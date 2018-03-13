Путин приехал в Махачкалу

МОСКВА-МАХАЧКАЛА. На фоне продолжающейся общедагестанской операции по арестам и посадкам коррумпированных должностных лиц президент России Владимир Путин прибыл в столицу региона Махачкалу.

Он планирует, по официальной версии, провести встречу с общественностью и совещание о путях развития региона.

Фактически же, Путину предстоит принять на месте ряд непростых решений. В частности, о том, кого сажать на место тотально проворовавшихся местных руководителей на фоне того, что регион превратился в коррупционный полигон. Убедительно незапятнанных лиц, которым можно было бы хоть как-то доверять, здесь, кажется, нет.

Редакция АПН предлагает использовать крымский опыт и заслать в Дагестан чиновников со всей страны. Кажется, ничего другого просто тут и не остаётся.



