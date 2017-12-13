 

Силовики заплатят за помощь в раскрытии преступлений

Министерство внутренних дел собирается начать выдачу специальных премий гражданам за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. Размер вознаграждения может составить от 500 тыс. до 3 млн рублей и даже больше - предельная сумма премии не установлена. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Сегодня МВД России на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен для общественного обсуждения проект приказа МВД России „Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших". Решение о разработке приказа было принято на коллегии министерства в ноябре 2016 года», — говорится в тексте сообщения. 

Вопрос о выплате вознаграждения в сумме до 500 тыс. рублей будет производиться по решению руководства территориального органа МВД, если размер премии составит до 3 млн рублей, то одобрение потребуется от заместителя министра внутренних дел РФ, решение о о премировании суммой свыше 3 млн рублей будет принимать лично министр внутренних дел. 

«Предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплата возможна в наличной и безналичной форме», — добавляют представители пресс-службы силового ведомства. 

Ожидается, что объявления о выплате вознаграждений будут действовать с момента их размещения на официальном интернет-сайте МВД. Также объявления будут публиковаться в СМИ, на официальных сайтах и на информационных стендах территориальных органов МВД России.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Силовые структуры
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