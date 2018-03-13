 

Путин приехал в Махачкалу

МОСКВА-МАХАЧКАЛА. На фоне продолжающейся общедагестанской операции по арестам и посадкам коррумпированных должностных лиц президент России Владимир Путин прибыл в столицу региона Махачкалу.
 
Он планирует, по официальной версии, провести встречу с общественностью и совещание о путях развития региона.
 
Фактически же, Путину предстоит принять на месте ряд непростых решений. В частности, о том, кого сажать на место тотально проворовавшихся местных руководителей на фоне того, что регион превратился в коррупционный полигон. Убедительно незапятнанных лиц, которым можно было бы хоть как-то доверять, здесь, кажется, нет.
 
Редакция АПН предлагает использовать крымский опыт и заслать в Дагестан чиновников со всей страны. Кажется, ничего другого просто тут и не остаётся.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Владимир Путин признан самым влиятельным человеком планеты
» Д.Медведев получил звание "Почетный орленок"
» Владимир Путин прибывает во Владикавказ
» Путин: Евдокимов был человеком исключительного таланта
» Путин отстоял Дальний Восток
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Стальной порядок Дональда Трампа

Стальной порядок Дональда Трампа

Яд измены

Яд измены

Писатель (воспоминания о будущем)

Писатель (воспоминания о будущем)

Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Опасные совпадения

Пользователи мессенджера Telegram подали иск против ФСБ

  • 21:41
  • 170

Агентов ФБР не пустили к Рыбке

  • 17:16
  • 284

Путин приехал в Махачкалу

  • 17:09
  • 265

«Золотая судья» Елена Хахалева крышевала теневой бизнес по обналичиванию

Си Цзиньпин получил одобрение на бессрочное правление

  • 12:59
  • 562
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru