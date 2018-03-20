 

Трамп не поздравил Путина

Редакция АПН крайне разочарована сообщениями о том, что Дональд Трамп не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, вырванной нашим национальным лидером в тяжелейшей борьбе с Максимом Сурайкиным.
 
По заявлению представителя администрации Трампа Хогана Гидли "победа не стала сюрпризом и поздравлений не планировалось".
 
Мелочно. Мелочно и низко, господа Гидли и Трамп!
 
Путин то Дональда Трампа поздравлял, да и самого Путина поздравили даже его активные критики Ангела Меркель, и Франк-Вальтер Штанмайер и Эммануель Макрон. Фактически, подобным демаршем Дональд Трамп поставил себя на уровень какого-то Порошенко.
 
Неожиданно и разочаровывающе.
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