ЦИК РФ отказался снять Грудинина с выборов из-за счетов в Швейцарии

Центризбирком РФ не станет рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина из-за его счетов в Швейцарии, которые были незадекларированы, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.





"Снять кандидата может только Верховный суд. Сегодня никаких заявлений по этому поводу нет. В информации, которую мы получили, нет утверждений о том, что у Павла Грудинина есть незакрытые счета. Были обнаружены дополнительные счета по состоянию на 31 декабря, и нам сообщили наличие денег на них. На основании информации в том виде, в котором мы ее имеем, закон не предусматривает снятие кандидата с выборов. Он должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации, то есть 12 января. Грудинин написал нам, что закрыл. Мы верим ему на слово", - публикует комментарий Булаева "Новая газета".





Как утверждает чиновник, данные о зарубежных счетах Грудинина будут отражены в тексте дополнительных вкладышей информационных плакатов, размещенных на избирательных участках.





Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на члена ЦИК Александра Кинева сообщило, что данные о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных Грудининым, будут обсуждаться на заседании Центральной избирательной комиссии 7 марта. По словам Кинева, "наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу является безусловным основанием для снятия кандидата". Однако, ЦИК не обсуждал вопрос обращения в Верховный суд РФ с иском об отмене регистрации Грудинина.





Напомним читателям, что 5 марта зампредседателя ЦИК Булаев сообщил о наличии информации от налоговой службы Швейцарии о наличии у Грудинина на момент выдвижения его в кандидаты на пост президента 13 счетов в швейцарских банках. Он рассказал, что, согласно данным швейцарских коллег, на них находились около миллиона долларов, и в том числе более 174 унций золота.





"Все это не было задекларировано, а ЦИК не был проинформирован о наличии этих счетов в Швейцарии", - подчеркнул зампред Центризбиркома.





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