 

Правительство России окончательно опустошило Резервный фонд страны

Российское правительство сообщило о том, что средства Резервного фонда страны исчерпаны. Со следующего года в дело пойдут деньги Фонда национального благосостояния. Об этом сегодня заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей», - цитирует министра финансов агентство ТАСС.

Надо отметить, что накануне президент России Владимир Путин похвалил российское правительство за проделанную работу.

«Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но, на мой взгляд, и более того: по сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», - считает президент.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Правительство
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