Ротенберг будет бесплатно бороться с криминальной субкультурой среди подростков

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил о планах запустить "развлекательно-развивающий" проект для подростков с серией бесплатных лекций. Одна из главных целей проекта - оградить детей от "негативного воздействия улицы", в частности, криминальной субкультуры "Арестантский уклад един" (АУЕ). Об этой инициативе олигарха сегодня сообщает агентство РБК.





"Раньше я уже пересекался с образовательным направлением, когда работал в проекте издательского дома «Просвещение», из которого в итоге вышел. И если в том случае основной целью был бизнес, то сейчас мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду", - заявил Ротенберг, добавив, что все мероприятия будут бесплатными.





По словам миллиардера, будущая сумма инвестиций в проект пока не определена и будет напрямую зависеть от того, насколько эта идея окажется интересной детям. Бизнесмен также отметил, что он не имеет никаких договоренностей с Минобрнауки, Министерством культуры и любыми другими государственными институтами.





АПН следит за развитием событий.



