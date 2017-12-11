 

Российским войскам приказано покинуть Сирию

Президент РФ во время посещения авиабазы в сирийском Хмеймиме отдал приказ начать вывод российской военной группировки из Сирии.

"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - цитирует главу государства агентство ТАСС.

По мнению Владимира Путина, вооруженные силы РФ вместе с сирийской армией разгромили самую опасную и боеспособную группировку международных террористов в Сирии.

"В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - заключил президент.

Глава государства поздравил российских военных с победой над террористами. "Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще", - заявил президент. "Поздравляю вас!" – добавил Владимир Путин.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Военная тема
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