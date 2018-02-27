Открытое письмо президенту Путину

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту РФ Путину В.В.

Копии: в МВД РФ, в ФСБ РФ

в Генеральную прокуратуру РФ

от руководителей общественных организаций

Республик Татарстан и Башкортостан,

№ 2/18 от 21.02.2018 ответ отправлять на е-мейл m.sheglow@mail.ru

конт. тел. № +7-904-665-31-22

Обращаемся к вам с требованием, чтобы правоохранительные органы РТ прекратили, как мы считаем, необоснованно преследовать и прессинговать жительницу г. Казани Зиятдинову Ольгу Михайловну. Мы возмущены их действиями силовиков в отношении её лично и её семьи.

Зиятдинова Ольга Михайловна – замужем, многодетная мать, воспитывает сыновей. Патриот Родины. Поддерживает политику Президента Российской Федерации – Владимир Владимировича Путина и борется с негативными явлениями, которые власти республики не желают замечать. Преследования происходят из-за ее активной деятельности в расследовании всевозможных преступлений в сфере ЖКХ. Она бьется за справедливость, и на нее началось, как мы считаем, именно по данной причине, давление со стороны правоохранительных органов.

9 февраля 2018 года к ней с обыском ворвались сотрудники правоохранительных органов с ОМОН. Они нарушили её конституционные права, не предоставив возможность сделать звонок и пригласить адвоката. Не найдя ничего в её квартире, ворвавшиеся сотрудники силовых структур, изъяли всю персональную компьютерную технику (планшет, ноутбук, смартфон), электронные носители памяти (флэшки, карты памяти, диски) и даже телефон несовершеннолетнего ребенка. Напугали всю семью, мало того, пытались найти в школе её несовершеннолетнего сына. Ребенок напуган, боится идти в школу, боится выходить из дома. Маме Ольги Михайловны 75 лет. Она имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный работник Министерства обороны РФ». Имеет государственные награды. Ей неоднократно звонили с СК «Зареченский» (с тел. +79178668140). В результате таких действий у неё ухудшилось состояние здоровья.

Мы считаем, что поводом к гонениям и обыску, послужил тот факт, что Ольга Михайловна, как общественник на добровольной основе занималась поиском денег по оплате населением отопления. Как выяснилось, эти деньги были отправлены в офшоры на Сейшельские острова (Постановление о передаче сообщения о преступлении в УБЭП по РТ от 06.10.2017г. вынесено зам. нач. отдела подполковником Д.В. Давутовым).

Ольга Михайловна, в течение 4 лет работала в должности председателя ТСЖ. Как юристу по образованию ей удалось раскрыть все махинации, ухищрения с деньгами по оплате за отопление жителями Ново-Савиновского района. Она на безвозмездной основе помогает людям и не дает недобросовестным управляющим компаниям воровать. В результате деятельности Ольги Михайловны в интересах народа в 2008 году ей уже надевали наручники незаконно. Таким образом, это не первый случай незаконного давления на Ольгу Михайловну.





Общаясь с Ольгой Михайловной, мы знаем ее только с хорошей стороны, как борца за справедливость, против коррупции. Никогда не слышали от нее грубых или бранных слов.

Мы крайне возмущены действиями правоохранительных органов. Требуем немедленно прекратить их неправомерные действия, а по сути – грубые репрессии в отношении Зиятдиновой Ольги Михайловны.



Шашурин Сергей Петрович, депутат Государственной думы Российской Федерации 2 и 3 созывов, депутат Госсовета РТ 1995 г.

Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела международной общественной организации «Русское Собрание»

Эдвард Носов, председатель Комитета по защите русскоязычных родителей и учащихся в Республике Татарстан

Татьяна Смирнова, модератор Интернет-сообщества ВКонтакте «Комитет русскоязычных родителей Татарии»

Борис Бегаев, член правления Общества русской культуры РТ

Виктор Афанасьев, председатель Комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана»

Галина Лучкина, зам.председателя Комитета по защите прав учащихся Башкирии, член Комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана»

Булат Сабиров, зам. Руководителя сообщества «Комитет борьбы с коррупцией в ЖКХ РФ

Еркен Сарсембаев, общественный деятель, независимый правозащитник РФ