 15:00 оценивалось в $32,5 млрд.

Больше всего досталось Олегу Дерипаске, чье состояние со вчерашнего дня сократилось на $1,3 млрд. Напомним, что новый список санкций против РФ Вашингтон обнародовал 6 апреля. В нем оказались 26 человек и 15 компаний, 8 из которых контролируются Олегом Дерипаской или его структурами.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Олиграхи Санкции Правительство
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