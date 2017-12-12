 

Выборы президента могут превратиться в праздник

Кремлевская администрация поставила перед российскими регионами задачу превратить выборы президента в праздник, главной целью которого является привлечение на избирательные участки максимального количества избирателей. Об этом сегодня сообщает агентство РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.

"Это могут быть культурные или спортивные мероприятия, выступления творческих коллективов и ярмарки", - поделился планами властей собеседник РБК. О том, что необходимо превратить выборы в праздник для избирателей, говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря. Об этом стало известно от источника, близкого к администрации президента, добавляет РБК.

По словам чиновника, для присутствующих составили список примеров того, как можно привлечь граждан на избирательные участки — проводить в день голосования опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, отношения к школьным правилам и т.д. Также поступали предложения об организации прямо на избирательных участках комнаты для детей, чтобы создать дополнительные удобства для голосующих  родителей. 

Основным и самым важным требованием Кремля к предстоящим выборам на данный момент является их "абсолютная легитимность". Чиновников в очередной раз предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов, кроме того, Кириенко подчеркнул, что «все нарушения будут жестко пресекаться».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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APN.ru