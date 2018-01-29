 

Таможня начала контролировать покупки россиян за рубежом

Таможенные службы начали получать оперативные данные о дорогих покупках россиян за рубежом и продолжают усиливать контроль за ввозом товаров в РФ. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости". 

Как утверждает источник СМИ в правоохранительных органах, всю информацию о дорогих покупках россиян за границей таможенники получают через систему возврата денег tax free и от иностранных правоохранителей.

Когда некоторые состоятельные российские путешественники вернулись домой после новогодних каникул, они столкнулись с крайне неприятным сюрпризом – в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные детальным списком их дорогих и незадекларированных покупок. "Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил", - прокомментировал происходящее юрист консалтинговой компании.

По словам представителей ФТС, с декабря 2017 г. было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов. 
 
Напомним читателям, что по российским законам в страну можно беспошлинно ввезти товаров общей стоимостью до 10 тысяч евро. Если суммарная стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину в размере 30%. При нарушении этого правила гражданам грозит штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Таможня Налоговая служба
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