Трамп не поздравил Путина

Редакция АПН крайне разочарована сообщениями о том, что Дональд Трамп не будет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, вырванной нашим национальным лидером в тяжелейшей борьбе с Максимом Сурайкиным.

По заявлению представителя администрации Трампа Хогана Гидли "победа не стала сюрпризом и поздравлений не планировалось".

Мелочно. Мелочно и низко, господа Гидли и Трамп!

Путин то Дональда Трампа поздравлял, да и самого Путина поздравили даже его активные критики Ангела Меркель, и Франк-Вальтер Штанмайер и Эммануель Макрон. Фактически, подобным демаршем Дональд Трамп поставил себя на уровень какого-то Порошенко.

Неожиданно и разочаровывающе.

