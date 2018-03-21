 

Следом за Великобританией ЧМ-2018 могут бойкотировать Швеция, Исландия и Дания

Правительство Дании, Исландии и Швеции рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018 в России из-за отравления Сергея Скрипаля. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

Как утверждают журналисты исландской телерадиокомпании RUV, глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон сообщил, что отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018 в настоящий момент рассматривается, однако окончательного решения пока принято не было.

Пресс-секретарь шведского МИДа Пер Энеруд также заявил, что отказ официальных лиц от поездки на чемпионат по футболу сейчас активно обсуждается. 

Точно такой же позиции придерживаются  власти Дании, которые пока не объявили о решении бойкотировать мундиаль.

Напомним читателям, что британские власти призывают бойкотировать проведение ЧМ-2018 из-за отравления Сергея Скрипаля неизвестными преступниками, которых бездоказательно связывают с российскими спецслужбами.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Футбол
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