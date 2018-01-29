Таможня начала контролировать покупки россиян за рубежом

Таможенные службы начали получать оперативные данные о дорогих покупках россиян за рубежом и продолжают усиливать контроль за ввозом товаров в РФ. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости".





Как утверждает источник СМИ в правоохранительных органах, всю информацию о дорогих покупках россиян за границей таможенники получают через систему возврата денег tax free и от иностранных правоохранителей.





Когда некоторые состоятельные российские путешественники вернулись домой после новогодних каникул, они столкнулись с крайне неприятным сюрпризом – в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные детальным списком их дорогих и незадекларированных покупок. "Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил", - прокомментировал происходящее юрист консалтинговой компании.





По словам представителей ФТС, с декабря 2017 г. было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов.

Напомним читателям, что по российским законам в страну можно беспошлинно ввезти товаров общей стоимостью до 10 тысяч евро. Если суммарная стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину в размере 30%. При нарушении этого правила гражданам грозит штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.





АПН следит за развитием событий.



