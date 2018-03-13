Пользователи мессенджера Telegram подали иск против ФСБ

Пользователи популярного мессенджера Telegram обратились с коллективным иском в Мещанский суд Москвы. Они требуют признать незаконными действия ФСБ, которая добивается предоставления ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сегодня сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката организации «Роскомсвобода».





«Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — сообщает СМИ.





В заявлении утверждается, что силовики ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом и создают большую угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации пользователей Telegram.





Таким образом, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституцией РФ.





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