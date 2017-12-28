«Справедливая Россия» приказала долго жить

На выборах в марте 2018 года «Справедливая Россия» впервые за многие годы не станет выдвигать своего кандидата. Вместо этого партия поддержала кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина. Теперь представители партии войдут в структуры избирательного штаба Путина и будут участвовать в инициативной группе по его выдвижению.





Сергей Миронов, выступая на съезде, заявил, что Путин является «единственным социалистом» в России, а программа действующего президента по многим пунктам совпадает с программой партии. Кроме того, чтобы хоть как-то оправдать капитуляцию партии перед выборами, Миронов подчеркнул важность самовыдвижения Путина. По его словам, для партии было «принципиально важно», что Путин не стал выдвигаться от «Единой России».





Безоговорочная капитуляция «Справедливой России» - вовсе не новость. С середины 2012 года партия полностью поддерживает курс Владимира Путина без каких либо заявок на оппозиционность. На парламентских выборах 2016 года справедливороссы солидаризировались с единороссами и во многих аспектах действовали совместно.





Однако, отказ от участия в выборах президента со своим собственным кандидатом - это знаковый шаг, демонстрирующий сильнейший кадровый и идеологический кризис в партии. У справедливороссов нет настоящего лидера, вокруг которого могли бы сплотиться партийцы, а также отсутствуют собственная уникальная повестка и программа.





Скорее всего, до следующего избирательного сезона партия просто не доживет. Это стало особенно очевидно после ухода Елены Мизулиной, которая была одной из самых ярких политиков партии.



