 

Полиция и Роскомнадзор получили право блокировать телефонные номера

Депутаты Госдумы РФ утвердили поправки, обязывающие операторов связи блокировать телефонные номера по требованию полицейских и Роскомнадзора. Власти уверены, что это необходимо для борьбы с «телефонными террористами».

Принятый закон обязывает операторов предоставлять информацию о номерах своих абонентов и, при необходимости, блокировать их по запросу силовиков. 

Как говорится в пояснении к документу, такой запрос формируется «по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи средств связи».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Терроризм Силовые структуры Роскомнадзор
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APN.ru