Вашингтон дал согласие на поставки Украине летального оружия

Госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона.





"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - сообщается на сайте ведомства. Проект готовящейся сделки направлен для утверждения в Конгресс.





Напомним, что власти Украины запросили у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом на то, что две из них будут разобраны на запчасти.





"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - цитируют сообщение новостные агентства.





По мнению представителей Госдепартамента, поставки летального оружия "не нарушат базовый военный баланс в регионе".





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