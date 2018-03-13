 

Агентов ФБР не пустили к Рыбке

БАНГКОК. Агентов Федерального Бюро Расследований, пожелавших встретиться с бобруйской Рыбкой, не так давно заселившейся в миграционную тюрьму Бангкока не пустили на порог.
 
Ранее "охотница" с отсутствующей социальной ответственностью заявляла в своём обращении к американским властям о том, что обладает важными сведениями о закулисном взаимодействии российских властей и президента США Трампа.
  
В этой новости гомерично всё, отмечает редакция АПН. И то, что Анастасия Рыбка об этом заявила, и то что поверили и поехали, и то, что не пустили. Иные редакционные комментарии, кажется, излишни.
 

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