 

Вашингтон дал согласие на поставки Украине летального оружия

Госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - сообщается на сайте ведомства. Проект готовящейся сделки направлен для утверждения в Конгресс. 

Напомним, что власти Украины запросили у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом на то, что две из них будут разобраны на запчасти.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - цитируют сообщение новостные агентства.

По мнению представителей Госдепартамента, поставки летального оружия "не нарушат базовый военный баланс в регионе".

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» США одобрили поставку летального оружия Украине
» Конгресс США призывет Барака Обаму отправить оружие на Украину
» Украина подписала контракты на поставки летального вооружения с 11 странами ЕС
» Украина отменяет "черные списки" российских граждан?
» Россия и НАТО за суверенитет Украины
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Гори, гори ясно!

Гори, гори ясно!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Алексей Кудрин: план Путина невыполним

  • 19:35
  • 283

Вашингтон дал согласие на поставки Украине летального оружия

  • 17:32
  • 250

«Единая Россия» готовится к переходу на электронные праймериз

  • 13:57
  • 314
Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

За оборот криптовалют и других «суррогатов» могут ввести уголовную ответственность

  • 20:12
  • 520
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru