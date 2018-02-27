ФСО получила право засекречивать данные высших чиновников и членов их семей

Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Федеральной службы охраны. Указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.



Как говорится в документе, ведомство сможет участвовать в пределах своего допуска "в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ".



ФСО будет также заниматься "обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей". К полномочиям ведомства дополнительно отнесена дача согласия на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальной публикации.



Новые правила разрешают ФСО организовывать и осуществлять на возмездной или безвозмездной основе подготовку кадров для иностранных спецслужб, если это не противоречит принципам осуществления госохраны.



Дополнительно федеральнойая службе предоставлены полномочия по определению списков вещей или грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.



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