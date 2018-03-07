 

ЦИК РФ отказался снять Грудинина с выборов из-за счетов в Швейцарии

Центризбирком РФ не станет рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина из-за его счетов в Швейцарии, которые были незадекларированы, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Снять кандидата может только Верховный суд. Сегодня никаких заявлений по этому поводу нет. В информации, которую мы получили, нет утверждений о том, что у Павла Грудинина есть незакрытые счета. Были обнаружены дополнительные счета по состоянию на 31 декабря, и нам сообщили наличие денег на них. На основании информации в том виде, в котором мы ее имеем, закон не предусматривает снятие кандидата с выборов. Он должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации, то есть 12 января. Грудинин написал нам, что закрыл. Мы верим ему на слово", - публикует комментарий Булаева "Новая газета".

Как утверждает чиновник, данные о зарубежных счетах Грудинина будут отражены в тексте дополнительных вкладышей информационных плакатов, размещенных на избирательных участках.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на члена ЦИК Александра Кинева сообщило, что данные о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных Грудининым, будут обсуждаться на заседании Центральной избирательной комиссии 7 марта. По словам Кинева, "наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу является безусловным основанием для снятия кандидата". Однако, ЦИК не обсуждал вопрос обращения в Верховный суд РФ с иском об отмене регистрации Грудинина.

Напомним читателям, что 5 марта зампредседателя ЦИК Булаев сообщил о наличии информации от налоговой службы Швейцарии о наличии у Грудинина на момент выдвижения его в кандидаты на пост президента 13 счетов в швейцарских банках. Он рассказал, что, согласно данным швейцарских коллег, на них находились около миллиона долларов, и в том числе более 174 унций золота.

"Все это не было задекларировано, а ЦИК не был проинформирован о наличии этих счетов в Швейцарии", - подчеркнул зампред Центризбиркома.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Выборы президента РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Золотой актив Павла Грудинина
» Швейцария разморозила счета ЮКОСа
» Почему и в каком качестве раскручивают Грудинина
» МВД решило защитить Навального от его команды
» Пресса сообщила об аресте счетов Елены Скрынник
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Писатель (воспоминания о будущем)

Писатель (воспоминания о будущем)

Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

ЦИК РФ отказался снять Грудинина с выборов из-за счетов в Швейцарии

  • 16:21
  • 0

Прокурорский беспредел и коррупция стали обычным явлением на Кубани

«Роснефть» просит у Путина 145 млрд в виде налоговых льгот

  • 12:26
  • 189

Оскар-2018 - рекордный провал не случаен

  • 08:42
  • 239

Открытое письмо Президенту Путину

Золотой актив Павла Грудинина

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru