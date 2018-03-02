Вашингтон дал согласие на поставки Украине летального оружия
- 02.03.2018, 17:32,
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Госдепартамент США дал принципиальное согласие на поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона.
"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - сообщается на сайте ведомства. Проект готовящейся сделки направлен для утверждения в Конгресс.
Напомним, что власти Украины запросили у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом на то, что две из них будут разобраны на запчасти.
"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - цитируют сообщение новостные агентства.
По мнению представителей Госдепартамента, поставки летального оружия "не нарушат базовый военный баланс в регионе".
АПН следит за развитием событий.