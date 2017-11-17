«Дойдет ли до стрельбы» в Мурманском рыбном порту?

Руководство Мурманского морского рыбного порта (АО «ММРП») и аффилированных компаний подозревают в нечестной конкуренции и противоправных действиях против арендаторов, - сообщают областные СМИ.



Среди неугодных оказалась и компания ООО «Первый мурманский терминал» (ПМТ), обеспечивающий перевалку нефтепродуктов. Сначала порт передал все арендуемое «ПМТ» имущество новому юридическому лицу, но с тем же акционером, а потом арендодатель открыто требовал делиться прибылью. Все – чтобы вынудить расторгнуть договор аренды, который действует до 2040 года.

Очередной конфликт произошел 11 ноября. Железнодорожная стрелка № 24, находящаяся в аренде у «ПМТ»была блокирована и удерживалась группой лиц, представившихся службой безопасности порта. Только вмешательство транспортной полиции и несколько часов работы с документами заставили «захватчиков ветки» снять замок.



В результате « ПМТ» не мог заниматься бункеровкой топлива 7 часов и понес убытки, а Мурманск все это время находился под угрозой – в случае любого ЧП опасные нефтепродукты невозможно было вовремя вывезти. Такую тактику поведения выбрали после акционирования порта в 2015 г. его новые владельцы. Активы попали в руки Александра Романова, известного как Полещук, который изменил свою фамилию после «бандитского захвата Севрыбы», - пишут в комментариях жители региона.



Однако «ПМТ» предлагал порту беспрепятственно пропускать цистерны с топочным мазутом до котельной по своим путям, не беря за это никакую плату, и свое намерение руководство компании

Однако «ПМТ» предлагал порту беспрепятственно пропускать цистерны с топочным мазутом до котельной по своим путям, не беря за это никакую плату, и свое намерение руководство компании подтвердило письменно 9 ноября на совещаниив правительстве области.

Другие компании, которую ведут свою деятельность на территории порта, рассказывают – им отключают электричество, не пускают транспорт, наносят вред репутации и даже оказывают психологическое давление.



Также администрация «ММРП» вводила ограничения, которые останавливали разгрузку судов с рыбой, - сообщают местныеинформиздания.

По словам гендиректора «МурманХолодСервис», руководство порта «шантажирует» клиентов компании, затягивает выгрузку судов, принуждая , таким образом, пользоваться услугами холодильных установок АО «ММРП», чьи расценки выше. Делая очевидный вывод, СМИ обвиняют Романова в «выкручивании рук» арендаторов-конкурентов, предоставляющих те же услуги, что и рыбный порт, но по более низким ценам.