 

В здании Верховной Рады задержана Надежда Савченко

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за лишение неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко и дали согласие на ее арест. 

Сначала ей был зачитан текст подозрения, а затем она была задержана в здании парламента, сообщает РИА Новости. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента.

"На основании постановления Верховной рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Савченко Надежды депутатской неприкосновенности, предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения… Задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений", — заявил следователь СБУ, обращаясь к Савченко.

Напомним читателям, что ранее два года назад, 22 марта 2016 года, росссийский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения в колонии общего режима.
 
АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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