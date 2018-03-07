Оскар-2018 - рекордный провал не случаен

8-летняя жительница мексиканской деревни Сочитл Гваделупе Крус Лопес стала лауреатом премии факультета ядерной физики крупнейшего ВУЗа Мексики - Национального автономного университета. Поводом к выдаче награды стал "разработанный" юной исследовательницей нагреватель для воды, работающий за счет солнечной энергии и сделанный полностью из говна и палок: пластиковых бутылок, шланга, деревянных брусков и стеклянных перегородок из старого холодильника фактической стоимостью около 600 рублей на наши деньги.

В принципе, вышецитированная новость, разнесённая по миру средствами массовой информации, исчерпывающе описывает содержание процессов, происходящих в современном мировом кинематографе, в частности, с номинацией фильмов и людей на всякие престижные награды, а так же и самими награждениями.

В этом месте мы, по правилам жанра, должны были бы включить политкорректность, состроить умильную рожу, и сказать, что мол дети наше будущее и юное дарование, против которого мы не имеем ничего лично...

Но хрен там. Намыленный по самые гланды либеральной пропагандой читатель если и ждёт от нас в этом месте рифмы "розы", то получит их разве что в виде удара букетом этих чудесных цветов по физиономии.

Мы имеем против. Потому что юное дарование, по правилам того же жанра, начали встраивать в ту самую поганую систему публичных высказываний, которая по итогам своих действий (и мы это увидели) полностью девальвировала имевшую ранее место практику внутренних общественных взаимных оценок. Ту практику которая и создаёт реальный престиж гениям и талантам, продвигая их и отбрасывая назад посредственностей и ничтожеств. Ту практику, которую каждая выдача премий от факультета ядерной физики юным недотёпам полностью спускает в унитаз.

По словам юного дарования, "это - экологичное изобретение, доступное людям с любым доходом".

Лучше бы не высказывалось юное дарование. Не несло пургу на весь мир и не выпячивало свои детские милые глупости. Ребёнок не виноват в том, что его запрограммировали говорить взрослые поганцы. Но из таких запрограммированных поганцами ребёнков и вырастает в итоге коллективное политкорректное мурло, которое считает, что оно право имеет, а люди таланта и недюжинного трудолюбия, реально производящие качественные, сложные и трудоёмкие вещи, должны подвинуться и прогнуться, освободив мурлу жизненное пространство.

К получившемуся по результатам социальному продукту мы не питаем ни малейших симпатий, как бы не были няшны маленькие девочки.

Поэтому мы и заявляем, твёрдо и не двусмысленно. Сочитл Гваделупе Крус Лопес место во втором классе мексиканской начальной школы, а не на факультете ядерной физики. Сам факт её награждения выглядит оскорблением для науки. И годы пройдут - а оскорбление останется.

Ровно всё то же самое мы имеем сказать и про престижную международную кинопремию Оскар. Как сообщают СМИ, телерейтинг юбилейной, 90ой церемонии вручения «Оскара» американской киноакадемии оказался наиболее низким в истории кинопремии. По сравнению с 2017ым годом он провалился на 19%. Другими словами, примерно на 6.3 млн. человек. Сама церемония, длившаяся 3 часа 50 минут оказалась самой продолжительной с 2007 года.

Объём не заменил вкуса.

А сам провал популярности премии находится в том же ряду, что и провал популярности Олимпиады в Пхенчане.

И там и там - мерзкие скандалы вокруг происходящего, организованные, скажем уж честно, по натянутым основаниям путём бездоказательных обвинений большого количества людей чёрти в чём.

С мгновенной травлей в СМИ, безо всякой возможности оправдаться и прещением к основной деятельности по соображениям "аморальности".

Результат был немного предсказуем.

Причинно-следственная связь совершенно недвусмысленная. И источник проблемы не в том, что кто-то тут не любит рептилоидов и уборщиц, а в том, что общество у нас давно и отвратительно потакает "общественности", которая тащит даже не ложных кумиров, а какие-то кучки мусора на неподобающие им престижные места.

Маленьким девочкам не место на факультетах ядерной физики, а политкорректный трэш не заслуживает и одной статуэтки.

Пока общество это не уяснит - будет не просто обречено жрать дерьмо. Оно будет обречено слушать моралите и обвинения по поводу своего морального падения в связи с малейшей тенью неудовольствия от вкуса этого дерьма.

Желающие прочесть эти морали будут находиться пока за это платят деньги вместо удара канделябрами по лицу.