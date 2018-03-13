Опасные совпадения

И вот ведь что удивительно.
Из СССР/РФ бежали на Запад множество людей. Не в смысле "эмигрировали", а именно бежали - потому что были в чём-то виноваты.
Например, злой гений Гусинский, глумившийся над российской государственность в хвост и в гриву. Живёт себе жирно да гладко в Израиловке, в ус не дует. И вообще никто из сваливших в Израиловку никаких проблем с российским спецслужбами не имеет. Живут сладко-сладко, никого не боятся.
Или, скажем, уехавшие в США. Чего бы они тут не наделали - в Америке они как за каменной стеной. Тот же Родченков, например. У него всё зашибись и будет зашибись, никто его не тронет.
Не помню, сбегал ли кто-нибудь в Гондурас. Но что-то мне подсказывает, что гондурасская государственность Россиюшке не по зубам.
Есть только одна страна, где с российскими беглецами всё время происходят неприятности. Это Британия.
Вот тут да. Буквально не успели оплакать Литвиненко, как Березовский сам себя шарфиком удавил. Слёзы не высохли, как Скрипаля вместе с дочкой траванули какой-то экзотикой. И ведь не первые они и не последние.
Возникает два закономерных вопроса. Первый - почему именно Британия так опасна для российских изменничков? И второй - а почему они туда едут? Чай, не дураки, статистика-то известная?
Ну а теперь поговорите о конспирологии, милые мои.