Опасные совпадения

И вот ведь что удивительно.

Из СССР/РФ бежали на Запад множество людей. Не в смысле "эмигрировали", а именно бежали - потому что были в чём-то виноваты.

Например, злой гений Гусинский, глумившийся над российской государственность в хвост и в гриву. Живёт себе жирно да гладко в Израиловке, в ус не дует. И вообще никто из сваливших в Израиловку никаких проблем с российским спецслужбами не имеет. Живут сладко-сладко, никого не боятся.