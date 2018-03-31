 

Уроки Кемерова

Хоть и с некоторым запозданием, несколько тезисов по итогам политического кризиса вокруг пожара в Кемерове.

  1. Произошла ужасная трагедия, погибли люди. Особенно жалко детей. Общество было шокировано произошедшим и требовало от власти действий. И тут случилось несколько нехороших «сюрпризов».
  2. Политический режим крайне легко перешел в стадию неконтролируемого обвала. 
  3. Это проявилось в том, что лояльных власти митингующих, требовавших всего лишь наказать виновников в случившемся, стали шельмовать как «пиарящихся на крови». Вице-губернатор Сергей Цивилев умудрился обвинить в этом Игоря Вострикова, человека, у которого в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра. 
  4. Губернатор Кемерова Аман Тулеев официально извинился. Правда, не перед семьями погибших, а почему-то перед президентом Путиным. 
  5. Член Совета Федерации Елена Мизулина выступила в телепередаче Владимира Соловьева и выразила «слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину». 
  6. Конечно, всё это можно считать мнениями частных лиц, пусть и высокопоставленных. Но возникшая ситуация наглядно продемонстрировала разрыв между чиновничеством и народом. 
  7. Выяснилось, что в ситуации кризиса высокопоставленные чиновники не умеют ничего, кроме как обвинять народ в шпионаже на иностранные разведки, а также славить президента. 
  8. В наличии не просто разрыв между властью и народом, но и отсутствие всякого доверия и солидарности между ними. Низы не доверяют верхам, верхи не солидарны с низами. 
  9. Разрыв между обществом и государственной властью такой, что на митингах звучали призывы к привлечению к расследованию пожара в Кемерове «международных наблюдателей». Зачем нужны наблюдатели в регионе, где губернатор получает на выборах 95% голосов? 
  10. Риторическая стратегия, обвиняющая протестующих в том, что они хулиганы-наркоманы-иностранные шпионы, обычно применяется за пять минут до краха режима.
  11. Однако президент Путин только что одержал победу на выборах с превосходным результатом в 77% голосов. Выходит, несмотря на колоссальный рейтинг президента, сама система власти испытывает дефицит доверия и в любой момент может просто рухнуть, поскольку держится буквально на волоске. От прямого бунта её не защищает почти ничего. 
  12. Мы наглядно видим на примере митингов в Кемерове (Волоколамске, далее везде) попытки людей заставить власть быть солидарной с ними, откликаться на их законные требования. Получается пока плохо. 
  13. В ответ на требования жителей Волоколамска закрыть свалку звучат обвинения в майдане. В ответ на требования жителей Кемерова расследовать пожар и предоставить информацию – в нем же. 
  14. Похоже, в нашем обществе окончательно приказали долго жить легальные механизмы взаимодействия между властью и обществом. Власть не умеет разговаривать со своим сувереном – народом, ненавидит его, боится и считает народ бунтовщиком, майданщиком и иностранным шпионом. 
  15. Поэтому сейчас проблема не только в отставках губернаторов (Тулеев давно «пересидел» свой срок), а в налаживании механизмов, с помощью которых избиратели смогут реализовывать свою волю, не прибегая к митингам и битью красивых чиновничьих лиц. 
  16. И главный вопрос – будет ли налажена подобная система или все останется «как есть», то первого реального кризиса доверия. 
  17. Результат в 95% голосов на выборах не гарантировал сохранения власти губернатору Тулееву. Об этом стоит задуматься главам регионов, побеждающим на выборах с головокружительными результатами народного одобрения. Да и не только им. 

 

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