 

«Дойдет ли до стрельбы» в Мурманском рыбном порту?

Руководство Мурманского морского рыбного порта (АО «ММРП»)  и аффилированных компаний подозревают в нечестной конкуренции и противоправных действиях против арендаторов, - сообщают областные СМИ.
 
Среди неугодных оказалась и компания ООО «Первый мурманский терминал» (ПМТ), обеспечивающий перевалку нефтепродуктов. Сначала порт передал все арендуемое «ПМТ» имущество новому юридическому лицу, но с тем же акционером, а потом арендодатель открыто требовал делиться прибылью.  Все – чтобы вынудить расторгнуть договор аренды, который действует до 2040 года.
 
Очередной конфликт произошел 11 ноября.  Железнодорожная стрелка № 24, находящаяся в аренде у «ПМТ»была блокирована и удерживалась группой лиц, представившихся службой безопасности порта. Только вмешательство  транспортной полиции и несколько часов работы с документами заставили «захватчиков ветки» снять замок.
 
В результате « ПМТ» не мог заниматься бункеровкой топлива 7 часов и понес убытки, а Мурманск все это время находился под угрозой – в случае любого ЧП опасные нефтепродукты невозможно было вовремя вывезти.  Такую тактику поведения выбрали после акционирования порта в 2015 г. его новые владельцы. Активы попали в руки Александра Романова, известного  как Полещук, который изменил свою фамилию после «бандитского захвата Севрыбы», - пишут в комментариях жители региона.
 
 
И теперь руководство порта, видимо, решило парализовать бизнес своих оппонентов, опираясь не на закон, а методы в стиле 90-х,  - считают в регионе. Они и сами публично заявили, что «пора… выселять незваного гостя»». А немногим ранее «ММРП» пытался обвинить «ПМТ» в срыве отопительного сезона якобы из-за задержек поставок мазута в котельную порта, отапливающую несколько улиц Мурманска, - пишет Блогер-51.

Однако «ПМТ» предлагал порту беспрепятственно пропускать цистерны с топочным мазутом до котельной по своим путям, не беря за это никакую плату, и свое намерение руководство компании подтвердило письменно  9 ноября на совещаниив правительстве области.
 
Другие компании, которую ведут свою деятельность на территории порта, рассказывают – им отключают электричество, не пускают транспорт, наносят вред репутации и даже оказывают психологическое давление.
Также администрация «ММРП» вводила ограничения, которые останавливали разгрузку судов с рыбой, - сообщают местныеинформиздания.
 
По словам гендиректора «МурманХолодСервис», руководство порта «шантажирует» клиентов компании, затягивает выгрузку судов, принуждая, таким образом, пользоваться услугами холодильных установок АО «ММРП», чьи расценки выше. Делая очевидный вывод, СМИ обвиняют Романова в «выкручивании рук» арендаторов-конкурентов, предоставляющих те же услуги, что и рыбный порт, но по более низким ценам.
 
Комментируя силовые приемы из далеких 90-х в современном споре конкурирующих хозяйствующих субъектов, СМИ задают вопрос: «Дойдет ли до стрельбы и захвата территории?».
 
 
 
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