ЦИК: за пост президента РФ продолжат бороться 17 кандидатов

Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос о выдвижении на выборы президента РФ трех последних кандидатов, после чего стало ясно, что избирательную кампанию в России продолжат 17 претендентов.





"Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых не вижу", - публикует заявление зампредседателя ЦИК Николая Булаева информационное агентство ТАСС.





Лидер общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец, которая баллотируется от Народной партии России, получила право на открытие специального избирательного счета и теперь может начать сбор подписей в свою поддержку.





Претенденту от Родной партии Марине Копенкиной ЦИК отказал из-за ряда нарушений при проведении съезда и отсутствии необходимых документов.





Депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, которого выдвигала Коммунистическая партия социальной справедливости, сообщил на заседании ЦИКа о снятии своей кандидатуры с выборов из-за нежелания разделять коммунистический электорат.





Окончательный состав участников президентской гонки будет утвержден к 10 февраля после предоставления в ЦИК подписей избирателей.





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