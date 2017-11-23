Полиция и Роскомнадзор получили право блокировать телефонные номера

Депутаты Госдумы РФ утвердили поправки, обязывающие операторов связи блокировать телефонные номера по требованию полицейских и Роскомнадзора. Власти уверены, что это необходимо для борьбы с «телефонными террористами».





Принятый закон обязывает операторов предоставлять информацию о номерах своих абонентов и, при необходимости, блокировать их по запросу силовиков.





Как говорится в пояснении к документу, такой запрос формируется «по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи средств связи».





АПН следит за развитием событий.



