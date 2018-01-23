ФСБ требует остановки предприятий в регионах на время ЧМ-2018

ФСБ направила письменные предписания российским промышленным предприятиям, находящимся в регионах проведения матчей ЧМ 2018, в которых говорится о необходимости приостановить работу на время самих соревнований и подготовки к ним. Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.





Если требования силовиков будут выполнены, то производство может прекратиться почти на два месяца - с середины мая до середины июля.





Представители ФСБ ссылаются на указ президента РФ от 9 июня 2017 года об усилении мер безопасности в рамках ЧМ. Согласно правилам, утвержденным на время проведения Чемпионата, прекращается работа "опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества" в регионах, где будут проходить матчи мундиаля (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург).





Руководители компаний должны будут издать специальный указ о прекращении работ и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. Приказ должен содержать перечень участков, цехов и оборудования, которое будет остановлено. Если временно прекратить деятельность предприятия невозможно, то в штаб необходимо направить объяснение и указать, какими могут быть последствия при чрезвычайных ситуациях — экологические и возможное количество жертв.





По словам главы одного из предприятий, что режим приостановки деятельности просят ввести не только на период проведения матчей, но и на время подготовки к ЧМ, то есть с 14 мая. Представители компании утверждают, что сотрудников теперь придется отправить в отпуск, а само предприятие понесет «многомиллионные убытки».





Аналогичные письма получили практически все крупные производства, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова (входит в «Росатом»), завод им. Свердлова (в том числе производит авиационные бомбы), «Синтез», и даже некоторые сельхозпроизводители.





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