Олимпийское судилище

В России с нетерпением ожидали решений Исполкома МОК по вопросу участия сборной России в XIIIзимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Дождались. Оправдались самые худшие ожидания: Исполком МОК запретил участие сборной команды России в Олимпийских Играх 2018 года. Разрешено участие спортсменам под нейтральным олимпийским флагом. Мутко и Нагорных пожизненно дисквалифицированы от Олимпийских Игр. Полномочия Президента ОКР Жукова в качестве члена МОК временно приостановлены. Олимпийский Комитет России обязали выплатить МОКу15 миллионов долларов компенсаций за расходы на разбирательство с российским допингом и создание новой мировой антидопинговой системы.

Весть вечер и ночь в российских СМИ остро обсуждались принятые решения и возможная реакция на них. Сторонники и противники состязались в искусстве манипуляции общественным сознанием, распаляя страсти до неконтролируемого состояния. Ситуацию пытались разрядить из Лозанны представители России, принявшие участие в заседании Исполкома МОК: Президент ОКР А. Жуков, Почётный член ОКР, Председатель российской независимой антидопинговой комиссии В. Смирнов, прославленная российская фигуристка Е. Медведева. Они пытались успокоить негодующую медиа и блогосферу, убеждениями, что ничего страшного не произошло, что это меньшее из зол, что от МОК удалось добиться следующего:

- на олимпийских играх выступят все чистые российские спортсмены, в том числе и в командных видах;

- российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, без Гимна и Флага страны, но за ними сохранится название – спортсмены из России.

А. Жуков допустил предположение, что если участие российских спортсменов будет без конфликтным на Играх, то возможно , что им на заключительных мероприятиях разрешат использовать национальный Флаг и Гимн. И вообще эта чёрная страница в олимпийской истории России будет перевёрнута.

Вот такая констатация и суть вопроса, которые страна всю ночь обсуждала. Рейтинги теле и радио передач, включивших в свою программу обсуждение этой повестки били все рекорды. Кажется, что эта дискуссия не оставила никого равнодушным и дошла до каждой семьи.

А теперь по сути.

Мне уже приходилось писать по этой проблематике. Эти публикации сохранились на сайте АПН:

- Антидопинговая борьба или допинговая война;

- Олимпийские хлопоты по поздней дороге в двух частях.

Возвращаться к собственным публикациям двухлетней давности не очень корректно, таких материалов было не мало, но и обойти молчанием тот факт, что все они остались без внимания со стороны заинтересованных спортивных органов и около спортивных структур нельзя. В результате мы не имеем ни одного доведенного до судов разбирательства по спортсменам, несправедливо обвинённых в допинговых злоупотреблениях. Нам не известна окончательная судьба мельдония- он запрещён, или запрет на него снят. Общественное мнение России остаётся в неведении, кто из российских деятелей участвовал в принятии решения о реорганизации ВАДА и Международного спортивного арбитража, фактически выведших эти структуры из под юрисдикции МОК? Наконец, кто принимал на работу Родченкова и какое наказание он за это понёс?

Вопросы не сложные, но от ответа на них в конечном счёте зависит очень многое, в том числе и судьба мирового олимпийского движения, характер и порядок показательной порки России на олимпийском судилище, которое стыдливо прикрыли названием: заседание Исполкома МОК.

Именно так и никак иначе следует рассматривать произошедшее. Дело же, в конечном счёте, не Гимне и Флаге, а в отношении к государству, которое они символизируют. Нас публично в извращённой форме изнасиловали на той площадке, где мы наиболее сильны и таким образом дали понять, что в более слабых отраслях и сферах отношение к нам будет ещё беспардоннее и жёстче.

Поборники смирения и ублажения чем –то мне напоминают тех, кто в далёком 1936 году в Мюнхене ублажал фашистов, жертвуя Судетами. А это оказались предтечей второй мировой войны.

Финал XXII зимних Олимпийских Игр в Сочи-2014 был ожидаем. Страна, назначенная хозяевами существующего мирового порядка, быть страной изгоем не может претендовать на Олимпийские Игры и другие знаковые крупные международные мероприятия. Санкции не за допинг, по этому показателю и по уровню организации Сочинская олимпиада по общему мнению мировой спортивной общественности была самой яркой, самой честной и самой не политизированной. Это санкции за непослушание и они направлены не только против России, но и против Олимпийского Комитета и против всех тех, кто поддержал желание России провести Олимпийские Игры. У кого нормально с совестью и с памятью вспомните, в каких условиях, в какой атмосфере готовились Олимпийские Игры в Сочи, через какие препятствия и бойкоты продиралась наша страна. А разве отказ лидеров Западных государств принять традиционное участие в открытии Олимпийских Игр никому ни о чём не говорит? А разве вооружённый конфликт на Украине случайно совпал с завершающим этапом Олимпийских Игр: не удалось сорвать соревнования – получите соответствующий фон. А дальше всё по расписанию. Был ли допинг? Возможно был. Это, что новость великая для участников олимпийских Игр? Как только профессиональный спорт вошёл в олимпийскую программу, так допинг потёк неконтролируемым потоком в олимпийское движение. Допинг стал не средством борьбы за чистоту спорта, а инструментом политического влияния на олимпизм. Известное дело :ловцы с допингом - сподручные мировых воротил.

Я не верю ни одному принятому на Исполкоме МОК решению и предположению, чьим бы именем и званием они не освящались. Не верю Баху не потому, что он человек не достойный доверия. Это не так. Он хороший менеджер, замечательный в прошлом спортсмен и ответственный человек. Не верю, потому что от Томаса Баха ничего или почти ничего не зависит.

Не верю новой комиссии, которая будет осуществлять допуск российских спортсменов к олимпийским играм, ведь два из трёх её членов относятся не к МОК, а к WADA и DFSU. Комиссия ведь безымянная, имена своих представителей эти организации назовут самостоятельно. Нет сомнения, что там будут люди Макларена. Будьте уверены, они не повторят ошибки, допущенной на летних олимпийских играх в Бразилии, когда Российские спортсмены под санкциями произвели своим выступлением просто фурор. Ведь всякое хорошее выступление представителя России на олимпийских состязаниях – это удар по идеологам и организаторам допинговой провокации.

Чистить под чистых будут до тех пор, пока не вычистят из нашей сборной всех реальных кандидатов на победу или олимпийскую медаль.

Не верю потому, что наши представители в МОК выдают желаемое за действительное. На утро следующего дня, после той бурной и бессонной ночи для миллионов россиян, на сайте Олимпийского Комитета не удалось найти документов Исполкома МОК. Естественно возникает вопрос почему они не опубликованы. Есть тексты выступлений перед членами Исполкома Жукова А.Д., Смирнова В.Г. ,обаятельной фигуристки Е.Медведевой. Правда , нет в них наступательности, сплошное соглашательство. А документов МОК нет. Может, их нет вообще? У нас на этот счёт богатый опыт. Договаривался же Горбачёв о не продвижении НАТО на Восток в обмен на объединение Германии, а оказалось, что на словах договорились, но документа нет . А значит и обязательств нет, такова западная ментальность.

Не исключаю, что канцелярия МОК не выпустила ещё такой документ, но люди ответственные и опытные без таких документов не уезжают. Может он на сайте МОК есть, ну тогда сделайте на него ссылку и сопроводите соответствующим переводом? А может всё значительно банальнее: никто даже не задумался, что российской общественности надо представить этот «вещдок», что содержание этого документа, пока шли напряженные ночные баталии, надо было сотрудникам ОКР перевести и разместить на сайте. Но судя по всему , сладкий сон дороже, торопиться некуда напрягаться не имеет смысла.

Но у меня есть подозрение, что не размещён он намеренно. Исключительно затем, чтобы можно было рассказывать любителям спорта байки о своём героическом поведении на Исполкоме и о тех успехах, которых удалось достигнуть в тяжелейших условиях. Если будет текст, то трудно будет сочинять предположение, что возможно нам дадут уйти с Олимпийских Игр с флагом, что вся эта антироссийская эпопея под олимпийским флагом закончится. Убеждён не закончится. Не затем она начиналась. И чем больше мы осознаём причиняемый нам ущерб, чем больше мы демонстрируем боль и страдание, тем больше соблазн у инициаторов этой затеи продолжать её в более изощрённой форме. Тем более если есть такой замечательный повод, как чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.

К недоверию меня подталкивают и заключительные слова Баха на пресс конференции, в которых содержалось предупреждение о недопустимости бойкота Олимпийских Игр. Прозвучало, как угроза: «Только пикните, только не согласитесь». А ведь согласятся и не пикнут. У нас столько людей прикормленных этой спортивно- олимпийской проблематикой из числа агентов, тренеров, менеджеров и комментаторов, напрямую завязанных на СМИ, что принудят кого угодно принять ущербное для страны решение, лишь бы собственные и корпоративные интересы отстоять.

Мы стоим перед непростым выбором. В моей деревенской практике, с людьми, которые вели себя подобно фальсификаторам по допинг скандалу поступали просто, но единственно верно: прилюдно били морду, чтобы другим не повадно было подличать. Дело, как мне кажется, идёт к тому и в большой политике.

Нам надо принять выверенное и мудрое решение относительно участия российских спортсменов в зимних олимпийских играх. Сборная России к Играм не допущена, тут нам выбора не оставлено. Не думаю, что нам надо бороться за государственные атрибуты на «выходе» из Олимпийских Игр. Нужно проявить достоинство и не принимать подачки.

Что касается спортсменов, то федерациям необходимо создать самые благоприятные условия для тех членов сборных команд , подчёркиваю, для членов сборных команд России, которые посчитают возможным для себя участие в олимпийских играх под нейтральным флагом. Как бы это не называлось – это наши спортсмены, это наша гордость и наша ответственность. Думается, что Федерации справятся с этой задачей без участия Олимпийского комитета России, аккредитация которого в МОК приостановлена. В помощь федерациям, можно создать общественный оргкомитет, открыть счёт пожертвований в поддержку олимпийцев.

Есть в этой работе один очень важный и щепетильный момент. МОК ждёт, что российские спортсмены создадут хороший фон олимпийским играм. Я, так понимаю, этот смысл вкладывает Бах в требование о недопустимости бойкота. На это мы все рассчитываем. Но, может быть и по- другому, могут быть новые родченковы, степановы… Если без государства, без Гимна и Флага, без национального олимпийского комитета, то уж, пожалуйста, и без национальной ответственности. МОК должен принять на себя все издержки на несоответствие.

Не считаю целесообразным выплачивать т.н. «судебные издержки» в объёме 15 миллионов долларов, ибо это будет истолковано, признанием вины. Если они в ОКР лишние, направьте их на развитие олимпийского движения в детские дома и депрессивные территории.

Мы не имеем права оставить без внимания тех спортсменов, чей выбор не будет связан с участием в олимпийских играх. Как? Форм и возможностей много, и моральных и материальных.

Главное не следует делить спортсменов на патриотов и предателей. Они все наше я, наша надежда, наше будущее. Правда, и спортсмены должны понимать, что общественное мнение будет на стороне тех, кто поедет на Олимпийские Игры и победит. В такой ситуации за поражением ехать не следует. Те же, кто любым образом , независимо от результата хочет стать участником Олимпийских игр, надо рассчитывать на само обеспечение.

Так победим!



