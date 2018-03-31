Уроки Кемерова
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Хоть и с некоторым
запозданием, несколько тезисов по итогам политического кризиса вокруг пожара в
Кемерове.
- Произошла
ужасная трагедия, погибли люди. Особенно жалко детей. Общество было шокировано
произошедшим и требовало от власти действий. И тут случилось несколько
нехороших «сюрпризов».
- Политический
режим крайне легко перешел в стадию неконтролируемого обвала.
- Это
проявилось в том, что лояльных власти митингующих, требовавших всего лишь
наказать виновников в случившемся, стали шельмовать как «пиарящихся на крови».
Вице-губернатор Сергей Цивилев умудрился обвинить в этом Игоря Вострикова,
человека, у которого в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра.
- Губернатор
Кемерова Аман Тулеев официально извинился. Правда, не перед семьями погибших, а
почему-то перед президентом Путиным.
- Член
Совета Федерации Елена Мизулина выступила в телепередаче Владимира Соловьева и
выразила «слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу
Путину».
- Конечно,
всё это можно считать мнениями частных лиц, пусть и высокопоставленных. Но
возникшая ситуация наглядно продемонстрировала разрыв между чиновничеством и
народом.
- Выяснилось,
что в ситуации кризиса высокопоставленные чиновники не умеют ничего, кроме как
обвинять народ в шпионаже на иностранные разведки, а также славить президента.
- В
наличии не просто разрыв между властью и народом, но и отсутствие всякого
доверия и солидарности между ними. Низы не доверяют верхам, верхи не солидарны
с низами.
- Разрыв
между обществом и государственной властью такой, что на митингах звучали призывы
к привлечению к расследованию пожара в Кемерове «международных наблюдателей». Зачем
нужны наблюдатели в регионе, где губернатор получает на выборах 95% голосов?
- Риторическая
стратегия, обвиняющая протестующих в том, что они
хулиганы-наркоманы-иностранные шпионы, обычно применяется за пять минут до
краха режима.
- Однако
президент Путин только что одержал победу на выборах с превосходным результатом
в 77% голосов. Выходит, несмотря на колоссальный рейтинг президента, сама
система власти испытывает дефицит доверия и в любой момент может просто
рухнуть, поскольку держится буквально на волоске. От прямого бунта её не
защищает почти ничего.
- Мы
наглядно видим на примере митингов в Кемерове (Волоколамске, далее везде) попытки
людей заставить власть быть солидарной с ними, откликаться на их законные
требования. Получается пока плохо.
- В
ответ на требования жителей Волоколамска закрыть свалку звучат обвинения в майдане.
В ответ на требования жителей Кемерова расследовать пожар и предоставить
информацию – в нем же.
- Похоже,
в нашем обществе окончательно приказали долго жить легальные механизмы
взаимодействия между властью и обществом. Власть не умеет разговаривать со
своим сувереном – народом, ненавидит его, боится и считает народ бунтовщиком,
майданщиком и иностранным шпионом.
- Поэтому
сейчас проблема не только в отставках губернаторов (Тулеев давно «пересидел»
свой срок), а в налаживании механизмов, с помощью которых избиратели смогут
реализовывать свою волю, не прибегая к митингам и битью красивых чиновничьих
лиц.
- И
главный вопрос – будет ли налажена подобная система или все останется «как есть»,
то первого реального кризиса доверия.
- Результат
в 95% голосов на выборах не гарантировал сохранения власти губернатору Тулееву.
Об этом стоит задуматься главам регионов, побеждающим на выборах с
головокружительными результатами народного одобрения. Да и не только им.