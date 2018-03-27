 

В России объявлен национальный траур в связи с трагедией в Кемерово

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом объявил национальный траур 28 марта в связи с трагедией в Кемерово. 
 
 

В Кузбассе ранее уже был объявлен трехдневный траур. Также Кемеровскую область в ее скорби поддержали некоторые регионы страны: среди  объявивших траур Красноярский край, Брянская область, Приморье и другие.

Напомним читателям, что страшный пожар в кемеровском торговом центре, вспыхнувший 25 марта, унес жизни 64 человек, из которых более 40 — дети.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru