 

Сурайкин проиграл выборы

МОСКВА. Практически сенсацией заканчиваются выборы Президента России, проходившие сегодня по всей стране и, возможно, даже где-то за рубежом. Вопреки всеобщей уверенности экспертного сообщества, прогнозам многочисленных аналитиков и всенародной поддержке на местах, Максим Александрович Сурайкин не сумел получить ключи от Кремля.
 
Хотя голоса ещё не подсчитаны до конца, но данные exit-pollов, а так же предварительные результаты ЦИК дают вполне однозначную, в чём-то разочаровывающую картину. На выборах одержал убедительную победу ещё вчера казавшийся "тёмной лошадкой" Владимир Путин, а кандидат от партии "Коммунисты России", зачем-то организованной, как сообщают нам слухи, господином Богдановым, уверенно борется за предпоследнее место в списке кандидатов с товарищем Бабуриным.
 
Ну, если с Бабуриным всё, как минимум ясно, в том числе и смысле его участия в выборах, то планы мятёжного и харизматичного Макса совершенно скрыты и туманны.
 
Объявит ли Сурайкин выборы нелегитимными? Будет ли добиваться перевыборов в третьем туре? Организует ли, в конце-то концов, в Москве Майдан?
 
Нет прозрачности в этом ну совершенно никакой.
 
Одно очевидно - модель входа в большую российскую политику через участие в президентских выборах по принципу "точно не добегу, но уж, как минимум, согреюсь", начатая, кажется, с подачи Мартина Люциановича Шаккума, с каждым годом работает всё хуже и хуже.
 
Дадут ли Грудинину Губернатора? Почти очевидно, что да, хотя вряд ли для этого подвинут Воробьева. Впрочем, с этого активиста и поста члена Совфеда хватит.
 
Получит ли Собчак статус звезды российской несистемной оппозиции? Вполне реально, тем более, что публика уже давно начала забывать мнимое противостояние Явлинского и Гайдара, а тут опять будут два непримиримых между собой лидера, одна чудеснее другого. Кстати, и партию Яблоко в таком раскладе было бы вполне логично передать в руки бывшему яблочнику Навальному, а престарелого Григория отправить в компанию к Зюганову, на политическую пенсию.
 
Но чем? Чем займётся в новой политической реальности, спутавшей многие нетривиальные планы и расклады, Сурайкин?
 
Редакция АПН опасается, что на разгадку этого ребуса у российской полит-тусовки уйдут ближайшие 6 лет.
 

 
теги: Выборы президента РФ
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